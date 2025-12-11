Tras el descenso, Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo: el club brasileño que lo tiene en la mira

El entrenador argentino Martín Palermo dejó de ser el DT de Fortaleza (EFE/David Martínez Pelcastre)

El Fortaleza Esporte Clube anunció que Martín Palermo no continuará como entrenador del primer equipo tras el cierre de la presente temporada, en la cual el equipo consumó su descenso a la Segunda División del fútbol brasileño.

“Tras reuniones celebradas en los últimos días, se decidió rescindir su contrato al final de la presente temporada. Palermo concluye su etapa en Fortaleza con profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el club. A lo largo de su trayectoria, demostró compromiso y fue fundamental en la recta final de este año”, comenzó el comunicado que posteó el club en sus redes sociales.

La directiva del León de Pici manifestó su deseo de que los próximos pasos en la carrera de Palermo reflejen la misma dedicación que demostró durante su estadía en la institución. El comunicado concluyó con un agradecimiento explícito al Titán y a su equipo de trabajo por la labor desempeñada en el club.

Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo

“Fortaleza Esporte Clube agradece el trabajo de Martín Palermo y su cuerpo técnico, y espera que cualquier nuevo camino que elija siga reflejando la misma seriedad y dedicación que demostró en nuestro club”, concluyó.

En consecuencia, el club brasileño informó que Thiago Carpini será quien reemplazará al DT argentino. “También se unirán al equipo los entrenadores asistentes Estephano Djian y Márcio Goiano, el preparador físico Caio Gilli y el analista Josué Romero. En Fortaleza, el técnico afronta los desafíos del Campeonato Cearense (Campeonato del Estado de Ceará), Copa de Brasil (Copa de Brasil), Copa del Nordeste (Copa del Noreste) y Brasileiro Série B (Segunda División de Brasil), en 2026″, comunicó.

En la última fecha del campeonato, Fortaleza cayó por 4-2 ante Botafogo como visitante, resultado que selló su descenso. No obstante, el equipo dirigido por Palermo llegó a ese partido con posibilidades de salvarse, tras una racha positiva que incluyó nueve encuentros sin derrotas. Entre los momentos más destacados de su gestión, se encuentra la victoria por 1-0 frente a Flamengo, que posteriormente se consagró campeón tanto del Brasileirao como de la Copa Libertadores. Este triunfo marcó un punto de inflexión, ya que fue seguido por cuatro empates consecutivos y luego cuatro victorias al hilo, lo que permitió al elenco brasileño soñar con la permanencia hasta el final.

El arribo del ex goleador de Boca Juniors a Fortaleza se produjo a comienzos de septiembre, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien fue despedido luego de una serie de malos resultados, incluida la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield. El inicio de Palermo al frente del equipo fue irregular, con tres victorias y cuatro derrotas en los primeros siete partidos, pero la reacción posterior revitalizó al club y elevó el perfil del entrenador argentino en el fútbol brasileño.

De hecho, según indicó TyC Sports, el Loco se encuentra en la mira del Remo, club recientemente ascendido a la Primera División de Brasil. El conjunto brasileño aseguró su regreso a la máxima categoría tras finalizar en el cuarto puesto de la Segunda División, acumulando 62 puntos en 38 partidos, con un balance de 16 victorias, 14 empates y ocho derrotas.

El club, que quedó por detrás de Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense, afrontará su decimosexta temporada en la élite del fútbol brasileño, donde su mejor desempeño histórico fue un octavo lugar en 1993.