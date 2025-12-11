Deportes

El argentino Nico Varrone suma kilómetros en la Fórmula 2: el golpe que busca dar en Abu Dhabi detrás del sueño de llegar a la F1

El bonaerense dio 108 vueltas con el Dallara del equipo VAR. Qué ensayó en Yas Marina. Su estrategia para buscar ser uno de los más rápidos este viernes

Guardar
Nicolás Varrone hizo simulacros de
Nicolás Varrone hizo simulacros de carrera y practicó largadas detenidas

Nicolás Varrone completó otra jornada positiva en Abu Dhabi, en el marco de los tests de post temporada de la Fórmula 2. El piloto argentino de 25 años cumplió con el segundo día a bordo del Dallara del equipo Van Amesfoort Racing (VAR). Fueron 108 vueltas en total las que dio entre las dos tandas y el objetivo estuvo puesto en probar gestiones de carrera. El corredor bonaerense no buscó un tiempo o acercarse a la referencia, pues volverá a correr en monopostos luego de cinco temporadas.

Nico empleó neumáticos medios usados y, por ende, no tuvo el mejor caucho para poder girar, pero se debió a una estrategia global de los tres días. En la sesión matutina dio 53 giros y marcó 1m38s365 para quedar en el 17° puesto entre 22 competidores. Por la tarde resultó 19° con 1m42s407.

Sin embargo, los cronos fueron relativos en función del plan de trabajo que cumplió. Infobae pudo saber que este jueves el oriundo de Ingeniero Maschwitz practicó simulacros de carreras Sprint a la mañana y la Feature Race (la más larga) a la tarde, y eso explica por qué los tiempos se fueron para arriba. También ensayó mucho las largadas con partida detenida, ya que está acostumbrado a arrancar las carreras en movimiento, algo característico de las carreras de Endurance.

El bonaerense dio 108 vueltas
El bonaerense dio 108 vueltas este jueves y lleva un total de 185 entre los dos primeros días

Los más rápidos del día fueron el alemán Oliver Goethe (MP Motorsport) con 1m37s049 por la mañana, y por la tarde marcó el rumbo el flamante campeón de la Fórmula 3, el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing), con 1m37s646. El compañero de equipo de Varrone, el mexicano Rafael Villagómez, fue sexto y décimo, con 1m37s570 y 1m41s196. Cabe aclarar que los dos más veloces giraron con el compuesto de goma Supersoft, que es el que más rápido consigue la adherencia al asfalto y permite lograr los mejores tiempos en pista.

En tanto que el estadounidense Colton Herta (Hitech TGR) se ubicó 14° y 18° con 1m38s115 y 1m42s263, respectivamente. El norteamericano es el piloto de reserva de Cadillac F1 y Varrone también busca sumarse al staff del team estadounidense, ya que es piloto oficial de General Motors.

Para este viernes, Varrone pondrá toda la carne en el asador, ya que guardó dos juegos de gomas súper blandas (Supersoft). También se reservó un juego del compuesto medio. En la última jornada buscará saber dónde está realmente parado, al menos en esta etapa inicial junto al equipo neerlandés. No obstante, lo más importante para Nico es sumar kilómetros, experiencia y rodaje luego de cinco años en los que corrió en Endurance. De momento suma 185 vueltas entre los dos primeros días de pruebas en la Fórmula 2 en Abu Dhabi.

En la Fórmula 2 todos los monopostos son iguales. Se trata del Dallara F2 2024 con el motor Mecachrome V6 de 620 caballos de potencia. Los neumáticos son Pirelli con cinco compuestos: súper blando, blando, medio, duro y para lluvia.

Nico sigue con su preparación
Nico sigue con su preparación para el debut en la Fórmula 2

El campeonato comenzará del 6 al 8 de marzo del próximo año en Melbourne y el final del calendario de F2 se dará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, tras 28 carreras repartidas en 14 Grandes Premios, ya que en cada fin de semana hay dos citas: Sprint y Feature Race.

