Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

"Chessi", en su enfrentamiento de la jornada ante Ilan Schnaider

Una gran tarde de ajedrez se vivió en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930); la sede del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, una competencia que, con el apoyo de empresarios privados, el gobierno porteño y el aval de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), se llevó a cabo con el fin de homenajear la memoria de dos entrañables y queridos maestros internacionales argentinos fallecidos en 2015.

Por eso, en la ceremonia de inauguración, el empresario y ajedrecista Ricardo Costianovsky, organizador de la prueba, le dio la bienvenida a los 10 maestros participantes y agradeció al Jefe de Gabinete del gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinni, al director del Centro Cultural Recoleta, Maximiliano Tomas, a la Federación Argentina de Ajedrez, a través de su presidente Alejandro Sass y a su director ejecutivo Mario Petrucci, por el apoyo brindado y la concreción del sueño de volver a sumar a este Magistral en el calendario de la actividad.

Con la voz entrecortada y la mirada vidriosa también recordó su amistad con Jorge Szmetan y Sergio Giardelli. Dos de los hijos de estos ajedrecistas, Andrés (Szmetan) y Enrico (Giardelli) felicitaron a la organización y desearon el éxito de la competencia.

Luego del momento solemne, ajedrecistas, organizadores y dirigentes posaron en el salón de juego donde minutos después el silencio invadió la escena y cada uno de los jugadores ocupó su lugar reservado. “La competencia se juega con un ritmo de 90 minutos más un adicional de 30 segundos por cada movimiento para cada jugador”, señaló en voz alta el árbitro principal del magistral, el internacional Leandro Plotinsky, quien estuvo acompañado por dos árbitros asistentes, las jóvenes Eugenia Alegre y Giuliana Bosco.

Además de las cuatro figuras extranjeras; Aryan Tari (Noruega), Alexei Shirov (España), Julio Granda (Perú) e Iván Cheparionov (Bulgaria), y del actual y el anterior campeón argentino, Diego Flores (en 2025) y Sandro Mareco (2024), las miradas de los aficionados se posaron en el duelo que protagonizarían en la primera mesa dos de los mejores ajedrecistas juveniles que tiene el país: la partida entre Faustino Oro, con piezas blancas, e Ilan Schnaider. Curiosamente, ambos se presentaron a jugar con atuendos acordes al color de las piezas que conducirían. Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- lucía una remera blanca con el logo de uno de sus auspiciantes.

Si bien Oro, de 12 años, ocupa el 10° lugar del ranking doméstico, con 2503 puntos de Elo y Schnaider, de 14, es el 21°, con 2402, la paridad de fuerza de juego entre ambos es semejante. Tal vez el más pequeño le saque ventaja por su constante participación en competencias internacionales, ya que hace dos años sus padres viajaron a España para que el niño tuviera más “fogueo” y ganara en experiencia. Además, en septiembre último, en el torneo Prodigios y Leyendas que se realizó en Madrid, y en el que Fausti, en notable labor, logró su 1ª norma de gran maestro, se enfrentaron en una partida de ajedrez pensado y después de casi cinco horas y 91 jugadas ese día el juego acabó en tablas.

Hoy sucedió algo similar; el “Messi del Ajedrez”, como lo llama la prensa europea, intentó tomar la iniciativa de la partida, pero los módulos de ajedrez desde el comienzo del juego señalaban una pequeña ventaja de las blancas. En una sala contigua al salón del juego, la organización dispuso un espacio para que los jugadores pudieran analizar las partidas una vez concluidas. En esa sala, a través de un monitor gigante, podían seguirse en vivo cada una de las cinco partidas en disputa. Muchos aficionados, curiosos y familiares de los participantes ocuparon el recinto.

