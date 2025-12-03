Colapinto reveló los secretos del Circuito de Yas Marina en Abu Dhabi: la clave que lo ilusiona

Franco Colapinto explica una vuelta en Abu Dhabi en el simulador de Alpine

La expectativa crece en torno a la participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el piloto argentino de 22 años buscará cerrar la temporada de la Fórmula 1 de la mejor manera a bordo del Alpine A525, que tantos dolores de cabeza le trajo, pero del que se despedirá luego de las pruebas de post temporada la próxima semana.

Tras un ejercicio marcado por desafíos, el corredor bonaerense se prepara para enfrentar el Circuito de Yas Marina, un trazado que conoce en profundidad y que, según sus propias palabras, le ofrece motivos para ilusionarse de cara a la última carrera del calendario.

El análisis técnico del circuito realizado por el pilarense revela la complejidad y las exigencias que impone Yas Marina. En un video publicado en las redes sociales de la escudería francesa, el piloto describió cómo es una vuelta y los puntos clave del trazado emiratí durante una sesión en el simulador de Alpine.

Franco subrayó la importancia de la última curva, donde una buena salida resulta determinante debido a la proximidad de la línea de meta. Además, destacó que la vuelta de salida suele ser muy lenta por la baja temperatura de los neumáticos, lo que, sumado al intenso calor, facilita el sobrecalentamiento de las gomas.

Franco Colapinto buscará cerrar el año de la mejor manera (Crédito: Lars Baron)

En su recorrido virtual, Colapinto detalló que en la curva uno es fundamental frenar en el cartel de cien metros y aprovechar toda la pista disponible. Las variantes dos y tres se toman a fondo, permitiendo calentar los neumáticos antes de llegar a la curva cuatro, donde la tracción es esencial para encarar una de las rectas más largas del circuito. Allí, la activación temprana del DRS se convierte en un recurso clave para ganar velocidad. Más adelante, el piloto explicó que antes de la frenada en el cartel de 150 metros —aunque en realidad se realiza en el de 100 metros—, es necesario considerar múltiples factores para ejecutar correctamente la maniobra izquierda-derecha, utilizando todos los pianos y aprovechando otra zona de DRS.

El sector tres, según Colapinto, presenta una curva a la izquierda muy prolongada, la curva nueve, donde el uso de los pianos y la gestión de la velocidad son determinantes. En este tramo, los neumáticos traseros tienden a sobrecalentarse, lo que añade dificultad al manejo. La sección del hotel exige una salida con buena tracción, manteniéndose cerca del muro y utilizando toda la pista, aunque se transita a fondo. Finalmente, en la última curva, el piloto remarcó la necesidad de mantener una velocidad mínima elevada para cruzar la meta en las mejores condiciones posibles.

El argentino también se expresó en un comunicado difundido por el team galo, en el que la autocrítica también formó parte de su balance tras su paso por el Gran Premio de Qatar. El piloto reconoció que el fin de semana estuvo lleno de aprendizajes y que, aunque el coche tenía ritmo, no lograron plasmarlo en los resultados. “Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera”, afirmó Colapinto, quien se mostró decidido a capitalizar la experiencia adquirida.

De cara a Abu Dhabi, el argentino identificó un elemento que alimenta su optimismo: “El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en F1 como en mi carrera como piloto junior. Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento”.

Franco Colapinto y el jefe de prensa de Alpine, Sam Mallinson (REUTERS/Jakub Porzycki)

Con la previsión de condiciones similares a las de Qatar, Colapinto expresó su determinación de aprovechar el potencial del auto: “Con condiciones similares previstas en Abu Dabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”. La expectativa de un buen desempeño se sostiene en la experiencia acumulada y en la mejora técnica evidenciada en las últimas competencias.

Para los seguidores, la agenda del Gran Premio de Abu Dhabi se distribuye de la siguiente manera (hora argentina): el viernes cinco de diciembre, la práctica libre uno comenzará a las 6.30 y la práctica libre dos a las 10. El sábado seis de diciembre, la práctica libre tres será a las 7.30 y la clasificación a las 11.00. Finalmente, la carrera se disputará el domingo a las 10.00.

Los aficionados podrán seguir en directo todas las instancias del evento a través de Disney+ (Plan Premium) y la plataforma oficial F1 TV Pro. Además, la transmisión televisiva estará disponible en Fox Sports para quienes prefieran la cobertura por cable.