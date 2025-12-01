Deportes

WTA 125 de Quito: Luisina Giovannini festejó en el debut y Jazmín Ortenzi tendrá una prueba exigente

La cordobesa revirtió el marcador ante la colombiana Valentina Mediorreal. La riojana se estrenará este martes frente a la checa Laura Samson, de 17 años

Luisina Giovannini es la máxima
Luisina Giovannini (281° del ranking WTA) arrancó diciembre con una sonrisa. Este lunes, la tenista cordobesa se impuso en un partido durísimo ante la colombiana Valentina Mediorreal Arias (565) por 3-6, 6-2 y 6-3, y avanzó a los octavos de final del WTA 125 de Quito, en Ecuador.

Giovannini, de 19 años, arrancó abajo, pero mostró carácter y tenis para dar vuelta el resultado y quedarse con la victoria en tres sets ante Mediorreal, de 18 años y una de las promesas del deporte en su país.

El triunfo, trabajado punto por punto, prolonga el sólido nivel que Giovannini viene mostrando desde mediados de la temporada. Si bien la argentina comenzó el partido con algunas imprecisiones -especialmente con su servicio-, consiguió revertir la tendencia a partir del segundo set gracias a una estrategia más agresiva y una mayor consistencia en sus golpes desde el fondo de la cancha.

La clave estuvo en presionar con la devolución, castigar las segundas pelotas de la colombiana y sostener una intensidad pareja durante los intercambios largos, algo determinante en la altura de Quito.

La jugadora de Coronel Moldes sigue sumando confianza en el cierre de una temporada de notorio crecimiento para ella: arrancó en el puesto 478 y subió casi 200 lugares.

Su primer certamen del año fue el WTT W35 de Buenos Aires. Desde entonces, ganó 44 partidos y perdió 15 en 2025.

La semana pasada, Giovannini consiguió su primer triunfo ante una jugadora del top 100 del mundo. En el WTA 125 de Buenos Aires, derrotó a la francesa Leolia Jeanjean (100°) por 3-6, 7-5 y 6-2.

Más allá de que fue eliminada en la ronda siguiente, ese resultado le permitió a la cordobesa llegar a Quito con el envión anímico ideal. Lo demostró en la cancha al sacar adelante un debut complicado ante Mediorreal.

Jazmín Ortenzi debutará este martes en Ecuador
Jazmín Ortenzi, la otra argentina en acción: debut exigente ante una checa de 17 años

La otra representante argentina esta semana en el circuito femenino es la riojana Jazmín Ortenzi (224°), que debutará este martes en un cruce de alto voltaje frente a la checa Laura Samson (148°).

Samson, de apenas 17 años, viene de eliminar a la propia Giovannini la semana pasada en el Argentina Open.

El partido de Ortenzi está programado para no antes de las 12 (hora argentina), y será una buena medida para la jugadora nacional, que busca seguir avanzando en el ranking.

El WTA 125 de Quito se jugará hasta el 7 de diciembre. Esta temporada celebra su primera edición en las canchas de polvo de ladrillo del Club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana.

La máxima candidata a quedarse con el título es la alemana Tatjana Maria (45 del ranking WTA). También estará la ucraniana Oleksandra Oliynykova, que acumuló muy buenos resultados durante las últimas semanas: ganó los WTA 125 de Tucumán y Colina (Chile).

El cuadro también está integrado por Jeanjean, la húngara Panna Udvardy (campeona del WTA 125 de Buenos Aires) y la eslovena Veronika Erjavec, entre otras figuras del circuito.

