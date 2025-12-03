Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

Faustino todavía tiene chances de cumplir con sus objetivos

“¡Perdió Faustino!“, se oyó una voz a modo de alerta entre el grupo de aficionados y expertos que sigue la transmisión de las partidas del 100° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se desarrolla todas las tardes, desde las 15, en la Casa de Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios. En el exterior del salón vidriado donde se libran a diario las batallas frente al tablero, están los monitores para seguir en vivo los movimientos. Allí se mezclan curiosos, principiantes y maestros; todos opinan. La derrota del pequeño Faustino Oro, de 12 años, ante el maestro internacional salteño Julián Villca, de 24 años, dejó a varios sorprendidos. No sólo por el resultado, sino porque el niño tras firmar la planilla con la rendición del juego se marchó en la búsqueda de sus padres y los tres se alejaron rápidamente del lugar. Algunos entendieron que no era el mejor día para solicitarle un autógrafo o selfie.

No hubo tiempo para escucharlo a Fausti en el análisis, pero su vencedor, el salteño Villca le dijo a Infobae: “Tenía muchas ganas de jugar con Faustino, además ayer había perdido un poco fácil con Federico Pérez Ponsa y entonces para la partida de hoy saqué una línea que tenía preparada y que conocía muy bien, tal vez no tanto en el orden de las jugadas, pero sí en qué terreno quería jugarla. Pero me sorprendió lo bien que juega este chico, no sé si él también se había preparado contra esta apertura, pero metió varias jugadas únicas y que eran las mejores”.

Luego, Villca, quien ocupa el puesto 29 del ranking local y en su currículum sobresalen las conquistas de los Campeonato Panamericanos Sub 16 (Uruguay 2016) y Sub 18 (Chile, en 2018), opinó sobre Fausti. “En verdad no deja de sorprenderme su nivel, analizando la partida con la máquina todo el juego fue parejo y sólo saqué ventaja cuando en el apuro de tiempo él cometió un error. Pero hasta allí era una posición igualada”.

Ya lo había señalado el gran maestro y médico pediatra Diego Valerga: “Hay que descontextualizar el fenómeno Faustino; la gente cree que tiene que ganar siempre y entonces, el día que pierde muchos se preguntan ’¿cómo? ¿perdió?’ (risas). En el ajedrez todos perdemos, perdió Fischer, Kasparov, Carlsen, no hay nadie que haya ganado siempre. Y Fausti es un crack con un futuro enorme, pero es un chico y es normal que pierda como le pasó hoy”.

La derrota lo bajó a Faustino (cayó tras 41 jugadas de una Apertura Inglesa) del puesto de vanguardia. Quien lo acompañaba, el gran maestro Diego Flores, ahora tomó una pequeña luz de medio punto de ventaja, tras empatar su partida ante Pablo Barrionuevo. Para comprender la dureza del torneo, Barrionuevo marchaba último con medio punto y le igualó al puntero después de haber estado muy cerca de su primera victoria. La partida concluyó después de cinco horas y 81 movimientos de una defensa Siciliana.

De esta manera, Flores es el nuevo líder, con 6, seguido por Faustino Oro y Federico Pérez Ponsa, con 5,5 y más atrás Villca y Leonardo Tristán están con 5. A tres jornadas del final, y con varios duelos pendientes entre los grandes candidatos, el final no está nada claro y seguramente habrá que esperar hasta la última jornada para resolver el acertijo de quién será el nuevo rey del ajedrez argentino.

El maestro zarateño Federico Pérez Ponsa fue uno de los primeros en terminar su partida: con piezas blancas superó a Cristian Dolezal (una apertura Ruy López en 37 jugadas), y con esta victoria era momentáneamente puntero mientras seguían luchando Faustino y Flores en sus partidas del día. Tras los resultados finales, Pérez Ponsa quedó como escolta, a media unidad de Flores, y le dijo a Infobae: “Creo que todavía todo depende de mí, mañana juego con Fausti y el viernes con Diego, en las dos voy con piezas negras, pero hasta ahora gané las cuatro partidas que jugué con esas piezas (risas)”.

Luego, quien ganó el campeonato argentino en 2022 agregó: “Lo importante es que estoy jugando bien, perdí dos partidas en las que estaba claramente mejor, así que sólo debo afinar un poco más mi juego. Se viene un final muy duro, hoy Fausti perdió y mañana jugará conmigo; él va de blancas y seguro querrá recuperarse de lo sucedido hoy”.

Otro que observa el fixture es el gran maestro necochense Leonardo Tristán quien, tras el empate de hoy, con blancas, frente a Mario Villanueva (Defensa Tarrasch en 33 jugadas), se ubicó a un punto del líder con 5. “Ya sé que muchos creen que tengo un fixture favorable, pero es relativo, las partidas hay que jugarlas y también ganarlas. Para mí lo mejor es que siento que estoy jugando bien. No tuve un buen año y ahora siento que voy levantando. No sé si tengo que ir a buscar el torneo, lo ideal sería que el torneo me busque a mí (risas), pero más allá de esto me tengo mucha fe. Siempre”

Otros resultados: Carlos Gómez empató con Pablo Acosta, y Diego Valerga superó con negras a Candela Francisco Guecamburu, la única ajedrecista mujer en una competencia con 11 varones. Tras la derrota, Candela, de 19 años, y el Dr. Valerga, de 54, para delicia de los aficionados, analizaron juntos el juego. Entre ambos hay una gran amistad: durante algunos años, el más veterano fue entrenador de la joven que conquistó el Mundial Juvenil Sub 20 en México, en 2023.

Este miércoles, desde las 15, se jugará la novena rueda con interesantes choques: Faustino Oro (5,5) v. Pérez Ponsa (5,5), Flores (6) v. Villca (5), Acosta (4,5) v. Barrionuevo (1), Villanueva (4,5) v. Gómez (3), Valerga (4,5) v. Tristán (5) y Dolezal (2) v. Candela Francisco (1,5).

En cuanto a los objetivos de Faustino Oro en el certamen (la lucha por el campeonato y la obtención de una norma de gran maestro), el niño sigue en carrera, pero con menor margen de error. Para lograr la performance de su segunda norma de gran maestro deberá ganar las tres partidas restantes. Para lograr el título de campeón, la incógnita se develará en las próximas ruedas: el miércoles se enfrentará al escolta, Pérez Ponsa, y el jueves, al puntero, Diego Flores.

Las partidas se pueden presenciar con entrada libre y gratuita en la sede del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Uspallata 3150), o seguirlas a través de las transmisiones en vivo en Lichess.org o en Chess.com.

El certamen, que repartirá 12 millones de pesos en premios, de los cuales $3.000.000 serán para el ganador, finalizará el próximo viernes. Ese día, la 11ª y última rueda comenzará a las 13.