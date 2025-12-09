Deportes

Australian Open 2026: los nueve argentinos confirmados para el primer Grand Slam del año

El listado completo confirmó la presencia de ocho varones y una representante en el cuadro femenino. Otros tenistas nacionales buscarán ingresar desde la clasificación

Guardar
Nueve tenistas argentinos serán parte
Nueve tenistas argentinos serán parte del cuadro principal del Australian Open 2026, la primera gran cita de la temporada (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

El tenis argentino ya conoce cuáles serán sus protagonistas en la primera gran cita de la temporada 2026. Este martes, se publicó oficialmente el listado de jugadores que formarán parte del cuadro principal del Australian Open, el primer Grand Slam del año que se disputará en Melbourne Park del 18 de enero al 1 de febrero. La nómina confirmó la presencia de ocho tenistas nacionales en el cuadro masculino y un solo nombre en la rama femenina. Otros jugadores podrían sumarse desde la clasificación.

Con la reciente finalización del calendario del tour y después de haber tenido apenas unos pocos días para descansar y desconectarse de la raqueta, muchos jugadores ya retomaron la actividad, divididos entre pretemporadas, exhibiciones e Interclubes organizados por la Asociación Argentina de Tenis.

Este martes se dio a conocer el listado de los jugadores que competirán por el trofeo australiano. En esta edición, la delegación albiceleste contará con Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Mariano Navone (72°), Juan Manuel Cerúndolo (85°) y Thiago Tirante (101°), todos con acceso directo al main draw gracias a su ubicación en el ranking.

El listado masculino cerró en el puesto 101, un corte que permitió el ingreso de una amplia representación nacional y que vuelve a reflejar el buen desempeño argentino dentro del Top 100 a lo largo de toda la temporada 2025.

Novak Djokovic es el máximo
Novak Djokovic es el máximo campeón del Australian Open, con diez títulos conquistados en Melbourne Park (Crédito: AP Foto/Ng Han Guan)

Cabe destacar que el serbio Novak Djokovic es el máximo campeón en Melbourne Park, con diez títulos. El actual número 4 del mundo solo se ausentó del Australian Open desde 2005 en la edición 2022, cuando fue deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el Covid-19.

En cuanto al cuadro femenino, la única representante albiceleste será Solana Sierra (66°), quien ingresó directamente luego de cerrar el año dentro del lote de las mejores 103 jugadoras del escalafón mundial y la cual estará por primera vez en el cuadro principal.

Listado Masculino

El listado completo del cuadro
El listado completo del cuadro de caballeros del primer Grand Slam de la temporada 2026, Australian Open
  • 1 | Carlos ALCARAZ | ESP
  • 2 | Jannik SINNER | ITA
  • 3 | Alexander ZVEREV | GER
  • 4 | Novak DJOKOVIC | SRB
  • 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN
  • 6 | Taylor FRITZ | USA
  • 7 | Alex DE MINAUR | AUS
  • 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA
  • 9 | Ben SHELTON | USA
  • 10 | Jack DRAPER | GBR
  • 11 | Alexander BUBLIK | KAZ
  • 12 | Casper RUUD | NOR
  • 13 | Daniil MEDVEDEV |RUS
  • 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP
  • 16 | Andrey RUBLEV |RUS
  • 17 | Jiri LEHECKA | CZE
  • 18 | Karen KHACHANOV |RUS
  • 19 | Jakub MENSIK | CZE
  • 20 | Tommy PAUL | USA
  • 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG
  • 22 | Flavio COBOLLI | ITA
  • 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN
  • 24 | Joao FONSECA | BRA
  • 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED
  • 26 | Luciano DARDERI | ITA
  • 27 | Cameron NORRIE | GBR
  • 28 | Learner TIEN | USA
  • 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA
  • 30 | Frances TIAFOE | USA
  • 31 | Valentin VACHEROT | MON
  • 32 | Tomas MACHAC | CZE
  • 33 | Brandon NAKASHIMA | USA
  • 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE
  • 35 | Corentin MOUTET | FRA
  • 36 | Jaume MUNAR | ESP
  • 37 | Ugo HUMBERT | FRA
  • 38 | Alex MICHELSEN | USA
  • 39 | Lorenzo SONEGO | ITA
  • 40 | Arthur FILS | FRA
  • 41 | Gabriel DIALLO | CAN
  • 42 | Alexandre MULLER | FRA
  • 43 | Zizou BERGS | BEL
  • 44 | Grigor DIMITROV | BUL
  • 45 | Sebastian BAEZ | ARG
  • 46 | Daniel ALTMAIER | GER
  • 47 | Nuno BORGES | POR
  • 48 | Sebastian KORDA | USA
  • 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG
  • 50 | Reilly OPELKA | USA
  • 51 | Fabian MAROZSAN | HUN
  • 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB
  • 53 | Jenson BROOKSBY | USA
  • 54 | Alexei POPYRIN | AUS
  • 55 | Marton FUCSOVICS | HUN
  • 56 | Matteo BERRETTINI | ITA
  • 56 (PR) | Juncheng SHANG | CHN
  • 57 | Damir DZUMHUR | BIH
  • 58 | Valentin ROYER | FRA
  • 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA
  • 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG
  • 60 (PR) | Zhizhen ZHANG | CHN
  • 61 | Francisco COMESAÑA | ARG
  • 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA
  • 63 | Matteo ARNALDI | ITA
  • 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL
  • 65 | Terence ATMANE | FRA
  • 66 | Marcos GIRON | USA
  • 67 | Arthur CAZAUX | FRA
  • 68 | Gael MONFILS | FRA
  • 69 | Adrian MANNARINO | FRA
  • 70 | Ethan QUINN | USA
  • 71 | Jacob FEARNLEY | GBR
  • 72 | Mariano NAVONE | ARG
  • 73 | Hubert HURKACZ | POL
  • 74 | Mattia BELLUCCI | ITA
  • 75 | Marin CILIC | CRO
  • 76 | Jesper DE JONG | NED
  • 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED
  • 78 | Adam WALTON | AUS
  • 79 | Filip MISOLIC | AUT
  • 80 | Cristian GARIN | CHI
  • 81 | Alejandro TABILO | CHI
  • 82 | Aleksandar VUKIC | AUS
  • 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB
  • 83 (PR) | Emil RUUSUVUORI | FIN
  • 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER
  • 84 (PR) | Thanasi KOKKINAKIS | AUS
  • 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG
  • 86 | Raphael COLLIGNON | BEL
  • 87 | Luca NARDI | ITA
  • 88 | Emilio NAVA | USA
  • 89 | Pablo CARREÑO BUSTA | ESP
  • 90 | Dalibor SVRCINA | CZE
  • 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA
  • 92 | Quentin HALYS | FRA
  • 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP
  • 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN
  • 95 | Pedro MARTINEZ | ESP
  • 96 | Benjamin BONZI | FRA
  • 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ
  • 98 | Hugo GASTON | FRA
  • 99 | Laslo DJERE | SRB
  • 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS
  • 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG

