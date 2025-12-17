Deportes

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

El delantero se convirtió en ídolo del Galatasaray, pero en Fenerbahce, su clásico rival, revelaron un detalle que generó controversia

Guardar
Icardi, de 32 años, tiene
Icardi, de 32 años, tiene contrato con el Galatasaray hasta 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)

Mientras su futuro es una incógnita (su contrato con el Galatasaray vence en junio de 2026 y aún no hay conversaciones formales para renovarlo), Mauro Icardi quedó envuelto en una llamativa controversia en Turquía. Es que desde Fenerbahçe, clásico rival de su actual club, aseguraron que fue ofrecido antes de desembarcar en los Leones, y resultó rechazado “por su estilo de vida”. En consecuencia, su representante salió al cruce y elevó la temperatura de la polémica.

Fue Selahattin Baki, exdirectivo de Fenerbahçe, el que reveló la supuesta trama desconocida de su llegada a Turquía. Y fue contundente al hablar del atacante, de 32 años: “Primero nos lo ofrecieron a nosotros. No quisimos a Icardi. El cuerpo técnico y la junta directiva consideraron que su estilo de vida no era adecuado”. En ese entonces, procedía del PSG. Y estaba en pareja con Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Ante estas afirmaciones, Elio Pino, representante del punta rosarino, respondió de manera detallada para aclarar el desarrollo de los contactos y la elección del jugador: “He leído las declaraciones del señor Selahattin Baki y quiero aclarar los hechos. El primer contacto lo establecieron Erden Timur y George Gardi. En ese momento, Mauro deseaba mantener su lugar en el Paris Saint-Germain. Durante ese proceso, Galatasaray le presentó un proyecto deportivo muy atractivo. Al mismo tiempo, Fenerbahçe también se puso en contacto con nosotros. Personalmente mantuve reuniones con el presidente del club y con el vicepresidente. Tras estas conversaciones, Mauro decidió preferir el proyecto del Galatasaray”.

El delantero es ídolo en el Galatasaray, donde acumula 64 goles y 22 asistencias, que le permitieron al gigante turco acumular cinco títulos. Vale recordar que regresó este semestre a la actividad tras una rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por eso, todavía alterna entre la titularidad y los ingresos desde el banco y busca su mejor rendimiento físico y futbolístico. Así y todo, esta temporada ha disputado 21 partidos oficiales y ha contribuido con ocho goles.

En el medio, el club busca un refuerzo en la delantera, lo que implicaría que tenga competencia. Eso “molestó” al argentino, según la prensa turca. En ese contexto, suena con fuerza la posibilidad de la llegada del delantero mexicano -nacido en Argentina- Santiago Giménez, hoy en el Milan.

En las últimas horas, y en medio de esta polémica que incluye al Fenerbahce, el Galatasaray intentó bajarle los decibeles a las versiones sobre el futuro de Icardi. “Es un jugador muy valioso para nosotros. Es nuestro capitán. Es una persona valiosa para el club. Esta es su cuarta temporada. Nos alegra mucho que haya vuelto a la cancha, especialmente después de la lesión que tuvo el año pasado. Es muy importante. Esperamos poder estar con él durante muchos años más”, señaló el secretario general Eray Yazgan en diálogo con el portal Fanatik.

No obstante, en España el nombre del ariete suena en dos clubes. Así lo confirmó el periodista Roberto Antolín. “Me he enterado que la China Suárez quiere venirse a España. No quiere ninguna aventura musulmana más y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te dan la garantía en España y se vive muy bien”, afirmó el cronista. Incluso, subrayó que ya fue ofrecido al empresario Christian Bragarnik y al Grupo Pachuca, quienes gestionan las dos instituciones mencionadas.

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasarayFenerbahcedeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

Este jueves se darán a conocer los primeros cruces de las competiciones internacionales del continente. Argentinos Juniors estará atento a sus posibles rivales

Conmebol publicó los detalles de

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

El campeón del mundo y el presidente del Pincha debatieron sobre la polémica por la protesta luego del título del conjunto platense en el Torneo Clausura

El intenso contrapunto entre Ruggeri

Rechazo “torpe” y despeje corto: los dos errores de Agustín Rossi en la caída por penales del Flamengo ante PSG en la Intercontinental

El arquero del Fla tomó malas decisiones y una terminó en la apertura del resultado con el gol de Khvicha Kvaratskhelia. El otro fue anulado por el VAR

Rechazo “torpe” y despeje corto:

PSG derrotó al Flamengo en tanda de penales y se consagró campeón de la Copa Intercontinental

Luego del 1-1 en tiempo reglamentario, el arquero ruso Matvey Safonov atajó cuatro tiros y le dio la gloria al equipo francés

PSG derrotó al Flamengo en

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

La casa madre del fútbol anunció que se jugará un torneo para niños y niñas abierto a las 211 asociaciones miembro

La FIFA confirmó la creación
DEPORTES
Conmebol publicó los detalles de

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

Rechazo “torpe” y despeje corto: los dos errores de Agustín Rossi en la caída por penales del Flamengo ante PSG en la Intercontinental

PSG derrotó al Flamengo en tanda de penales y se consagró campeón de la Copa Intercontinental

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

TELESHOW
Benjamín Vicuña mostró en redes

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

La queja de Nicole Neumann por el acto de fin de curso escolar: “Yo necesito dormir también”

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

INFOBAE AMÉRICA

Israel disparó un proyectil de

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática