La atajada clave del Dibu Martínez en el triunfo electrizante de Aston Villa sobre Arsenal con un gol sobre la hora de Buendía

Los argentinos fueron vitales para el triunfo de los Villanos. El arquero fue fundamental con sus atajadas y el mediocampista decretó el agónico 2-1

En un choque de candidatos de la Premier League, Aston Villa le propinó un golpe certero al Arsenal en Villa Park al vencerlo por 2-1 sobre la hora. Matty Cash abrió el marcador para el local, mientras que Leandro Trossard niveló las acciones para la visita en el inicio del complemento. Cuando el encuentro parecía terminar en paridad, Emiliano Buendía desató la locura en el estadio. El árbitro del partido fue Peter Bankes.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, que regresó tras perderse el último partido de su equipo por una lesión, se transformó en una de las figuras desde el inicio del encuentro. Sus intervenciones resultaron decisivas para sostener los embates de los Gunners.

Las aproximaciones más claras del Arsenal encontraron rápida respuesta en las manos de Martínez. A los 9 minutos, desvió un remate cruzado de Martin Odegaard desde la medialuna, mostrando reflejos en una acción peligrosa. Poco después, reaccionó ante un disparo de Bukayo Saka con una volada hacia su izquierda que evitó la apertura del marcador. Cerca del final de la primera parte, el marplatense volvió a tener dos participaciones importantes. A los 41 minutos, un centro atrás enviado por Saka encontró a Ben White en el área, pero su remate fue directo a donde el campeón del mundo se encontraba para asegurar la pelota en dos tiempos. Luego, Declan Rice robó el balón en plena salida de los Villanos y probó desde afuera, pero el remate no tuvo la fuerza suficiente.

Los locales, salvo una guapeada de Ollie Watkins al inicio, buscó replegarse en el fondo para salir de contra. Los dirigidos por Unai Emery lograron su cometido tras un centro al segundo palo que Matty Cash agarró de volea para romper la resistencia de David Raya y desatar la algarabía en Villa Park.

En el complemento, los cambios de Mikel Arteta rápidamente dieron resultado. Tras un aviso de un remate cruzado de Leandro Trossard que se fue ancho, a los seis minutos la visita logró emparejar las acciones. Centro venenoso de Saka que el Dibu Martínez logró llegar a manotear; pero el rebote le quedó a Trossard, que definió con el arco a su merced.

Aunque los de Birmingham tuvieron una clara con Watkins rápidamente, con el correr de los minutos el líder del torneo se envalentonó y nuevamente la figura del Dibu Martínez emergió para sostener la portería de su equipo. Primero atoró de buena manera a Trossard (aunque la jugada fue invalidada por posición adelantada) y luego tuvo dos buenas voladas para ahogarle el grito a Martin Odegaard (especialmente en la segunda, con una intervención a mano cambiada para enviar el balón al córner).

Sobre el final del partido, Emiliano Buendía, el otro argentino del conjunto local, ingresó por Matty Cash. El mediocampista, tras una serie de rebotes, se transformó en el héroe de su equipo al marcar un gol en el último suspiro.

Con este resultado, Arsenal se mantiene en la cima de la Premier League con 33 unidades, pero ahora seguido de cerca por Aston Villa con 30. Más atrás aparecen Manchester City con 28 (hoy recibirá a Sunderland) y Chelsea con 24 (visitará a Bournemouth).

Los Villanos volverán a tener acción el jueves 11, cuando visiten al Basilea por la Europa League, competencia que los tiene como uno de los líderes. Luego volverán a tener acción por el torneo local el 14, cuando enfrenten al West Ham en el estadio Olímpico de Londres. Los Gunners, en cambio, irán a Bélgica para visitar a Brujas por la Champions League, certamen que los tiene como líderes con puntaje ideal. Luego, el 13 de diciembre, serán locales contra Wolverhampton.

Una vez finalizado el juego, Buendía analizó el presente del Aston Villa en diálogo con ESPN. “Confiar en todo momento en nosotros mismo, pese al mal inicio, donde no conseguimos resultados o incluso convertir goles. Nunca nos vinimos abajo, confiamos en lo que éramos capaces y lo que decía el cuerpo técnico. Estas semanas lo estamos demostrando y queremos ir por más”. Y luego, sobre su gol, añadió: “Es importante, los minutos que sean, ayudar al equipo, contribuir, ponerle ganas. El entrenador pedía eso. Hoy pude ayudar con el gol y conseguimos los tres puntos”.

Para cerrar, dejó en claro su ilusión de poder decir presente en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la selección argentina: “Por supuesto es un sueño desde chico representar a Argentina. Trabajo para eso. Primero hay que hacer las cosas bien acá, y trabajaré para eso. Veremos de acá a 7 meses”.

