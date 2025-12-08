10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

Racing le ganó 1-0 a Boca en La Bombonera y se clasificó a la final del Torneo Clausura. Tras el partido, Gustavo Costas, DT de La Academia, brindó la habitual conferencia de prensa en la que valoró lo hecho por sus dirigidos y se mostró feliz por llevar a su equipo a la instancia decisiva.

“Eliminamos a dos equipos muy importantes como son River y Boca, creo que no había pasado nunca que hayamos eliminado a los dos. Estoy contento y orgulloso, pero hay que seguir porque todavía no ganamos nada“, comenzó el entrenador que supo ganar la Copa Sudamericana con el elenco de Avellaneda.

“Estoy contento de haber logrado esta clasificación ante un cuadro como Boca. Creo que lo merecíamos, lo merecía este grupo de jugadores que se tira de cabeza”, continuó el ex defensor, de 62 años.

“El primer tiempo fue malo para los dos, creo que les pesó mucho el partido. A los jugadores los cagué a pedos. En el segundo tiempo dominamos, salimos jugando y aparecimos. Nos plantamos mucho mejor y la defensa anduvo muy bien todo el partido. Y apareció Maravilla, que hizo un golazo”, reveló la infidencia de lo que sucedió en el descanso.

El encuentro ofreció un punto de inflexión: la salida del Changuito Zeballos, quien venía siendo la figura del encuentro. Su lugar lo tomó Alan Velasco, que no tuvo el mismo peso. Por la modificación, hasta Leandro Paredes le hizo gestos a Claudio Úbeda. “No me voy a meter en los cambios de Boca, pero sí. Teníamos muchos jugadores amonestados. La otra vez, nos pasó lo mismo contra Tigre, cada falta nuestra era amarilla. Los que tenían amarilla jugaron muy bien y gracias a Dios pudimos ganarlo", se explayó.

OTRAS DEFINICIONES DE COSTAS

La vuelta al gol de Maravilla Martínez

“Valió la pena. Yo no le hincho tanto las bolas a Maravilla, es lo que les pasa a los 9, se les cierra el arco. Y hoy metió un golazo. Sabíamos que iba a volver y le tenemos una fe bárbara, por eso lo pusimos primero en los penales el otro día. Yo pienso que no le tenemos que decir nada. El primer tiempo se mató. La verdad es que, más allá del gol, dejó todo. Si vieras el vestuario cuando llegamos, todos los compañeros gritando: ‘Maravilla, Maravilla’”.

La identidad del equipo

“Hay que tener la cabeza en demostrar que el equipo no solo es grande por su gente. Eran distintos los partidos de la Copa Libertadores al campeonato, cuando quedamos afuera nos dolió muchísimo. Pudieron cambiar el chip. Nos dolía haber quedado afuera, porque pienso que lo podríamos haber ganado. Después, apareció Santi Sosa con la máscara y todos querían jugar. La gente de Racing tiene que estar contenta".

“Yo quiero que Racing gane. Tenemos eso en la cabeza. Antes ganábamos o perdíamos, no había empate y nos tocaba perder partidos tontos y ahora eso lo hemos corregido. En Santiago del Estero, fue el partido más difícil que tuvimos, porque veníamos del golpe".

El plan de juego ante Boca

“El otro día jugamos contra Tigre, quedábamos mano a mano. Los defensores nos dan confianza, hoy cualquiera que pongas está 10 puntos. Hoy era línea de tres y largar los extremos, porque Palacios y Zeballos juegan más adentro. Quedábamos bien parados y sabíamos que los íbamos a lastimar con los extremos, creo que ahí estuvo el partido".

La generosidad del plantel

“Lo que hacen estos chicos... que juegan desgarrados, rotos. Eso no lo encontrás en todos lados. Y después pelearon todo. Ahora ya estamos pensando en la final, ya pasó River, pasó Boca. Antes lo festejábamos un mes. Tenemos que estar metidos, la historia la escriben los que ganan. Pudimos llegar con muchos problemas. Cuando tenés un grupo así, es un orgullo".

Cómo el grupo superó la caída en la Libertadores

“No me imaginaba estar en una final, era muy difícil, por eso cuando Diego (Milito) me llamó después de Flamengo, por la renovación, le dije que no podía estar pensando en eso, porque teníamos la obligación de apostar al campeonato. Volvimos a sentirnos felices. Con este grupo, vas a la guerra".