El gran maestro Diego Valerga se convirtió en el gran showman de la tarde enseñando y señalando en la pantalla el porqué de cada uno de los movimientos y sus consecuencias. A gran velocidad pasaba de juego en juego deteniéndose mucho más en las ideas “humanas” y no en las recomendaciones del algoritmo. Fue un gran trabajo, didáctico, ameno y cargado de anécdotas que, durante las casi cuatro horas de sesión de juego el Dr. Valerga (es médico pediatra) en el que expuso, para satisfacción de los presentes, gran parte de su bagaje de experiencia y conocimientos de su formación ajedrecística.

“Es verdad, Faustino está un poco mejor según la computadora, pero la posición es de igualdad y hasta de peligro si no acierta la jugada. La posición de Schnaider es expectante, puede tener un buen contraataque” señaló “El Tordo” como lo llaman los colegas a Valerga. Sin embargo, Ilan, quien había consumido 85 minutos para las primeras 20 jugadas, se vio obligado a jugar cada vez con mayor rapidez para no perder por tiempo. Cuando en el movimiento 29, la partida parecía encaminada al empate, llegó el error. Y Faustino no perdonó. Seis jugadas después, obligó al abandono a su rival ante la proximidad de un jaque mortal.

Sin embargo, el primero en llegar a la sala de análisis fue el búlgaro Cheparinov, quien con piezas negras acordó un empate con el ex campeón argentino, Sandro Mareco, tras 21 jugadas de un gambito de dama rechazado. “Sí, creo que he estado bien durante la partida. Conocía muy bien esta posición”, soltó el gran maestro búlgaro, que visita al país por tercera vez. La primera fue en 2005, cuando llegó como asistente de su compatriota, Veselin Topalov, que se adjudicó el Mundial de ese año en la provincia de San Luis.

Enseguida ingresó a la sala el gran maestro argentino Sergio Slipak quien, con piezas blancas, también acordó un empate, tras 36 jugadas de un gambito de dama rechazado, ante la leyenda peruana Julio Granda Zuñiga. “Qué dice la máquina. ¿Tenía que jugar d5?”, le preguntó Slipak a su amigo Valerga. “No, la máquina señalaba que no debías cambiar el caballo, porque perdías la ventaja”, le respondió. Slipak había estado cerca de victoria, pero su rival se defendió con asombrosa precisión pese a que, desde el movimiento 21, dispuso de sólo dos minutos para el resto de la partida. El adicional de tiempo -30 segundos por cada jugada- le permitió valerse de esta ventaja para no perder por tiempo.

“Sí, gané”, fue la primera frase que soltó Faustino cuando ingresó al salón. Con el pulgar en alto le anticipó a su papá el resultado de la partida que acababa de ganar. Consultado por Valerga sobre el porqué de algunas jugadas realizadas, el chico dijo “la posición era algo turbia”. Luego, de su asombrosa mente partieron secuencias de movimientos que parecía que podía recitarlos de memoria. “Sí, esa jugada, la vi; sí, esa también, y ésa. Ah, no, si me hacía esa otra no la había visto”, explicaba en voz alta con naturalidad y su risa constante. “Sí, fue una linda partida”, solo dijo al final como muestra de satisfacción por el resultado alcanzado.

La otra victoria de la jornada fue para el noruego Aryan Tari, quien derrotó al maestro argentino Tomás Darcyl, tras 60 jugadas de una Apertura Inglesa. El último juego en finalizar fue entre el campeón argentino Flores, con negras, ante el español, de origen letón, Alexei Shirov, luego de 63 jugadas de una Defensa Siciliana.

El martes, desde las 15.30, se llevará a cabo la 2ª rueda de este magistral con estos duelos: Tari (Noruega) 1 v. Cheparinov (Bulgaria) 0,5; Granda (Perú) 0,5 v. Mareco 0,5; Flores 0,5 v. Slipak 0,5; Schnaider (0) v. Shirov (España) 0,5 y Darcyl (0) v. Oro (1).

Los tres maestros internacionales que tiene la competencia, Tomás Darcyl, Ilan Schnaider y Faustino Oro, tienen la posibilidad de lograr una norma (performance) de gran maestro. Para ello deberán sumar 5,5 puntos en las 9 jornadas que tendrá la prueba, que finalizará el próximo martes 16.