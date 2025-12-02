Deportes

“Todo a su tiempo”: la frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que generó revuelo en el Xeneize

El padre de Leandro Paredes volvió a referirse a la chance de que la Joya juegue en la Ribera

Paulo Dybala, el sueño de
Paulo Dybala, el sueño de muchos hinchas de Boca (REUTERS/Ciro De Luca)

Mientras Boca Juniors avanzó un peldaño más en el Torneo Clausura y ahora se preparará para disputar las semifinales ante Racing en la Bombonera, a largo plazo los hinchas ya se ilusionan con el andar del equipo en la Copa Libertadores 2026. Juan Román Riquelme piensa en refuerzos y la reestructuración del plantel, que incluiría a una figura de renombre. El runrún sobre un campeón del mundo se sostiene: se trata de Paulo Dybala.

En la previa al triunfo del Xeneize sobre Argentinos Juniors del domingo pasado, el padre de Leandro Paredes fue entrevistado y dejó una nueva frase que encendió las esperanzas de los fanáticos que aguardan en vilo por ver a la Joya con la camiseta azul y oro. “Todo a su tiempo”, fue el guiño que hizo Daniel Paredes, cuando fue consultado por el tema en Radio La Red. Esta no es la primera vez que él mismo hace referencia al posible arribo del cordobés que milita en la Roma, donde tiene contrato hasta mediados del año próximo.

De hecho, hace pocas semanas, Daniel Paredes había sido mucho más concreto con una afirmación que tuvo mucho eco en el Mundo Boca: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos con Leandro”. Incluso el papá del 5 boquense se animó a decir en Cadena Xeneize que la nena que tendrá Dybala con Oriana Sabatini será hincha de Boca y verá a su padre jugar en la Bombonera.

El padre de Leandro Paredes dijo que Paulo Dybala jugará en Boca

¿Qué versión sueltan en el club sobre los rumores de contratación de Paulo Dybala? A priori, no figura en los planes de Riquelme, aunque lógicamente está latente que surja como una posibilidad de mercado, tal como ocurrió con otras figuras que coquetearon o sellaron su vínculo con el Xeneize. En principio, la directiva de la Ribera tiene pensado sumar un delantero para la próxima temporada. Además, la situación contractual del ex Juventus representa un escollo para la negociación ya que no estarían dispuestos a desembolsar una suma a la Roma en enero próximo.

En definitiva, la chance más concreta y que va en sintonía con la frase del padre de Paredes será en julio del 2026, cuando Dybala habrá finalizado la temporada con la Loba y quede con el pase en su poder. Boca, por ese entonces, ya habrá disputado la fase de grupos de la Libertadores y se prepararía para afrontar los hipotéticos octavos de final del certamen continental.

Leandro Paredes habló del comentario de su padre sobre la posible llegada de Dybala a Boca

Leandro Paredes, por lo pronto, trató de bajarle la espuma a los recientes dichos de su papá, que en su momento también había vaticinado que él iba a desembarcar en Boca a la brevedad. “Yo ya lo hablé varias veces con él. Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quien para meterme en las decisiones de los demás. Obviamente que el deseo y la ilusión siempre está, pero son decisiones muy personales en las que no me puedo meter. ¿Mi papá? Sí, dijo lo mismo antes de que viniera yo, pero hasta que vine, me cagaron a puteadas. Así que hay que estar tranquilo”.

En el pasado, el propio Dybala reconoció públicamente su simpatía por Boca Juniors en su infancia, aunque aclaró que su pareja se identifica con River Plate. De hecho, hace algunas semanas se viralizó un video del cordobés en sus inicios diciendo que sería especial convertirle al Millonario. Desde su debut profesional en Instituto de Córdoba y su posterior paso por Palermo y Juventus antes de llegar a la Roma, Dybala nunca jugó oficialmente en la Primera División del fútbol argentino, ya que la Gloria se encontraba en la B Nacional durante su etapa en el club.

