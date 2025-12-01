10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

Ubeda: “El equino muestra solides y coraje para cuando la mano no viene bien”.

Boca Juniors aseguró su lugar en las semifinales del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera. El único gol del encuentro lo marcó Ayrton Costa en los primeros minutos, resultado que dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda entre los cuatro mejores del torneos y espera por el rival que saldrá del enfrentamiento entre Racing y Tigre.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador se mostró satisfecho por la actuación del plantel. De acuerdo con lo expresado por el técnico, el equipo demostró “solidez y coraje” en un partido “complejo”, y supo “resolver cuando la mano no viene bien”. “Sabíamos que iba a ser un partido complejo, pero el equipo muestra solidez y coraje”, resaltó el DT.

El entrenador subrayó el valor de haber mantenido el arco en cero, donde el equipo no ha recibido goles en los últimos cuatro encuentros. “Es algo súper importante. Lo hablamos mucho con los chicos el hecho de tener solidez defensiva, a través de eso se generan más posibilidades de poder ganar”. Y elogió elogió el rendimiento de Agustín Marchesín, quien fue fundamental al tapar remates clave, especialmente a Diego Porcel y Alan Lescano. “Cuando te llegan poco y el arquero interviene bien como Agustín, nos da mucha tranquilidad”, añadió Úbeda.

Claudio Úbeda: “Sabemos defender y es eso lo que hicimos”.

Durante el primer tiempo, Boca Juniors generó oportunidades para ampliar la ventaja, aunque no logró concretar. “Tuvimos oportunidades en el primer tiempo de poder hacer algún gol más, pero no se dio. El rival tiene posesión de pelota, pero no con tanta profundidad, por eso el equipo supo llevarlo y mantener la diferencia”.

Úbeda contó que la estrategia incluyó el aprovechamiento de la velocidad en las transiciones y un especial énfasis en la pelota parada como herramienta táctica: “Nos faltó un poco la estocada final y podríamos haber hecho un gol más, pero cuando un equipo está sólido como nosotros, también interviene la pelota parada que nos ha dado y nos sigue dando buenos resultados”. El único gol llegó tras un balón detenido ejecutado con precisión por Leandro Paredes, lo que reflejó el trabajo de laboratorio mencionado por el entrenador.

En cuanto a las variantes durante el complemento, Úbeda valoró el aporte de los futbolistas que ingresaron y explicó: “En el segundo tiempo intentamos ocupar el ancho de la cancha, defender de los centros de Argentinos, salir rápido con Kevin (Zenón) y (Brian) Aguirre, poner más oxígeno en el equipo”. Sobre los defensores, mencionó especialmente la actuación de Ayrton y Di Lollo: “Mostraron una solidez importante, se mostraron serios y sólidos”.

Úbeda: “Marchesín nos da tranquilidad, se merece este momento”.

Consultado sobre la candidatura de Boca al título, Úbeda fue cauto: “Nafta tenemos bastante, y estamos preparados para dar pelea, hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar en la siguiente instancia, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, ser solidario y entiende que tenemos que jugar en equipo”.

El entrenador remarcó la importancia de adaptarse a distintos tipos de partido y resaltó el carácter del plantel: “No es solamente de los centrales la virtud defensiva, sino los laterales y los volantes también”, afirmó, y completó: “Eso nos da garantía de que este equipo está con intenciones de querer lograrlo”.

Boca Juniors acumula una racha de seis triunfos en siete jornadas y ahora espera e semifinales por Tigre o Racing. “Son dos equipos que juegan distinto, pero nosotros estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos. Esperaremos al rival que tenga que ser y trabajaremos en la semana para poder ganar ese partido”, concluyó.