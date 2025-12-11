Faustino Oro da pelea en los dos frentes: sigue arriba en el Magistral de ajedrez y en carrera por la norma de gran maestro

Este jueves se desarrolló la 3ª rueda del IV Magistral Szmetan-Giardelli

Un nuevo examen aprobó el pequeño Faustino Oro, de 12 años, en su notable y electrizante carrera por el mundo del ajedrez. Este miércoles, en la tercera rueda del IV Magistral Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo cada tarde en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consiguió empatar su duelo ante el primer preclasificado de la competencia y una de las grandes figuras de esta actividad, el noruego Aryan Tari, de 26 años y N° 88 del mundo.

Aunque el niño ha sido educado para priorizar la calidad de su juego por encima de alocadas carreras por batir nuevos récords, “el Messi del Ajedrez” tiene el espíritu de un “monstruo” competitivo. Quiere ganar, y por eso juega a ganar, no se conforma ni le agradan las partidas sin lucha o condenadas a simples empates. Hoy, con piezas blancas, se plantó con un estudio que conocía a fondo para enfrentarse al mejor jugador de la competencia. La partida acabó en tablas tras 40 jugadas de un gambito de dama rechazado, por triple repetición de movimientos, en una posición en la que Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- intentó “sacar agua de las piedras”.

“Ya no veía ninguna chance de ganar. Él es un jugador de más de 2600 de Elo (así se llama en el ajedrez el puntaje para el ranking, en el que Faustino tiene 2503), así que no quise arriesgar más. Tal vez con uno de 2300 me hubiera animado un poco más”, contó el pequeño prodigio argentino, entre risas y muestras de conformidad, cuando ingresó a la sala de análisis, donde los aficionados, curiosos y familiares siguen a diario la transmisión en vivo de las partidas, las que son comentadas por un experto contratado por la organización. Hoy estuvo a cargo del maestro internacional Mario Villanueva (ex profesor de Faustino), y entre los visitantes de lujo sobresalió la figura del legendario ex campeón mundial juvenil y gran maestro, Oscar Panno, de 90 años.

El evento se desarrolla en el Centro Cultural Recoleta

Para comprender el valor del empate de Faustino ante Tari, vale mencionar que el ajedrecista noruego de ascendencia iraní, nacido en 1999, se ubica N° 3 en el ranking de su país, que encabeza el múltiple campeón Magnus Carlsen. Que, en 2015, a los 14 años obtuvo el título de maestro internacional y, a los 16, el de gran maestro. Antes, a los 15 se consagró campeón nacional, hazaña que repitió en 2017, con 18 años. Además, junto a Carlsen participó en 5 olimpíadas de ajedrez como defensor del 2° y 3° tablero de su país.

Por su parte, Faustino, que lleva dos años de experiencia en competencias internacionales -desde diciembre de 2023, cuando sus padres (Alejandro y Romina) tomaron la decisión de trasladarse a Europa para acompañarlo en su crecimiento en el milenario juego-, había tenido la oportunidad de enfrentar a Tari en sólo una partida, la que disputaron en Nueva York en 2024, en el Mundial de Ajedrez Rápido. En esa ocasión, Fausti, con negras, resultó perdedor.

Ante las primeras consultas tras el empate de hoy, el niño, que dice lo que siente y piensa, comentó: “Hasta la jugada N°20 Ad3 lo tenía todo visto y chequeado, después él hizo algunas buenas jugadas, pero yo sentía que tenía todas mis piezas bien ubicadas, y que ya no las podía mejorar”. Y agregó que “el empate estuvo bien, él se defendió muy bien”.

Luego, otros expertos que estaban en la sala y seguían atentamente cada movimiento del niño, indagaron con los módulos de ajedrez, “las nuevas estrellas de esta actividad”, para conocer el grado de precisión de las jugadas de Fausti y su rival. El resultado fue sorprendente. El niño acertó el 99,3% de los movimientos sugeridos por la máquina y su rival, el 99,4%. Increíble.

Estuvo presente el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli

El empate lo posicionó a Faustino Oro no sólo en la cima del torneo sino también en seguir en carrera por la obtención de una norma (ya posee una y son necesarias tres para lograr el título) de gran maestro. Con 2,5 puntos está a 3 unidades de lograrlo cuando restan 6 jornadas para el cierre de la competencia, el próximo martes 16.

También estuvo de visita en la sala el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, del que se sabe que es un gran apasionado por el juego. Le regaló a Faustino una gorra de promoción de turismo argentino e intentó seducirlo para que lo acompañe en un stand en la exposición que se llevará a cabo en Madrid en los primeros meses de 2026. Luego, el funcionario posó junto al niño y el maestro Panno. En ese momento recordó una anécdota. “Es increíble lo bien que está el maestro Panno, con sus 90 años. Hace unos meses me dio el gusto de jugar una partida, obviamente con ventaja de una pieza, y así y todo me ganó. Yo le pregunté cómo hacía para estar tan bien a su edad, a lo que el maestro me respondió señalando el tablero: ‘¡Con esto Daniel, con el ajedrez!‘”.

El empate de Oro ante Tari les permitió a dos de los escoltas, Diego Flores y Alexei Shirov, darle alcance en la vanguardia de la prueba, tras conseguir destacadas victorias. El juninense y flamante campeón argentino se dio el gusto de vencer al ex campeón, de 2024, Sandro Mareco. Tal vez fue una de las más apasionadas partidas que lleva el certamen.

El próximo rival de Faustino Oro será Alexei Shirov

“Fue una linda partida, interesante y desequilibrada”, le contó a Infobae, Diego Flores. Y agregó: “Creía estar mejor de lo que realmente estaba, pero quizás eso me animó a pensar que podía ganar, pero luego cometí algunos errores y él (Sandro Mareco) estaba muy apurado con el tiempo, también. Me voy contento porque sobre el final pude coordinar mi ataque para materializar la ventaja”.

Por su parte, Shirov derrotó al argentino Tomás Darcyl, y este jueves será rival de Faustino, quien volverá a repetir el color de piezas y jugará con blancas.

Las otras dos victorias de la tercera rueda fueron para el gran maestro Sergio Slipak, quien se impuso a un joven talento, el maestro internacional argentino Ilan Schnaider, de 14 años; y el búlgaro Iván Cheparinov, quien superó en gran forma al peruano Julio Granda.

De esta manera están programados los enfrentamientos de mañana, por la cuarta rueda, que comenzará a partir de las 15.30: Faustino Oro (2,5 puntos) v. Shirov (España, 2,5), Flores (2,5) v. Cheparinov (Bulgaria, 2), Tari (Noruega, 2) v. Granda (Perú, 1), Schnaider (0) v. Mareco 1 y Darcyl (0) v. Slipak (1,5).