Listado Femenino

La marplatense Solana Sierra es
La marplatense Solana Sierra es la única jugadora argentina dentro del cuadro principal de Australian Open 2026, otras podrían sumarse desde la clasificación
  • 1 | Aryna SABALENKA | BLR
  • 2 | Iga SWIATEK | POL
  • 3 | Coco GAUFF | USA
  • 4 | Amanda ANISIMOVA | USA
  • 5 | Elena RYBAKINA | KAZ
  • 6 | Jessica PEGULA | USA
  • 7 | Madison KEYS | USA
  • 8 | Jasmine PAOLINI | ITA
  • 9 | Mirra ANDREEVA | RUS
  • 10 | Ekaterina ALEXANDROVA | RUS
  • 11 | Belinda BENCIC | SUI
  • 12 | Clara TAUSON | DEN
  • 13 | Linda NOSKOVA | CZE
  • 14 | Elina SVITOLINA | UKR
  • 15 | Emma NAVARRO | USA
  • 16 | Naomi OSAKA | JPN
  • 17 | Liudmila SAMSONOVA | RUS
  • 18 | Victoria MBOKO | CAN
  • 19 | Karolina MUCHOVA | CZE
  • 20 | Elise MERTENS | BEL
  • 21 | Diana SHNAIDER | RUS
  • 22 | Leylah FERNANDEZ | CAN
  • 23 | Jelena OSTAPENKO | LAT
  • 24 | Qinwen ZHENG | CHN
  • 25 | Paula BADOSA | ESP
  • 26 | Marta KOSTYUK | UKR
  • 27 | Dayana YASTREMSKA | UKR
  • 28 | Sofia KENIN | USA
  • 29 | Emma RADUCANU | GBR
  • 30 | Veronika KUDERMETOVA | RUS
  • 31 | Mccartney KESSLER | USA
  • 32 | Maya JOINT | AUS
  • 33 | Anna KALINSKAYA | RUS
  • 34 | Marketa VONDROUSOVA | CZE
  • 35 | Iva JOVIC | USA
  • 36 | Lois BOISSON | FRA
  • 37 | Daria KASATKINA | RUS
  • 38 | Ann LI | USA
  • 39 | Jaqueline CRISTIAN | ROU
  • 40 | Eva LYS | GER
  • 40 (SR) | Karolina PLISKOVA | CZE
  • 41 | Jessica BOUZAS MANEIRO | ESP
  • 42 | Marie BOUZKOVA | CZE
  • 43 | Sorana CIRSTEA | ROU
  • 44 | Ashlyn KRUEGER | USA
  • 45 | Tatjana MARIA | GER
  • 46 | Laura SIEGEMUND | GER
  • 47 | Anastasia PAVLYUCHENKOVA | RUS
  • 48 | Katerina SINIAKOVA | CZE
  • 49 | Emiliana ARANGO | COL
  • 50 | Anastasia POTAPOVA | AUT
  • 51 | Maria SAKKARI | GRE
  • 52 | Alexandra EALA | PHI
  • 53 | Janice TJEN | INA
  • 54 | Cristina BUCSA | ESP
  • 55 | Magda LINETTE | POL
  • 56 | Xinyu WANG | CHN
  • 57 | Beatriz HADDAD MAIA | BRA
  • 58 | Magdalena FRECH | POL
  • 59 | Elsa JACQUEMOT | FRA
  • 60 | Tereza VALENTOVA | CZE
  • 61 | Hailey BAPTISTE | USA
  • 62 | Anna BLINKOVA | RUS
  • 63 | Peyton STEARNS | USA
  • 65 | Barbora KREJCIKOVA | CZE
  • 66 | Solana SIERRA | ARG
  • 67 | Olga DANILOVIC | SRB
  • 68 | Viktorija GOLUBIC | SUI
  • 69 | Sonay KARTAL | GBR
  • 70 | Donna VEKIC | CRO
  • 71 | Yulia PUTINTSEVA | KAZ
  • 71 (SR) | Yafan WANG | CHN
  • 72 | Rebecca SRAMKOVA | SVK
  • 73 | Antonia RUZIC | CRO
  • 74 | Francesca JONES | GBR
  • 75 | Anna BONDAR | HUN
  • 77 | Varvara GRACHEVA | FRA
  • 78 | Camila OSORIO | COL
  • 79 | Renata ZARAZUA | MEX
  • 80 | Ajla TOMLJANOVIC | AUS
  • 81 | Elisabetta COCCIARETTO | ITA
  • 82 | Petra MARCINKO | CRO
  • 83 | Caty MCNALLY | USA
