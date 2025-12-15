El polo argentino desembarcó en Doha: polistas y caballos nacionales fueron condecorados en la primera edición qatarí

Durante tres jornadas, polistas argentinos, qataríes y chilenos presentaron el deporte en el país árabe (Fotos: Polo AlMarsa)

El desembarco del polo argentino en Doha marcó un nuevo hito en el ámbito deportivo luego de haberse celebrado la primera edición de Polo AlMarsa Qatar 2025. Aunque se realizó la presentación de los primeros polistas qataríes, la presencia de deportistas y caballos provenientes de Argentina redefinió la escena ecuestre local.

El certamen, organizado por el Qatar Polo Club y respaldado por el Fondo de Contribución Social y Deportiva (DAAM), reunió a más de 3.000 espectadores en el frente marítimo de Puerto Viejo de Doha. Así, se consolidó la apuesta qatarí por integrarse al circuito internacional de este deporte.

El torneo formó parte del programa Years of Culture Qatar, Argentina y Chile 2025, una iniciativa destinada a reforzar lazos culturales y deportivos entre las naciones participantes. En un breve diálogo con Infobae, el asesor de Years of Culture para América Latina, Mohammed Al Kuwari, remarcó que “las raíces del polo en Argentina y Chile y el patrimonio ecuestre de Qatar reflejan tradiciones compartidas de equitación y artesanía. El deporte siempre ha sido un poderoso conector dentro de Years of Culture”.

“Para nosotros es una oportunidad tener gente de Argentina aquí en Polo. Los caballos para nosotros son muy importantes. Estamos orgullosos de nuestros caballos árabes”, reconoció el también ex embajador de Qatar en México. Asimismo, enfatizó este punto en común al destacar que “los argentinos tienen dos caballos y nosotros también. Puedes ver hoy que tanta gente árabe tienen sus ojos abiertos de fascinación”.

Los organizadores confirmaron el próximo campeonato 2026

La participación argentina cobró centralidad tanto por el desempeño de sus jugadores como por la utilización de caballos adquiridos recientemente en el país sudamericano. El equipo vencedor, Team Lusail, estuvo liderado por Beltrán Laulhé y Gastón Laulhé, nombres destacados del polo argentino, junto al qatarí Bader Al Marri.

El trío se alzó con la Copa del Campeonato Polo AlMarsa Qatar 2025, tras imponerse por 6 a 3 sobre Team Doha, un equipo conformado por Abdulaziz Al-Qahtani, Beltran Di Paola y Marcos Di Paola. También se crearon equipos en representación de la ciudad de Buenos Aires (Saleh Al Marri, Milo Mac Donough y Pablo Mac Donough) y de Santiago de Chile (Ahmed Al Badi, León Donoso y José Donoso).

En una definición cubierta por este medio, el impacto argentino también se reflejó en las categorías juveniles. En la Mini Mallet Cup, Rafa Mac Donough, Vicente Di Paola y Adino Donosa integraron el Lusail Juniors, que obtuvo el subcampeonato, mientras Patrick Clarkin, Elizabeth Clarkin y Milo Mac Donough formaron el equipo ganador, Doha Juniors, coronando su actuación con un ajustado 1-0.Uno de los puntos sobresalientes de la jornada fue el reconocimiento a los caballos oriundos de Argentina.

La yegua “Atracción Fatal”, montada por Pablo MacDonough del Team Buenos Aires, recibió el galardón a la Mejor Yegua Jugadora en la Years of Culture Championship Cup 2025. En la final principal, la yegua “Tumba”, jugada por Beltrán Laulhé, fue distinguida por su desempeño, validando la reputación mundial de la cría equina argentina.

Los equipos que participaron en el primer campeonato de polo qatarí

La ceremonia de premiación tuvo como figura central a su excelencia Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, quien otorgó la Copa al equipo campeón y reconoció a los jóvenes destacados. A su vez, Saad Ali Al‑Kharji, titular de Qatar Tourism y presidente del Consejo de Administración de Visit Qatar, entregó el trofeo al subcampeón y destacó la competitividad creciente del polo en el país árabe.

Fuera de la competencia, el certamen propuso una experiencia de alto perfil, enmarcada por actividades familiares, exhibiciones de arte con muralistas de Argentina y Chile, y creaciones artesanales inspiradas en la tradición ecuestre. Socios estratégicos, como Genesis, Katara, Aspetar, Ooredoo, Hurlingham Polo 1875 y QIC, formaron parte del esquema organizativo que buscó impulsar la calidad del evento.

La óptima recepción que tuvo el polo argentino derivó a que se confirmara la vuelta del torneo para 2026. “El evento regresará cada año, y esperamos que continúe creciendo y mejorando, ayudando a desarrollar el deporte del polo y a fomentar a la próxima generación de jugadores”, expresó Ashraf Abuissa, directivo ligado a la organización del evento.

La integración de jugadores, caballos y saberes técnicos provenientes de Argentina posiciona a Doha como un nuevo centro neurálgico en el calendario internacional de polo, bajo la influencia consolidada del liderazgo y la excelencia argentina.