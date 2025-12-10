Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Darcyl y Oro, en pleno enfrentamiento

A la suerte hay que ayudarla, y el pequeño Faustino Oro, de 12 años, entiende el juego. Se desenvuelve con paciencia, exprime la posición, no se da por vencido y aguarda el error de su rival. Hoy, en la segunda rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), en Capital Federal, su táctica le dio resultado. Como conductor de las piezas negras, después de 40 movimientos de una Apertura Ataque Indio de Rey y casi 4 horas de partida (fue la última en terminar en la sesión) se impuso al maestro internacional argentino Tomás Darcyl, de 61 años, el más veterano de los ajedrecistas participantes y que, además, es uno de los organizadores de esta competencia.

“¿Y cómo me siento?... la verdad es que cuando pierdo nunca estoy conforme”, le dijo con una sonrisa a Infobae Tomás Darcyl, quien además de su pasión por el ajedrez se desempeña como director de la Academia Multitalent, y es presidente de la empresa Telefilms.

Darcyl fue figura del ajedrez argentino durante sus años de juventud. A los 19 años ya había ganado dos campeonatos juveniles nacionales (en Jujuy, en 1983, y Córdoba, en 1984). Ese año participó en el Mundial Sub 20, que se jugó en Finlandia. Compartió el 7° puesto con 7 puntos, en el sexto lugar finalizó el indio Viswanthan Anand, con 7,5. El torneo lo ganó el danés Curt Hansen, con 10,5 puntos.

En 1985, en la provincia de Mendoza, integró el equipo nacional que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial por equipos menores de 26 años; junto a Darcyl estuvieron Gerardo Barbero, Pablo Ricardi y Alejandro Hoffman. La Unión Soviética y Estados Unidos completaron el podio. En 1993, a los 29, ensayó su adiós de la actividad. Ya tenía el título de maestro internacional, pero creyó que era el momento de asegurar su futuro; de pensar de a dos, de formar una familia. Se fue alejando de la alta competencia, aunque en su palmarés figuraban algunos empates ante grandes jugadores: Julio Granda (Perú), Bent Larsen (Dinamarca), y los argentinos Miguel Najdorf y Jorge Rubinetti.

-Aunque estés alejado del ajedrez, conservás mucha experiencia y sabés de qué se trata. ¿Qué te pareció jugar con Faustino?

-Fue fabuloso. Es un chico con mucho talento. ¿Viste cómo definió la partida de hoy? Con muy poco tiempo encontró una red de mate que solo pueden “ver” las computadoras. Lo que pasa es que él es un niño, un pibe de la computadora, no es como nosotros, como muchos de los que estamos participando acá, que estábamos con los libros y el tablero. Un ejemplo es el actual campeón argentino, Diego Flores. En cambio, Faustino hace las jugadas que dicta la máquina, porque su pensamiento ajedrecístico ya es así.

-¿Y la partida cómo fue?

-Creo que fue una partida bastante pareja; me ganó muy bien en el final. Yo fallé cuando no pude sostener el tiempo. Hubo dos jugadas en el final que sostenían el empate, pero me equivoqué.

-Para vos debe ser muy duro jugar este tipo de certamen, al no estar tan competitivo.

-Lo importante acá es que todos estamos muy conformes con cómo se está desarrollando el torneo. Lo que me sucede en el tablero lo tomo de la mejor manera, acepté el desafío porque tenía ganas de jugar, y para mí todavía el ajedrez es un placer, aunque sea duro perder.

En tanto, el “Messi del ajedrez”, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, se ubicó como único líder del certamen, con el score ideal de 2 puntos tras dos jornadas, seguido por un lote de tres escoltas, los grandes maestros Aryan Tari (Noruega), Alexei Shirov (España) y Diego Flores (Argentina), todos con 1,5. Mañana, en la tercera rueda del Magistral, Fausti, con piezas blancas, se enfrentará a su escolta noruego, primer jugador preclasificado en esta prueba y que actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking de su país que encabeza el ex campeón mundial, Magnus Carlsen. Todo un desafío.

