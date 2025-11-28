La decisión que tomó Estudiantes luego de la sanción de la AFA a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

Estudiantes tomó una decisión con respecto a la sanción del Tribunal de Disciplina (Fotobaires)

La decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender a Juan Sebastián Verón por seis meses como presidente de Estudiantes de La Plata y sancionar a los futbolistas del club ha generado un impacto inmediato en el Pincha, que ya tuvo una primera reacción.

El fallo, que responde al gesto de protesta realizado por el plantel platense durante el pasillo de homenaje a Rosario Central, establece una serie de medidas disciplinarias que alcanzan tanto a la dirigencia como a los jugadores y al propio club. De este modo, según pudo saber Infobae, Estudiantes decidió apelar la resolución, pero solo a lo que la situación de Verón respecta.

Esto se debe a que la pena impuesta a los jugadores no es mayor a cuatro fechas -fue de dos a cada uno-, por lo que entraría bajo el concepto de amnistía que se realiza antes del inicio de cada año.

*El momento del pasillo

En consecuencia, el conjunto platense deberá hacer una presentación ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, presidido por Héctor Latorraga. De no conseguir que la sanción sea revocada, Verón podría ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

El episodio que desencadenó estas sanciones tuvo lugar en el estadio Gigante de Arroyito, cuando los jugadores de Estudiantes, en la previa de su victoria por 1-0 ante Rosario Central, optaron por dar la espalda a sus rivales durante el pasillo de campeón. Esta acción, sugerida por Verón y respaldada por el plantel dirigido por Eduardo Domínguez, fue interpretada como un gesto de desdén hacia el reconocimiento otorgado al conjunto rosarino como campeón de Liga. La imagen recorrió el mundo y provocó reacciones encontradas.

El fallo del Tribunal de Disciplina, comunicado oficialmente por la AFA, detalla que Verón queda suspendido por seis meses de toda actividad relacionada con el fútbol, en virtud del artículo 12 del Código Disciplinario. Además, los futbolistas identificados como partícipes del gesto —entre ellos Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwin Cetré , Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain— recibieron una sanción de dos fechas de suspensión.

Esta pena fue propuesta para el inicio del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de que la medida “resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso”, según el boletín del Tribunal. De este modo, los jugadores podrán estar disponibles para el partido de cuartos de final del Clausura ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Aunque, como ya mencionó este medio, no tendría efecto.

El Tribunal también impuso una sanción específica al capitán Santiago Núñez, quien no podrá ejercer la función de capitán en ningún equipo oficial del club durante tres meses, como medida accesoria fundamentada en su rol de liderazgo. Por otra parte, el club fue multado con 4000 entradas por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, al considerar que el pasillo de homenaje fue desnaturalizado mediante gestos colectivos de desprecio.

El origen de la controversia se remonta a la semana anterior, cuando la Liga Profesional y la AFA designaron a Rosario Central como campeón de Liga por haber sumado la mayor cantidad de puntos en el año. La ceremonia de entrega del trofeo, celebrada en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero, contó con la presencia de figuras como Ángel Di María, el entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y el capitán Jorge Broun. La decisión, aprobada por “unanimidad”, según la AFA, generó polémica entre los aficionados, ya que el reconocimiento no estaba previsto al inicio de la temporada y se anunció una vez finalizada la competencia, considerando únicamente los puntos de la Fase Regular del Apertura y Clausura.

Desde Estudiantes se desmarcaron de la decisión y negaron haber participado en una votación para el reconocimiento del título de campeón de Liga 2025. A través de sus redes sociales, el club expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

La Liga Profesional, por su parte, ordenó mediante un boletín la realización del pasillo de campeón al líder de la Tabla Anual, argumentando que se trataba de una práctica habitual en las competencias organizadas por la LPF. No obstante, equipos como Talleres, Vélez e Independiente Rivadavia no recibieron este homenaje tras consagrarse en la Supercopa Internacional y la Copa Argentina, respectivamente.