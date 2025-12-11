Challenger Tour: la puerta de entrada a la élite del tenis que vio brillar a los argentinos en 2025

Alex Barrena besa el trofeo que conquistó en Tucumán

Entre el título de Román Burruchaga en Piracicaba -Brasil- en enero y el que le permitió a Federico Gómez cerrar el año con un trofeo días atrás en Temuco -Chile-, el Challenger Tour significó una cosecha de éxitos para el tenis argentino durante 2025.

El segundo circuito en categoría por detrás del calendario de torneos ATP lleva 48 años de competencia a nivel internacional, desarrollándose en cinco continentes y en más de 40 países.

Para esta temporada, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) destinó un incremento de 6,2 millones de dólares respecto a lo repartido en 2024, lo que elevó el premio global del circuito Challenger a 28,5 millones de dólares, con el propósito de que más tenistas puedan sustentar sus carreras con mayor facilidad.

Bajo esa premisa, la entidad madre del tenis mundial dividió a la gira en cinco diferentes categorías de torneos, que van desde el denominado Challenger 50 al 175, de acuerdo con los puntos otorgados para el campeón.

En esta gira son muchos los argentinos que pugnan por mejorar su ranking o reunir el dinero suficiente para solventar su presupuesto anual. Es por ello que para facilitar la actividad de los tenistas argentinos y el desarrollo del deporte en el país, entre la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y diferentes sponsors generaron mucha competencia en el país. Además de la gran cantidad de torneos ITF, se organizaron otros 7 torneos Challengers de diferentes categorías, número récord a nivel local.

En el balance anual global, la Argentina quedó en el tercer lugar en cantidad de títulos de singles conseguidos en 2025 y segunda en el total global de individuales y dobles, solo por detrás de Estados Unidos, que sumó 62 trofeos.

Marco Trungelliti con el trofeo del Challenger de Lyon

Nueve fueron los tenistas argentinos que se dividieron los 16 títulos en singles, mientras que 7 lograron los otros 16 torneos en competencias de duplas. El total -32 campeonatos- ubicó a los albicelestes por delante de Francia y Gran Bretaña.

En cuanto a la actividad individual, con sus tres conquistas, Burruchaga quedó entre los 7 jugadores con más títulos en la categoría. Además, con 41 triunfos, terminó en el segundo lugar en el ítem de mayor cantidad de victorias.

Camilo Ugo Carabelli jugó solo tres Challengers en la temporada. Llegó a cuartos de final en Piracicaba y a semifinales en Turín, pero el más importante para él fue en febrero, en Rosario, donde ganó el título y sumó 125 puntos que le permitieron regresar al Top 100. Aquel trofeo fue el impulso para que Carabelli se dedicara a jugar únicamente el circuito ATP hasta convertirse en la tercera raqueta argentina: cerró el año en el puesto 49 del ranking, por detrás de Francisco Cerúndolo (21) y Sebastián Báez (45).

Entre los que consiguieron mayor cantidad de títulos en dobles esta temporada, Mariano Kestelboim comparte el tercer lugar a nivel global, con 6 de los 16 triunfos albicelestes en la especialidad.

Por fuera de los argentinos, entre los jugadores más destacados se encuentran el estadounidense Emilio Nava, quien levantó 4 trofeos en el año, y el canadiense Liam Draxi, que fue el tenista que más finales disputó (7) en el año. Entre los sudamericanos, el chileno Cristian Garín fue el que logró la mayor cantidad de campeonatos (4), un privilegio compartido con otros seis tenistas de otras nacionalidades.

Fueron 48 semanas a partir del primer raquetazo de 2025 en el Canberra Tennis International, ganado por el brasileño Joao Fonseca. Se jugaron un total de 6654 partidos divididos en 217 torneos, con premios que oscilaron entre los 60 mil y 250 mil dólares. El promedio da 4 torneos y medio por semana y poco más de 19 partidos diarios.

Hasta dos doblistas top como Horacio Zeballos y Guido Andreozzi llegaron a competir en algún momento del año en este circuito que, en su última semana de competencia, tuvo a un argentino que volvió a gritar campeón. En Temuco, sobre cemento, Federico Gómez consiguió el 16° título Challenger del año para el país, el primero de la temporada en lo personal, el cuarto de su carrera y el N° 443 en la historia del tenis argentino.

Jugadores como Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante se valieron en los últimos meses del Challenger Tour para meterse en el Top 100 mundial. Y hay otros como el propio Gómez, Alex Barrera o Lautaro Midón que intentarán que sea la vía para codearse con la élite.

Federico Gómez festejó en el último Challenger de la temporada, en Temuco

Jugadores con más títulos challengers en 2025

4 títulos: Emilio Nava (EEUU), Patrick Kypson (EEUU), Jan Choinski (GBR), Nicolai Budkov Kjaer (NOR), Cristian Garín (CHI) y Borna Coric (CRO).

Jugadores con más partidos ganados

44 triunfos: Emilio Nava (EEUU) y Liam Draxl (CAN).

41 triunfos: Román Burruchaga (ARG) y Tomás Barrios Vera (CHI).

40 triunfos: Marco Trungelliti (ARG), Francesco Maestrelli (ITA) y Eliot Spizzirri (EEUU)

Los títulos argentinos (singles y dobles)

Román Burruchaga: 3-0

Marco Trungelliti: 3 -0

Alex Barrena: 2-0

Mariano Navone: 2-0

Thiago Tirante: 2-0

Federico Gómez: 1-3

Santiago Rodríguez Taverna: 1-2

Camilo Ugo Carabelli: 1-0

Juan Manuel Cerúndolo: 1-0

Mariano Kestelboin: 0-6

Gonzalo Villanueva: 0-5

Facundo Mena: 0-2

Guillermo Durán: 0-2

Guido Andreozzi: 0-1

Horacio Zeballos: 0-1

Títulos por país (singles y dobles)

EE.UU.: 23-39

Argentina: 16-16

Francia: 19-12

Gran Bretaña: 15-12