La sorprendente revelación de Catherine Fulop que ilusionó a los hinchas de Boca con la llegada de Dybala

La reciente participación de Catherine Fulop en el programa de televisión Otro Día Perdido reavivó las expectativas sobre el futuro de Paulo Dybala, de 32 años, y su posible llegada a Boca Juniors. Durante la entrevista, la actriz y madre de Oriana Sabatini, pareja de la Joya, compartió detalles sobre el deseo de su hija de regresar a la Argentina, un anhelo que podría influir en la carrera del futbolista. De todos modos, Fulop señaló que cualquier movimiento de Dybala hacia el club xeneize solo podría considerarse a partir de junio, cuando termina su contrato con la Roma. Sin embargo, en Italia no descartan una despedida anticipada, dado que hoy es suplente en la consideración de Gian Piero Gasperini.

En diálogo con Mario Pergolini, Fulop abordó la situación actual de su hija en Roma y cómo esto repercute en las decisiones familiares. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos…”, relató la actriz, aludiendo a la estrecha relación que mantenían con la pareja de Leandro Paredes, quien se convirtió en el referente de Boca tras su regreso. La actriz profundizó en el estado de ánimo de Oriana: “Hablando en serio, Ori está muy sola allá”, expresó, subrayando el impacto emocional que la distancia y la falta de compañía han tenido en su hija. Precisamente, el volante central de la selección argentina y su pareja viajaron a Italia y le están haciendo compañía. ¿Y haciendo un trabajo fino para convencerlos de la mudanza a la Ribera?

Consultada sobre la posibilidad de un regreso inmediato de Dybala a la Argentina, Fulop fue clara respecto a los plazos. “Si es, es para junio. Ahora no, ahora Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje para Roma en enero”, afirmó en Otro Día Perdido, descartando cualquier movimiento antes del nacimiento de su nieta.

La cantante y actriz, el campeón del mundo y Catherine Fulop

La conversación también giró en torno a la dinámica interna de los Sabatini y la importancia que Fulop otorga a la unión familiar, por encima de las preferencias deportivas. “Si a Ova le dice que le devuelve a la hija y a la nieta, o sea, no le va a quedar otra que decir, bueno, sí”, reconoció la actriz en el programa, en referencia a la posición de Osvaldo Sabatini, padre de Oriana y reconocido hincha de River, al punto que en más de una oportunidad lo aguijoneó para que desembarque en Núñez.

En este contexto, la posibilidad de que Dybala vista la camiseta de Boca Juniors depende de factores personales y familiares que, según Fulop en Otro Día Perdido, podrían inclinar la balanza en los próximos meses. En el Xeneize, todos los fanáticos y el presidente, Juan Román Riquelme, lo esperan con los brazos abiertos, en un 2026 en el que el conjunto auriazul volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En cuando a los posibles refuerzos, el club está a una firma de sumar a Marino Hinestroza, extremo colombiano, de 23 años. Y también entabló negociaciones con San Lorenzo por Gastón Hernández, marcador central zurdo, de 27.