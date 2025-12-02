WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

Jazmín fue de mayor a menor y dijo adiós en la primera ronda

La ilusión de Jazmín Ortenzi en el WTA 125 de Quito se esfumó enseguida. La tenista riojana, ubicada en el puesto 224 del ranking mundial, perdió este martes en su presentación ante la checa Laura Samson (215) por 3-6, 6-4 y 6-1 y quedó eliminada en la primera ronda.

Ortenzi, de 24 años, fue de mayor a menor: arrancó firme y se quedó con el primer set, pero no logró sostener el ritmo. Samson, de 17 años y esperanza del tenis de su país, reaccionó y dominó los dos parciales siguientes para sellar la victoria en 1 hora y 59 minutos de juego.

La jugadora de Chilecito tuvo inconvenientes con su saque: apenas consiguió el 54% de los puntos con el primer servicio y el 63% con el segundo. Samson logró aprovechar esa falencia y fue fortaleciéndose en el desarrollo.

Ortenzi cerró un 2025 en el que escaló -hasta esta semana- 31 lugares. Su primera participación fue en el WTT W35 de Buenos Aires. Desde entonces, acumuló 49 triunfos y 26 derrotas en la temporada.

Su mejor actuación en el año fue el título en el W50 de Ibagué (Colombia), en octubre. La semana siguiente alcanzó las semifinales en el WTA 125 de Cali.

Laura Samson viene dando pasos firmes en el circuito y su objetivo de meterse rápidamente entre las 100 mejores del ranking WTA parece estar cerca. La semana pasada, la adolescente checa había eliminado a Luisina Giovannini (281) del WTA 125 de Buenos Aires por 6-2 y 7-5 en octavos de final.

Giovanni buscará avanzar a cuartos de final en Ecuador

Precisamente, Giovannini es la única esperanza argentina en el certamen de Quito. En las últimas horas conoció a su rival en los octavos de final.

Será la polaca Maja Chwalinska (127), que aplastó a la ecuatoriana Tania Varela-Alvarado (invitada especial, sin ranking y con 38 años) por un contundente 6-0 y 6-0.

Giovannini jugará no antes de las 12 (hora argentina) en la Cancha 1, luego de su estreno con victoria sobre la colombiana Valentina Mediorreal Arias (565) por 3-6, 6-2 y 6-3.

El WTA 125 de Quito reparte USD 115.000 en premios y se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo. El torneo reúne a varias de las mejores raquetas de la región y representa una oportunidad para sumar puntos antes del cierre de la temporada.

El WTA 125 de Quito se jugará hasta el 7 de diciembre. Esta temporada celebra su primera edición en las canchas de polvo de ladrillo del Club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana.

La máxima candidata a quedarse con el título es la alemana Tatjana Maria (45 del ranking WTA), que este martes debutó con un esforzado triunfo sobre la española Irene Burillo por 6-1, 6-7 (6) y 6-4.

También forman parte del cuadro la húngara Panna Udvardy (95°), campeona del WTA 125 de Buenos Aires, y la ucraniana Oleksandra Oliynykova (96), que acumuló muy buenos resultados durante las últimas semanas: ganó los WTA 125 de Tucumán y Colina (Chile).

La francesa Leolia Jeanjean (102) y la eslovena Veronika Erjavec (107) son otras caras conocidas del circuito femenino que dieron el presente en Quito.