El gran maestro argentino Alejandro Hoffman actuó hoy en el salón de análisis -un espacio para aficionados, curiosos y familiares- deleitando a los espectadores con sus comentarios y análisis de cada una de las cinco partidas que presentaba la competencia.

Los duelos de los dos juveniles argentinos, el de Ilan Schnaider (de 14 años) ante el experimentado Alexei Shirov y el de Faustino (de 12) ante Darcyl eran, a pedido de los presentes, los más comentados por el maestro Hoffman. “Creo que la posición de Ilan podría terminar en tablas. Está haciendo una gran partida, y si encuentra una buena casilla para su dama puede ser tablas”. Increíblemente, algunos minutos después a Ilan se le escapó el empate de las manos. Ubicó mal a su dama, y Shirov no lo perdonó.

El ajedrecista español de origen letón, de 53 años, tras concretar la victoria, llegó a la sala de análisis y reafirmó el pronóstico de Hoffman. “No la pasé bien, e incluso el chico me refutó uno de mis análisis. Traté de meterle presión a la posición buscando su error. Creo que, si llevaba su dama a la casilla e5, esto terminaba en tablas, pero la jugó a e1, y allí quedé con mucha ventaja”, señaló el experimentado jugador.

En tanto en la sala de juego ya habían concluido otras tres partidas: el noruego Tari y el búlgaro Cheparinov, sin despeinarse acordaron un empate sin lucha y en sólo 18 jugadas. Al mismo resultado, pero en una partida de doble filo llegaron el peruano Julio Granda y el ex campeón argentino Sandro Mareco, después de 32 jugadas de una Defensa Nimzoindia. Y, el flamante campeón argentino el gran maestro Diego Flores, en buena forma, sumó su primera victoria al vencer a su par Sergio Slipak tras un Ataque Indio de Rey, en 38 jugadas. Sólo faltaba la definición de la partida de Faustino y Darcyl.

“La posición sigue siendo muy pareja, pero estoy viendo que Tomás (Darcyl) está pensando mucho en cada jugada. Es normal, a los humanos nos cuesta tomar decisiones, las máquinas por el contrario cada vez juegan más rápido”, dijo Hoffman a modo de alerta. Y completó: “Pese a que está restringido en el accionar de sus piezas, Faustino intenta ser creativo en cada jugada, se nota que entiende la posición. Me parece que su objetivo es mantener la tensión del juego. Es que llevan 21 movimientos y solo se han “comido” un peón”

El juego entre Faustino y Darcyl continuó con la misma paridad; en la jugada 42 el módulo de ajedrez informaba absoluta igualdad, pero un error trajo aparejado otro, y éste otro más. En la jugada 44 la ventaja de Faustino era abrumadora. Seis jugadas después, se había acabado el juego.

Faustino Oro jugará este miércoles ante el primer preclasificado

“Estuve un poco mal”, dijo el niño que aprendió a jugar al ajedrez en tiempos de pandemia y que cinco años después es una de las estrellas mediáticas de esta actividad. “Trataba de maniobrar, pero no encontraba nada; me parecía que era muy feo cambiar las damas”, se justificó Faustino. Y agregó: “También jugué algo fatal el final”, a lo que el maestro Hoffman, lo corrigió: “Puede ser, pero lo jugaste con la precisión de una máquina”. El halago le arrancó una nueva sonrisa.

Mañana, desde las 15.30, se jugará la tercera rueda con estos enfrentamientos: Faustino Oro (2 puntos) v. Tari (Noruega, 1,5); Shirov (España, 1,5) v. Darcyl (0), Slipak (0,5) v. Schnaider (0), Mareco (1) v. Flores (1,5) y Cheparinov (Bulgaria, 1,5) v. Granda (1).