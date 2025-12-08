Deportes

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

El entrenador de la Academia analizó el clásico que le permitió a su equipo avanzar a la final del Torneo Clausura

Guardar

Racing le ganó 1-0 a Boca en La Bombonera y se clasificó a la final del Torneo Clausura. Tras el partido, Gustavo Costas, DT de La Academia, brindó la habitual conferencia de prensa en la que valoró lo hecho por sus dirigidos y se mostró feliz por llevar a su equipo a la instancia decisiva.

Eliminamos a dos equipos muy importantes como son River y Boca, creo que no había pasado nunca que hayamos eliminado a los dos. Estoy contento y orgulloso, pero hay que seguir porque todavía no ganamos nada“, comenzó el entrenador que supo ganar la Copa Sudamericana con el elenco de Avellaneda.

“Estoy contento de haber logrado esta clasificación ante un cuadro como Boca. Creo que lo merecíamos, lo merecía este grupo de jugadores que se tira de cabeza”, continuó el ex defensor, de 62 años.

“El primer tiempo fue malo para los dos, creo que les pesó mucho el partido. A los jugadores los cagué a pedos. En el segundo tiempo dominamos, salimos jugando y aparecimos. Nos plantamos mucho mejor y la defensa anduvo muy bien todo el partido. Y apareció Maravilla, que hizo un golazo”, reveló la infidencia de lo que sucedió en el descanso.

El encuentro ofreció un punto de inflexión: la salida del Changuito Zeballos, quien venía siendo la figura del encuentro. Su lugar lo tomó Alan Velasco, que no tuvo el mismo peso. Por la modificación, hasta Leandro Paredes le hizo gestos a Claudio Úbeda. “No me voy a meter en los cambios de Boca, pero sí. Teníamos muchos jugadores amonestados. La otra vez, nos pasó lo mismo contra Tigre, cada falta nuestra era amarilla. Los que tenían amarilla jugaron muy bien y gracias a Dios pudimos ganarlo", se explayó.

OTRAS DEFINICIONES DE COSTAS

La vuelta al gol de Maravilla Martínez

“Valió la pena. Yo no le hincho tanto las bolas a Maravilla, es lo que les pasa a los 9, se les cierra el arco. Y hoy metió un golazo. Sabíamos que iba a volver y le tenemos una fe bárbara, por eso lo pusimos primero en los penales el otro día. Yo pienso que no le tenemos que decir nada. El primer tiempo se mató. La verdad es que, más allá del gol, dejó todo. Si vieras el vestuario cuando llegamos, todos los compañeros gritando: ‘Maravilla, Maravilla’”.

La identidad del equipo

“Hay que tener la cabeza en demostrar que el equipo no solo es grande por su gente. Eran distintos los partidos de la Copa Libertadores al campeonato, cuando quedamos afuera nos dolió muchísimo. Pudieron cambiar el chip. Nos dolía haber quedado afuera, porque pienso que lo podríamos haber ganado. Después, apareció Santi Sosa con la máscara y todos querían jugar. La gente de Racing tiene que estar contenta".

“Yo quiero que Racing gane. Tenemos eso en la cabeza. Antes ganábamos o perdíamos, no había empate y nos tocaba perder partidos tontos y ahora eso lo hemos corregido. En Santiago del Estero, fue el partido más difícil que tuvimos, porque veníamos del golpe".

El plan de juego ante Boca

“El otro día jugamos contra Tigre, quedábamos mano a mano. Los defensores nos dan confianza, hoy cualquiera que pongas está 10 puntos. Hoy era línea de tres y largar los extremos, porque Palacios y Zeballos juegan más adentro. Quedábamos bien parados y sabíamos que los íbamos a lastimar con los extremos, creo que ahí estuvo el partido".

La generosidad del plantel

“Lo que hacen estos chicos... que juegan desgarrados, rotos. Eso no lo encontrás en todos lados. Y después pelearon todo. Ahora ya estamos pensando en la final, ya pasó River, pasó Boca. Antes lo festejábamos un mes. Tenemos que estar metidos, la historia la escriben los que ganan. Pudimos llegar con muchos problemas. Cuando tenés un grupo así, es un orgullo".

Cómo el grupo superó la caída en la Libertadores

“No me imaginaba estar en una final, era muy difícil, por eso cuando Diego (Milito) me llamó después de Flamengo, por la renovación, le dije que no podía estar pensando en eso, porque teníamos la obligación de apostar al campeonato. Volvimos a sentirnos felices. Con este grupo, vas a la guerra".

Temas Relacionados

Gustavo CostasRacingBocaTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

El conjunto de Caballito venció 85-68 a Regatas Corrientes en la final que se disputó en Asunción. Eduardo Vassirani fue el MVP

Ferro se consagró campeón de

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Belgrano, con Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, es el defensor del título. En las últimas seis ediciones hubo campeones diferentes

Los Interclubes, a lo largo

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

San Lorenzo, ADR y GEBA estarán tanto en la definición de damas como en la de caballeros. Los enfrentamientos comienzan este lunes

Las Finales del Interclubes ya

Los mejores memes de la eliminación de Boca ante Racing: Maravilla Martínez y los cambios de Úbeda, en el foco

La Academia superó 1-0 al Xeneize en La Bombonera y jugará la final del Torneo Clausura

Los mejores memes de la

Tras la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura, River Plate jugará la Copa Sudamericana en 2026

La victoria de Racing en las semifinales dejó al Millonario en la segunda competición en importancia de la Conmebol

Tras la eliminación de Boca
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump cuestionó a Zelensky

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

Elecciones en Honduras: analistas alertan que las fallas en el escrutinio exponen la fragilidad institucional del país

Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

La diferencia entre candidatos y el conteo estancado agravan la incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones