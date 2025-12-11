Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El presidente de la Conmebol propuso que la cita sea más inclusiva

A un año de la ratificación del proyecto, Alejandro Domínguez reafirmó la visión de un Mundial 2030 con más participantes, que trascienda fronteras y se convierta en una celebración global, con el espíritu sudamericano como anfitrión. El presidente de la Conmebol subrayó que la edición, que se disputará en Argentina, Uruguay y Paraguay (los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones); España, Marruecos y Portugal (el grueso de los encuentros), debe ser “inclusiva, participativa y accesible”, con el objetivo de que el mundo entero celebre los cien años de la cita ecuménica.

En un mensaje difundido a través de las redes sociales de la entidad, Domínguez subrayó la importancia de la efeméride. “Nos corresponde celebrar el centenario de la copa más importante del mundo con la grandeza que se merece”, afirmó. Además, instó a la FIFA y a la comunidad futbolística internacional a innovar en la organización del evento. “Hoy los invito a que pongamos toda nuestra creatividad para hacer de esta ocasión una fiesta sin precedentes. Que sea participativa y abierta, y que quede grabada para siempre en la memoria de toda la humanidad. Hagamos juntos que esta celebración sea diferente”, expresó el dirigente.

En ese mensaje, el dirigente sudamericano subrayó la relevancia histórica de la próxima Copa del Mundo, que marcará el centenario del primer torneo disputado en 1930 en Montevideo. Domínguez afirmó: “El Mundial 2030 será una oportunidad única y al mismo tiempo una enorme responsabilidad“.

Conmebol insiste en ampliar el cupo de participantes del Mundial 2030 (REUTERS/Cesar Olmedo)

“¡A un año de la ratificación del Mundial 2030 en Sudamérica! Reiteramos nuestro llamado a hacer una fiesta inclusiva, participativa y abierta para que el mundo entero celebre el Centenario de la Copa más linda. ¡Estamos listos para festejar en grande!“, fue el mensaje que acompañó el video que Domínguez posteó en sus redes sociales.

La propuesta sudamericana surge tras la confirmación, hace un año, de que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030, en homenaje a la primera edición disputada en Montevideo en 1930. Sin embargo, con el formato actual, más del 97% de los encuentros se realizarían en España, Portugal y Marruecos, lo que ha motivado a las federaciones de la región, junto a Domínguez, a buscar un mayor protagonismo.

En los últimos días, Domínguez participó de una cumbre en Estados Unidos junto a Gianni Infantino y mandatarios como Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, donde la propuesta de ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones cobró impulso.

Según informaron varios portales, el formato propuesto contempla la creación de 16 grupos, en lugar de los 12 previstos para 2026. De cada grupo avanzarían los dos mejores equipos, conformando así un cuadro de 32 selecciones para la fase de eliminación directa, replicando el esquema de la próxima Copa del Mundo. Si se aprueba este modelo, el Mundial 2030 marcaría un nuevo récord de participación.

Para Argentina se prevé un rol destacado: uno de los grupos se disputaría en el país, con el estadio Monumental como sede central, ya confirmado para el debut de la selección nacional. Uruguay también organizaría una zona propia, mientras que Paraguay, que avanza en la construcción de un nuevo estadio, sería anfitrión de otro grupo. Los trece grupos restantes se jugarían en las sedes principales: España, Portugal y Marruecos.

Así, cada nación albergaría los tres encuentros de su selección en la primera ronda, además de los cruces entre los demás integrantes de sus respectivos grupos. De concretarse este plan, la Conmebol organizaría dieciocho partidos del torneo, incrementando de forma significativa su participación en la Copa del Mundo.