Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

El defensor se mostró muy alegre en La Bombonera

La eliminación de Boca Juniors en La Bombonera ante Racing Club por la semifinal del Torneo Clausura 2025 no solo marcó el fin de la ilusión xeneize de conquistar un nuevo título, sino que también dejó una imagen inesperada: Marcos Rojo, ex capitán del club azul y oro y actual jugador de la Academia, celebró efusivamente la clasificación de su equipo a la final en el estadio que hasta hace pocos meses consideraba su casa.

El defensor, que no ingresó al campo de juego, fue protagonista de las celebraciones junto a sus compañeros, saltando y cantando en el túnel rumbo al vestuario tras el triunfo.

Aun así, ese no fue el único festejo del marcador central surgido de Estudiantes de La Plata y con pasado en el Manchester United. Luego del partido, se lo pudo ver en el reconocido boliche Tropitango, junto al también ex Boca, Agustín Almendra, según informó Sportscenter.

La imagen de Marcos Rojo en Tropitango

Vale recordar que, luego de la victoria en el Superclásico frente a River Plate, Leandro Paredes concurrió a la misma disco ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires y su ida y vuelta con un simpatizante del Millonario se volvió viral.

Por otro lado, Rojo aprovechó sus redes sociales para mostrar su alegría por el pase a la final del Torneo Clausura. El defensor reposteó una foto de la cuenta oficial de Racing en sus historias de Instagram, en la que estaban todos los integrantes del plantel con La Bombonera de fondo y escribió: “Gran triunfo, felicitaciones a toda esta banda. Siempre juntos”.

El posteo de Marcos Rojo

Antes del inicio del encuentro, la dirigencia de Boca rindió homenaje a Rojo con la entrega de una camiseta enmarcada, reconociendo su paso por el club. El zaguero fue capitán y referente del vestuario hasta mediados de 2025, cuando decidió marcharse a Racing tras no ser tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo. Su salida marcó el cierre de una etapa en la que disputó 118 partidos, anotó nueve goles y conquistó cuatro títulos: la Copa Argentina 2019-20, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Justamente, ese reconocimiento dio que hablar. A diferencia de lo hecho con la foto de los jugadores de la Academia, Rojo solo se limitó a compartir la imagen en la que se lo ve posando con la camiseta azul y oro, sin escribir nada. Un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales.

Marcos Rojo solo compartió la imagen con la camiseta de Boca

Por otra parte, en el tramo final de la previa del partido, la transmisión de ESPN enfocó a Rojo justo cuando la hinchada de Boca entonaba el cántico: “El que no salta es un traidor”. Aunque la canción parecía dirigida principalmente a Agustín Almendra, exjugador surgido de la cantera auriazul que se marchó en malos términos, la imagen de Rojo riendo junto a integrantes del staff de Racing fue captada y difundida, reflejando la complejidad de su reencuentro con el público xeneize.

El reencuentro se produjo en una instancia decisiva, ya que en el anterior enfrentamiento entre ambos equipos, el empate 1-1 del nueve de agosto, Rojo no pudo estar presente por no estar habilitado para el Torneo Clausura. En esta ocasión, la semifinal no admitió postergaciones y el estadio, colmado de público, expresó sus sentimientos de manera contundente.

El paso de Marcos Rojo por Boca estuvo marcado por altibajos. Si bien logró elevar su rendimiento en el primer semestre de 2025 bajo la conducción de Fernando Gago y Mariano Herrón, su ciclo se vio opacado por lesiones y episodios de indisciplina, tanto dentro como fuera del campo. Entre los momentos más recordados figuran las expulsiones en un Superclásico y en las semifinales de la Copa Libertadores 2023 ante Palmeiras, así como una declaración polémica tras el último duelo ante River en el Monumental, situaciones que generaron cuestionamientos entre los hinchas.

El defensor volvió a la cancha de Boca luego de su controvertida salida