  • 84 | Ella SEIDEL | GER
  • 85 | Alycia PARKS | USA
  • 86 | Simona WALTERT | SUI
  • 87 | Shuai ZHANG | CHN
  • 88 | Elena-Gabriela RUSE | ROU
  • 89 | Suzan LAMENS | NED
  • 90 | Lulu SUN | NZL
  • 91 | Panna UDVARDY | HUN
  • 92 | Sara BEJLEK | CZE
  • 93 | Katie VOLYNETS | USA
  • 94 | Moyuka UCHIJIMA | JPN
  • 95 | Julia GRABHER | AUT
  • 96 | Oleksandra OLIYNYKOVA | UKR
  • 97 | Kamilla RAKHIMOVA | UZB
  • 98 | Kimberly BIRRELL | AUS
  • 99 | Dalma GALFI | HUN
  • 100 | Oksana SELEKHMETEVA | RUS
  • 100 (SR) | Mananchaya SAWANGKAEW | THA
  • 101 | Darja SEMENISTAJA | LAT
  • 102 | Kaja JUVAN | SLO
  • 103 | Leolia JEANJEAN | FRA

Temas Relacionados

Tenis argentinoAustralian OpenFrancisco CerúndooTomás EtcheverryATPFrancisco CerúndoloSolana Sierra

Últimas Noticias

Liverpool le gana al Inter en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

El conjunto inglés visita el San Siro en uno de los duelos más prometedores. Además, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el Barcelona de Lamine Yamal también dicen presente

Liverpool le gana al Inter

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

El australiano, que fue reemplazado por Franco Colapinto, está cada vez más relegado en Alpine y busca nuevos horizontes

El plan de Jack Doohan

A’ja Wilson fue elegida la Deportista del Año por la revista TIME tras una temporada histórica

La jugadora de Las Vegas Aces ha sido reconocida luego de liderar a su equipo hacia el campeonato y conquistar todos los galardones individuales más destacados de la WNBA

A’ja Wilson fue elegida la

La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

Juan Manuel Iturbe pasó a ser el cuñado de Sergio Araujo, su ladero ofensivo en Cerro Porteño, quien inició un romance con Carmen

La peculiar historia de amor

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras un blooper del PSV: sus impactantes números

La Araña logró un rápido empate para los Colchoneros, en una nueva fecha de la Champions League

El gol de Julián Álvarez
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
El actor de ‘Emily in

El actor de ‘Emily in Paris’, Jeremy O. Harris, recupera su libertad en Japón tras investigación por drogas

El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross

La Academia negó que Richard Gere haya sido vetado de los Oscar por 20 años: “No había prohibición”

Russell Crowe vuelve a lanzar críticas contra ‘Gladiador 2′: “No entienden lo que hizo especial a la primera”

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “15 minutos de fama y luego se disipa como basura de internet”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV advirtió

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción