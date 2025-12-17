“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Icardi, de 32 años, tiene contrato con el Galatasaray hasta 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)

Mientras su futuro es una incógnita (su contrato con el Galatasaray vence en junio de 2026 y aún no hay conversaciones formales para renovarlo), Mauro Icardi quedó envuelto en una llamativa controversia en Turquía. Es que desde Fenerbahçe, clásico rival de su actual club, aseguraron que fue ofrecido antes de desembarcar en los Leones, y resultó rechazado “por su estilo de vida”. En consecuencia, su representante salió al cruce y elevó la temperatura de la polémica.

Fue Selahattin Baki, exdirectivo de Fenerbahçe, el que reveló la supuesta trama desconocida de su llegada a Turquía. Y fue contundente al hablar del atacante, de 32 años: “Primero nos lo ofrecieron a nosotros. No quisimos a Icardi. El cuerpo técnico y la junta directiva consideraron que su estilo de vida no era adecuado”. En ese entonces, procedía del PSG. Y estaba en pareja con Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

Ante estas afirmaciones, Elio Pino, representante del punta rosarino, respondió de manera detallada para aclarar el desarrollo de los contactos y la elección del jugador: “He leído las declaraciones del señor Selahattin Baki y quiero aclarar los hechos. El primer contacto lo establecieron Erden Timur y George Gardi. En ese momento, Mauro deseaba mantener su lugar en el Paris Saint-Germain. Durante ese proceso, Galatasaray le presentó un proyecto deportivo muy atractivo. Al mismo tiempo, Fenerbahçe también se puso en contacto con nosotros. Personalmente mantuve reuniones con el presidente del club y con el vicepresidente. Tras estas conversaciones, Mauro decidió preferir el proyecto del Galatasaray”.

El delantero es ídolo en el Galatasaray, donde acumula 64 goles y 22 asistencias, que le permitieron al gigante turco acumular cinco títulos. Vale recordar que regresó este semestre a la actividad tras una rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por eso, todavía alterna entre la titularidad y los ingresos desde el banco y busca su mejor rendimiento físico y futbolístico. Así y todo, esta temporada ha disputado 21 partidos oficiales y ha contribuido con ocho goles.

En el medio, el club busca un refuerzo en la delantera, lo que implicaría que tenga competencia. Eso “molestó” al argentino, según la prensa turca. En ese contexto, suena con fuerza la posibilidad de la llegada del delantero mexicano -nacido en Argentina- Santiago Giménez, hoy en el Milan.

En las últimas horas, y en medio de esta polémica que incluye al Fenerbahce, el Galatasaray intentó bajarle los decibeles a las versiones sobre el futuro de Icardi. “Es un jugador muy valioso para nosotros. Es nuestro capitán. Es una persona valiosa para el club. Esta es su cuarta temporada. Nos alegra mucho que haya vuelto a la cancha, especialmente después de la lesión que tuvo el año pasado. Es muy importante. Esperamos poder estar con él durante muchos años más”, señaló el secretario general Eray Yazgan en diálogo con el portal Fanatik.

No obstante, en España el nombre del ariete suena en dos clubes. Así lo confirmó el periodista Roberto Antolín. “Me he enterado que la China Suárez quiere venirse a España. No quiere ninguna aventura musulmana más y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te dan la garantía en España y se vive muy bien”, afirmó el cronista. Incluso, subrayó que ya fue ofrecido al empresario Christian Bragarnik y al Grupo Pachuca, quienes gestionan las dos instituciones mencionadas.