La última actualización del ranking ATP en 2025: siete argentinos entre los 100 mejores del mundo

Tomás Etcheverry subió un lugar y el resto se mantuvo respecto de la semana anterior. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner terminaron la temporada muy despegados del resto

Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña
Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña sonríen durante una práctica del equipo argentino de Copa Davis

La temporada 2025 del tenis mundial llegó a su fin y la última actuación del ranking ATP reflejó el buen momento de los jugadores argentinos: siete terminaron el año entre los 100 primeros.

El mejor ubicado fue Francisco Cerúndolo, que cerró el año en el puesto 21°. Más atrás se ubicaron Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (59°), Francisco Comesaña (67°), Mariano Navone (72°) y Juan Manuel Cerúndolo (85°).

Argentina y el top 100 a lo largo de los años

Hace 12 meses, Argentina culminaba el 2024 con ocho jugadores en el top 100. Incluso hasta hace algunas semanas tenía esa cantidad, aunque Thiago Tirante (106) salió recientemente del listado. Román Andrés Burruchaga (105), mientras tanto, intentará aprovechar la gira de polvo de ladrillo en los primeros meses del año que viene para meterse por primera vez entre los 100 mejores jugadores.

En las primeras 23 temporadas desde comienzos de siglo, el número de tenistas argentinos nunca bajó de cinco en el top 100.

Hubo esa cantidad de jugadores nacionales en el top 100 en 2014, 2015, 2019 y 2020. Fueron seis en 2003, 2011, 2013, 2018 y 2023. Y siete en 2010, 2012, 2017, 2021 y 2022.

Fueron ocho en 2024 y nueve en 2001, 2002, 2004, 2008, 2009 y 2016. El pico ocurrió en 2005, 2006 y 2007, cuando hubo 10 tenistas entre los 100 primeros en el cierre de cada temporada.

Sebastián Báez en el torneo
Sebastián Báez en el torneo de Bucarest este año

El cierre de 2025 dejó a 10 sudamericanos dentro del top 100, con Argentina como el país más representado de la región. En esa lista se agregan el brasileño Joao Fonseca (24), de 19 años y una de los tenistas con más proyección, y dos chilenos: Cristian Garín (80°) y Alejandro Tabilo (81°).

La cima del ranking ratificó un escenario claro durante el año: Carlos Alcaraz (1) y Jannik Sinner (2) se adueñaron del circuito y terminaron el año en lo más alto del ranking ATP.

El español y el italiano se repartieron los títulos más importantes y dejaron en claro que hoy están muy por encima del resto. Su nivel arrollador marcó un quiebre en el circuito masculino y los posicionó como las grandes figuras del momento.

Un dato que lo dice todo: tanto Alcaraz (12.050) como Sinner (11.500) suman más del doble del puntaje acumulado por el tercer jugador del escalafón mundial, el alemán Alexander Zverev (5160).

Los siete argentinos en el top 100 del ranking ATP

  • Francisco Cerúndolo: 21°
  • Sebastián Báez: 45°
  • Camilo Ugo Carabelli: 49°
  • Tomás Etcheverry: 59°
  • Francisco Comesaña: 67°
  • Mariano Navone: 72°
  • Juan Manuel Cerúndolo: 85°
Camilo Ugo Carabelli en Cincinnati
Camilo Ugo Carabelli en Cincinnati este año (Crédito: Reuters)

Países con más jugadores entre los primeros del ranking ATP

Top 10: Italia y EE.UU. (2)

Top 20: EE.UU. y Rusia (3). Italia, España y República Checa (2)

Top 30: Italia y EE.UU. (4), Rusia (3), España, Canadá, Gran Bretaña y República Checa (2)

Top 50: EE.UU. (9), Italia y Francia (5), España, Rusia, Canadá, República Checa y Argentina (3)

Top 100: EE.UU. (15), Francia (14), Italia (9) y Argentina (7)

Los 10 primeros

  1. Carlos Alcaraz (España)
  2. Jannik Sinner (Italia)
  3. Alexander Zverev (Alemania)
  4. Novak Djokovic (Serbia)
  5. Félix Auger-Aliassime (Canadá)
  6. Taylor Fritz (Estados Unidos)
  7. Alex de Minaur (Australia)
  8. Lorenzo Musetti (Italia)
  9. Ben Shelton (Estados Unidos)
  10. Jack Draper (Reino Unido)

