Boca Juniors planea revolucionar el mercado: abrió negociaciones con Miguel Ángel Borja

Lo que era una mera suposición se convirtió en rumor luego de que el propio protagonista le diera entidad al mismo en una entrevista televisiva y, con el correr de las horas, fue tomando forma real. Miguel Borja es uno de los delanteros que tiene Boca Juniors en el radar en un mercado de pases en el que, por lo menos, buscará reforzarse con dos atacantes. El colombiano, que acaba de terminar su vínculo con River Plate, cuenta con chances de cambiar de vereda de cara al 2026.

Según pudo averiguar este medio, la semana pasada hubo un rastrillaje desde el Boca Predio para dar con el delantero de 32 años y/o su entorno. Fue, en un principio, un sondeo como para saber en qué situación se hallaba el ex Olimpo de Bahía Blanca que en 2023 definió un Superclásico con un tanto de penal convertido ante el Xeneize que terminó 1-0 en tiempo de descuento.

El pasado 28 de noviembre, River ya lo despidió oficialmente a través de las redes sociales pese a que su contrato expira oficialmente el 31 de diciembre: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”. Pero lo concreto es que el atacante que disputó el Mundial 2018 con su selección nacional abrió la puerta para ponerse la camiseta azul y oro en este mercado.

“No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, fue lo que respondió Borja en ESPN cuando fue entrevistado la semana pasada y le consultaron por esta chance de cambiar de vereda.

A Infobae le confirmaron desde Brandsen 805 en las últimas horas que hoy existen negociaciones con tres delanteros pensando en reestructurar la faz ofensiva para ir por la Copa Libertadores 2026. Y, al margen del nombre de Borja, hay otro colombiano en carpeta: Marino Hinestroza. El extremo de Atlético Nacional que terminó siendo una de las figuras de su equipo este año y hasta fue convocado para la selección de su país es uno de los deseos de la directiva boquense desde el mercado anterior, cuando se entablaron conversaciones pero no se llegó a un acuerdo.

Por ahora, las charlas recién comenzaron. Cruz Azul iría a la carga por Borja con una contrato millonario que Boca no estaría dispuesto a pagar. En tanto, Juan Román Riquelme sabe que tendrá que desembolsar una suma cuantiosa por Hinestroza, puesto que la joya colombiana tiene apenas 23 años y su vínculo en el conjunto paisa expira recién a fines de 2027. Entre los clubes existe buena relación ya que en la ventana pasada participaron en la transferencia definitiva de Jorman Campuzano, aunque los de Medellín se plantarían en una cifra cercana a los 8 millones de dólares para desprenderse de su estrella. Boca tiene la experiencia negativa reciente con Alan Velasco, por el que desembolsó USD 10 millones sin tener los resultados deportivos esperados.

Una de las llaves para la adquisición de Hinestroza puede llegar a ser Exequiel Zeballos, quien tuvo sondeos en el último tiempo y tiene contrato en Boca hasta fines de 2026. Desde la directiva entienden que puede llegar a ser buen momento para hacer caja con el Changuito, que desea dar un salto económico, y de esa forma tener dinero fresco para reemplazarlo. A la espera de la confirmación del DT para el año próximo, ya que todavía no fue ratificado Claudio Úbeda, los delanteros que deberán presentarse el 2 de enero a la pretemporada son Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Lucas Janson.