El esperanzador mensaje de Lionel Messi tras el pase del Inter Miami a la final de la MLS

La consagración del Inter Miami en la final de la Conferencia Este de la MLS quedó marcada por una jugada que sintetiza la vigencia de Lionel Messi: el rosarino, a sus 38 años, ofreció una asistencia decisiva en la goleada por 5-1 ante el New York City en el Chase Stadium, contribuyendo al título para Las Garzas y consolidando una de las temporadas más productivas de su carrera.

El encuentro tuvo como protagonistas a varios jugadores sudamericanos. Tadeo Allende firmó un hat-trick, mientras que Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia completaron la goleada.

Messi, además de su asistencia a Silvetti, fue determinante en la generación de juego y celebró el triunfo con una publicación en su cuenta de Instagram. En su mensaje, el capitán argentino expresó: “Todavía nos queda un pasito más. Campeones de la Conferencia Este, pero nos queda la final de la MLS Cup”. El posteo estuvo acompañado de varias imágenes del partido, reflejando la satisfacción por el avance, pero también la concentración en el objetivo final.

El posteo de Messi

La jugada que definió la participación de Messi en la final se produjo cuando el capitán de la selección argentina recibió el balón dentro del área, retuvo la posesión bajo la presión de varios defensores y, en el instante justo, habilitó a Silvetti. El joven de 21 años remató de manera precisa y venció al arquero rival, estableciendo el 3-1 parcial. Esta acción no solo fue clave en el resultado, sino que también elevó los registros individuales de Messi en la temporada.

El rendimiento del rosarino en 2025 se refleja en cifras que superan varias de sus campañas anteriores. Messi anotó 46 goles en 52 partidos, distribuidos entre la selección argentina (tres goles en cinco encuentros) y el Inter Miami (43 tantos en 47 presentaciones). Esta marca convierte a la actual en la décima temporada más goleadora de las 22 que ha disputado como profesional.

El balance global de la carrera de Messi indica 896 gritos y 405 asistencias en los 1136 partidos como profesional que tuvo en toda su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 41 asistencias en 87 partidos).

La Pulga fue protagonista en el 3-1 en Florida

El rendimiento de Messi y sus compañeros durante la temporada regular permitió que Inter Miami se consolidara como el mejor equipo de la MLS en la Conferencia Este. Gracias a este desempeño, el club disputará la final en su propio estadio el próximo fin de semana, enfrentando a Vancouver Whitecaps. El conjunto canadiense cuenta con el alemán Thomas Müller como principal figura, quien anticipó el duelo en declaraciones a la prensa: “Es una final que deseaba”.

El historial entre Messi y Müller añade un matiz especial al enfrentamiento. El alemán ha enfrentado al argentino en diez ocasiones, con un saldo favorable de siete victorias y tres derrotas. Entre esos encuentros destaca la final del Mundial de Brasil 2014, donde Alemania se impuso por 1-0 en el estadio Maracaná. La expectativa ahora se centra en si Messi podrá guiar a Inter Miami hacia la conquista de su primera MLS, consolidando así una temporada marcada por récords y momentos históricos.