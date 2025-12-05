La lupa sobre la selección argentina tras el sorteo: cómo llega al Mundial 2026 y su historia completa en el torneo

Messi levanta el trofeo tras el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 (AP Foto/Martin Meissner)

Tal vez como no sucedió después de las anteriores dos consagraciones en las Copas del Mundo de 1978 y 1986, Argentina llegará al Mundial 2026 como seria candidata a repetir el título que ganó en Qatar 2022. De la mano de Lionel Scaloni, y con el capitán Lionel Messi en lo que sería su última gran participación con la Selección, el combinado albiceleste será una de las grandes atracciones en el certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa por la presencia del astro rosarino en Norteamérica es total, ya que luego de ser el jugador más valioso en el torneo que se jugó hace tres años en Medio Oriente, por su desembarco en la MLS de los EEUU, el fútbol de la región tuvo un impacto global que será digno de ver el año próximo durante la Copa del Mundo. A la espera de conocer de cuántos integrantes será la lista de jugadores, el seleccionado argentino tendrá una base de más de 18 que fueron parte de la histórica conquista en el Lusail ante la Francia de Kylian Mbappé.

El sorteo determinó que la Albiceleste ocupe el Grupo J, con Austria, Argelia y Jordania. A priori, una zona accesible para pensar en el camino de 16avos de final en adelante.

¿Cómo llega al Mundial?

Después de ganar la tercera estrella, el conjunto argentino no detuvo su impulso de lograr nuevos objetivos. Tanto que, como había sucedido en la previa a la Copa del Mundo con el título en la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el mítico Maracaná, repitió el campeonato en la excursión por los EEUU en 2024. En la definición, superó a Colombia por 1-0 gracias al tanto de Lautaro Martínez y se coronó bicampeón continental.

Además de eso, ganó las Eliminatorias Sudamericanas de punta a punta. Cosechó un total de 38 puntos, producto de un registro de 12 victorias, 2 empates y sólo 4 derrotas con 31 goles a favor y 10 en contra. El punto más alto durante la clasificación se produjo en ambas ocasiones ante la Verdeamarela: un implacable cabezazo de Nicolás Otamendi le dio el 1-0 en Río de Janeiro, en lo que fue la primera derrota en la historia de la selección de Brasil en el certamen. En la revancha, que se jugó en Buenos Aires, y sin Messi, la Scaloneta le dio una lección a su clásico rival con una histórica goleada por 4-1.

Scaloni junto a Messi (REUTERS/Pablo Morano)

El entrenador que le dio su apellido al apodo del equipo

Scaloni, aquel ex jugador que era uno de los ayudantes de campo de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, se quedó en la estructura de selecciones y, luego de dirigir la Copa América 2019 -Argentina terminó en el 3° lugar-, fue ratificado por el presidente de la AFA Chiqui Tapia. ¿El resultado? La conquista de una Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima ante Italia en Wembley (3-0) en la antesala de Qatar.

Más allá de los resultados, el oriundo de Pujato mostró junto a su cuerpo técnico, compuesto por Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, además del resto del staff, ser clave en el manejo de grupo y la selección de futbolistas. En ese sentido, a la base de los campeones le fue sumando piezas importantes al plantel como lo son Leo Balerdi, Franco Mastantuono y Nico Paz de cara a la renovación después del Mundial del año próximo.

Radiografía de una identidad

Si hay algo que destacó a la Argentina campeona del mundo, y que se refrendó en los duelos posteriores, es la capacidad de Scaloni de armar equipos según la cita que tiene. Con la base de un armado táctico de cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros (4-3-3), el DT ya mostró que puede ser flexible. Una línea de cinco, con dos futbolistas por los costados que puedan hacer la doble labor, es una opción recurrente.

Con la solidez defensiva que le otorga Dibu Martínez, más la presencia de la dupla que forman Otamendi y Cuti Romero, la polifuncionalidad de volantes como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, sumado a la resistencia de Rodrigo De Paul y el nivel actual de Leandro Paredes, son variantes para aprovechar. En el ataque, Thiago Almada parece ser hoy el dueño del lugar que supo tener Ángel Di María y Julián Álvarez es atacante central de un equipo que tiene a Messi como el as de espadas en la ofensiva. A todo esto, se suma la frutilla del postre: Lionel Messi.

Dibu Martínez, uno de los baluartes de Argentina para buscar el bicampeonato mundial (AFP)

Las figuras del equipo

¿Hay espacio para destacar a tantos jugadores? Si hay algo que el equipo argentino ganó después de su consagración en Qatar fue el aporte en los clubes de gran parte de aquellos que fueron clave durante el último Mundial. Dibu ganó en dos ocasiones el premio al mejor arquero del mundo, Cuti es capitán y emblema del Tottenham, Otamendi mantiene el perfil de estrella en Benfica y varios más crecieron en la consideración internacional.

Así es el caso de Enzo en Chelsea. Instalado como pieza central del proyecto, el ex River es uno de los hombres que lleva la cinta en el flamante campeón del Mundial de Clubes en EEUU a mediados de este año. En el caso de Alexis, fue decisivo en el título del Liverpool en la Premier League con la N° 10 en la espalda. Y Almada dejó el fútbol de Brasil para ser una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid, lo mismo que Julián, delantero top en el mundo por sus goles y entrega en el Colchonero.

Párrafo aparte para La Pulga. El histórico número 10 dejó el PSG tras el título en Qatar y se mudó a Miami para jugar en la MLS. Y, como era de esperarse, el impacto fue inmediato. El Inter Miami está en la víspera de jugar la primera final de su historia gracias a los goles y las asistencias del astro, que a sus 38 años sigue dominando el fútbol como pocos.

Historial en Mundiales

Argentina afrontará en el Mundial 2026 su 19° participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de sumar una cuarta estrella tras los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. La selección sólo estuvo ausente en cuatro ediciones: 1938, 1950, 1954 y 1970, siendo esta última la única en la que no logró clasificarse.

En la edición de Qatar 2022, la consagración de Messi como figura central marcó el regreso de la Albiceleste al primer plano mundial. El equipo superó una derrota inicial ante Arabia Saudita y, tras una campaña sólida, se impuso en la final a Francia por penales, logrando así su tercer título.

A lo largo de su historia, Argentina disputó 88 partidos en Mundiales, con un saldo de 47 victorias, 17 empates y 24 derrotas, además de 152 goles a favor y 101 en contra. Estos números la ubican en el tercer puesto de la tabla histórica, con una efectividad del 59,84 %.

Maradona con la Copa del Mundo en México 86 (EFE)

El recorrido mundialista argentino incluye tres subcampeonatos: en 1930, tras perder la final ante Uruguay; en 1990, luego de caer por la mínima ante Alemania; y en 2014, nuevamente con un 0-1 ante los teutones en el suplementario. La Albiceleste quedó eliminada en cuartos de final en varias ocasiones, como en 2006 y 2010 ante Alemania, y en octavos de final en ediciones como 1994 y 2018.

La campaña de México 1986 permanece como uno de los hitos más recordados, con Diego Maradona como líder del equipo hacia el título tras victorias emblemáticas, como frente a Inglaterra en cuartos. En 1978, bajo la dirección de César Luis Menotti, Argentina superó en la final a Holanda con Mario Kempes como máxima figura.