Varrone es piloto oficial de General Motors (GM) y este año hará las carreras más importantes de IMSA a bordo de un Corvette del Pratt Miller Motorsports, junto al neerlandés Nicky Casburg y el estadounidense Tommy Milner. La expectativa está puesta en que ante una buena labor en la Fórmula 2 pueda abrirle las puertas en el staff de pilotos del flamante equipo Cadillac de F1.

Nico comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. También peleó títulos del Campeonato Argentino. Luego emigró a Europa y, tras coronarse en la Fórmula Renault VDV Sports, en 2019 pasó a correr en la Fórmula 3 Británica, la histórica promocional en la que se coronaron Ayrton Senna, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Mika Häkkinen y Rubens Barrichello, entre otros. Logró una victoria, pero la pandemia truncó su ascenso. Ahí se reinventó en el mundo del Endurance donde ganó las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Además, fue campeón mundial en la clase LMGTE AM del WEC en 2023.

La actividad de la Fórmula 2 se completará este viernes en la madrugada y mañana de Argentina, con dos tandas, de 2.00 a 6.00 y de 7.00 a 10.00. Las pruebas no se televisan, pero se pueden seguir en vivo por la página oficial de la categoría antesala a la F1. Luego del receso la acción volverá en febrero con las pruebas de pretemporada en Barcelona y en marzo en Bahréin.

TEST DE VARRONE EN FÓRMULA 2 – DÍA 2

Varrone giró con neumáticos medios
Varrone giró con neumáticos medios usados
Nico se guardó dos juegos
Nico se guardó dos juegos de gomas Supersoft para el viernes y buscará sus mejores tiempos en los tres días
Nico estuvo cinco temporadas sin
Nico estuvo cinco temporadas sin correr en monopostos
El argentino se sigue adaptando
El argentino se sigue adaptando al equipo Van Amesfoort Racing

Crédito: Prensa Nicolás Varrone

Temas Relacionados

Nicolás VarroneFórmula 2Fórmula 1Van Amesfoort RacingAbu Dhabideportes-argentina

Últimas Noticias

Una figura de Uruguay reveló cuándo fue el “quiebre” de la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa: “Eso te mata”

Guillermo Varela, lateral titular de la Celeste y flamante campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, brindó detalles sobre la interna en la selección dirigida por el entrenador argentino

Una figura de Uruguay reveló

Los dardos de Bochini a Racing que elevaron la temperatura a horas de la final: la llamativa frase que involucra a Independiente

El ídolo del Rojo fue lapidario con el clásico de toda la vida y explicó por qué celebraría un triunfo de Estudiantes en la definición del Clausura

Los dardos de Bochini a

Las razones detrás de la sorpresiva salida de Holan de Rosario Central: quiénes son los candidatos de renombre a sucederlo

El entrenador se marchó del club luego de la eliminación en el Clausura ante Estudiantes y de la entrega del trofeo como campeón de liga

Las razones detrás de la

Boca Juniors enfrenta a Vélez por la final del Trofeo de Campeones de la Reserva: hora, TV y formaciones

El Xeneize y el Fortín ponen en juego el último título del año en la categoría que antecede a la Primera de cada club. Desde las 20 por LPF Play, ESPN, Disney+ y TNT Sports

Boca Juniors enfrenta a Vélez

La imponente estatua de 21 metros con la que India homenajeará a Messi durante su visita: trabajaron 45 personas durante 27 días

El astro argentino será parte de la gira especial “GOAT Tour” y el país asiático preparó una escultura de gran magnitud

La imponente estatua de 21
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
La última polémica de Amy

La última polémica de Amy Winehouse: su padre y sus amigas se enfrentan en los tribunales por reliquias millonarias

La portada de revista que casi deja a Melissa Joan Hart sin ‘Sabrina, la bruja adolescente’: “Uno de los peores días de mi vida”

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay llamó a respetar la

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz