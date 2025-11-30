Deportes

Eduardo Domínguez habló por primera vez tras la polémica por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central y la sanción de AFA

El entrenador del Pincha mosotró su apoyo a los jugadores tras el triunfo 1-0 ante Central Córdoba que clasifició a su equipo a las semifinales del Torneo Clausura

*La palabra de Eduardo Domínguez tras la sanción a Estudiantes

Tras una semana convulsionada por la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA a Estudiantes y a su presidente Juan Sebastián Verón, Eduardo Domínguez habló luego de la victoria de su equipo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero (1-0) y compartió su visión sobre el momento que atraviesa el club y la polémica del pasillo ante Rosario Central.

Al ser consultado sobre cómo atravesó los días él y su plantel, el DT del Pincha fue contundente: “Son cosas del fútbol, a veces el que está afuera no se da cuenta de que todo pasa tan rápido, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Todo lo que se habla afuera seguramente nos ha afectado, en el vestuario los jugadores se retroalimentaban”, expresó. Además, se mostró molesto por las críticas recibidas tras la clasificación a los playoffs: “No entramos ‘por la ventana’, como dice la prensa nacional, si estábamos adentro: los que tenían que ganar no pudieron ganar”, expresó en relación a que el conjunto platense clasificó en el octavo lugar del Grupo A y en la última fecha de la fase de grupos logró avanzar gracias a que tres equipos no lograron el resultado que necesitaban.

En cuanto al rendimiento del equipo, el entrenador destacó la solidez y la capacidad de sus jugadores para responder en momentos decisivos. “Tanto contra Rosario Central como en este partido el equipo mostró la cara que mostró durante todo el año, sabemos que no es fácil llegar a estas instancias. En ambos fuimos justos vencedores, no recuerdo una situación clara del rival. Con el clima se hacía lento para los dos, enfrenté a un equipo que explota tanto las espaldas de la defensa que tuvimos que achicar para atrás”, dijo Domínguez sobre el desempeño ante los santiagueños.

Acto seguido, profundizó el análisis y dejó una frase sobre la postura del equipo en medio de la polémica que se generó: “Teníamos que hacer un planteo inteligente, tratar de tener manejo de la pelota. En el primer tiempo nos costó construir, en el segundo con (Facundo) Farías encontramos mejores espacios para explotar las espaldas de los rivales y tuvimos una muy buena combinación entre nuestros futbolistas. En otros partidos tuvimos las mismas chances y no lo ganábamos, el equipo está mostrando la cara y habla donde tiene que hablar”.

*El análisis de Domínguez sobre el presente de su equipo

Sobre el trabajo mental y la resiliencia del plantel, el entrenador enfatizó la importancia de la confianza interna. “Es muy difícil si los jugadores no creen en ellos por todo lo que se habla afuera, tuvimos que jugar contra Central, que no había perdido nunca de local, tenemos que reconocer la altura y lo que genera el equipo, que lo demostró en Copa Libertadores”, reflexionó, destacando la capacidad del grupo para sobreponerse a la adversidad.

Consultado sobre el futuro inmediato y el próximo rival, el técnico optó por la cautela y la concentración en el trabajo diario. “Tenemos que descansar, tenemos otra semana más de trabajo, veremos qué nos toca”, señaló, sin entrar en especulaciones sobre lo que sería un posible duelo clásico ante Gimnasia en las semifinales del Clausura. Hay que recordar que el Lobo visitará a Barracas Central este lunes desde las 17.

En relación al partido que se jugó en el estadio Madre de Ciudades Diego Maradona de Santiago del Estero, el gol de Tiago Palacios a los 20 minutos del segundo tiempo fue decisivo para el triunfo pincha. El equipo local intentó igualar el marcador rápidamente, pero un remate de Lucas Varaldo se estrelló en el travesaño, negándole el empate. A diez minutos del cierre, Facundo Rodríguez tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, aunque su disparo salió desviado. La visita reclamó penal por una supuesta infracción de Lucas Abascia, pero el árbitro Yael Falcón Pérez y el VAR desestimaron la jugada.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron intensidad, aunque sin generar peligro real. Edwuin Cetré lideró los ataques de Estudiantes por la banda izquierda, mientras que Matías Perelló buscó desbordar en el conjunto local. El partido, iniciado en horario nocturno, obligó a una pausa de hidratación a los 30 minutos debido al calor en Santiago del Estero.

La primera ocasión clara llegó cuando Cetré remató desde la puerta del área y el arquero Alan Aguerre desvió el balón por encima del travesaño. Antes del descanso, Tiago Palacios condujo un contraataque y habilitó a Facundo Farías, quien devolvió la pelota al medio para un disparo que Aguerre controló sin dificultades.

En el complemento, David Zalazar generó peligro para Central Córdoba con un remate bloqueado por la defensa visitante, y poco después Perelló probó desde la izquierda, pero Fernando Muslera contuvo el tiro. La jugada decisiva se produjo cuando Cristian Medina habilitó a Cetré por la izquierda, quien asistió a Palacios para marcar el único gol del encuentro.

