En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

Claudio Tapia con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Qatar

Tras ser ratificado como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA semanas atrás, Claudio Tapia encabezó este martes un plenario en Qatar en su rol de autoridad de la Comisión de Reglas de Juego en la previa del Consejo de FIFA que se realizará este miércoles en la antesala de la final que protagonizarán Flamengo de Brasil y París Saint Germain de Francia por la renovada Copa Intercontinental.

“Junto a Gianni Infantino, Mattias Grafström y demás autoridades en el marco de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA que llevamos a cabo en Doha, Qatar. Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial”, escribió el Chiqui Tapia en sus redes sociales tras compartir algunas imágenes del evento, entre las que se lo ve con Infantino.

El posteo del Chiqui Tapia tras la reunión de FIFA

Desde el perfil oficial de la AFA también replicaron este suceso: “El Presidente Claudio Tapia, como máxima autoridad de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA, lideró hoy el plenario realizado en Qatar junto al Presidente Gianni Infantino”. También subió un posteo junto con Infantino y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a quienes les agradeció por el “apoyo”.

La presencia de Tapia en esta reunión del máximo organismo del fútbol se desarrolló durante días en los que su nombre quedó en el ojo de las opiniones deportivas tras el título que se le otorgó a Rosario Central como “campeón de Liga” como distinción por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual del certamen argentino y mientras avanza una investigación en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky, que busca esclarecer la propiedad de más de 50 autos de alta gama hallados en un galpón de una mansión de Pilar.

Tapia agradeció el apoyo de Domínguez e Infantino

Tras la respuesta desde la AFA al Gobierno por intermedio de un duro comunicado, Tapia fue parte de un cónclave en Qatar que se dio antes de la 34° Sesión que este miércoles realizará la FIFA en Doha. El orden del día establece que los directivos del fútbol mundial presentarán los “informes de las comisiones”, resolverán “cuestiones relacionadas con las competiciones” y dialogarán sobre los “reglamentos de la FIFA”, entre otras cuestiones.

La comitiva de la FIFA se trasladó a Qatar donde este martes también se entregarán los premios The Best a los jugadores más destacados del año, entre los que ya hubo un ganador argentino: Santiago Montiel se apoderó del Puskás por anotar el gol más sobresaliente del 2025 con una magnífica definición de chilena en el duelo entre Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia de Mendoza por el torneo local. Además, el miércoles chocarán Flamengo y PSG en el Estadio Áhmad bin Ali desde las 14 (hora Argentina).

Tapia fue parte de esta reunión de la Comisión de Reglas de Juego teniendo en cuenta que la Conmebol lo ratificó el pasado 28 de noviembre como representante de ese organismo ante FIFA. Aquel día, la máxima autoridad de AFA eligió sus redes sociales para celebrar el respaldo en Conmebol: “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la Conmebol. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo. Agradezco al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”. “Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo. Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”, agregó.

El Chiqui fue confirmado para completar el mandato como representante de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA, tras haber retomado el cargo por la salida de Ednaldo Rodrigues, el destituido mandatario de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La decisión, que en principio era interina, se transformó en una ratificación para que el dirigente argentino de 58 años cumpla el período completo. El Consejo de la FIFA está integrado por 37 miembros, entre ellos un presidente electo por el Congreso, 8 vicepresidentes y 28 representantes designados por las federaciones miembro. Cada integrante puede ejercer hasta tres mandatos de cuatro años, sean consecutivos o no. Tapia había dejado este puesto a mediados de 2019 tras la polémica en la Copa América de Brasil, pero regresó luego de los cambios en la dirigencia brasileña. Desde 2017, lidera la AFA y fue electo vicepresidente segundo de la Conmebol pocos meses después de asumir en la federación argentina.