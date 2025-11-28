Deportes

La cláusula secreta que le impide a Nico Paz regresar a Real Madrid en enero

El Merengue observa con atención la evolución del joven volante de la selección argentina en el Como de Italia

Nico Paz es el máximo goleador y asistidor de la Serie A (Antonio Saia/LaPresse via AP)

El protagonista del próximo mercado de pases parecía ser Nico Paz, la joven promesa de la selección argentina que está brillando en la Serie A y que sonaba con fuerza para retornar al Real Madrid. Sin embargo, la posible vuelta del mediocampista a la Casa Blanca en la próxima ventana de transferencias en enero quedó descartada después de que se conociera que la cláusula de recompra sobre el futbolista de la Albiceleste no puede activarse en enero, según reveló Marca. De acuerdo con el citado medio español, la opción está disponible únicamente al final de la temporada, lo que invalida los rumores acerca de un regreso anticipado del centrocampista a la capital española.

El futbolista, nacido en Santa Cruz de Tenerife, atraviesa un presente destacado en el Como. Ha marcado cinco goles en la Serie A y alcanzó la cima de la tabla de goleadores, conocido en Italia como “Capocannoniere”, igualando a Christian Pulisic, Hakan Çalhanoglu y Riccardo Orsolini.

No solo los goles perfilan el protagonismo de Paz en el torneo italiano. El argentino también lidera la tabla de asistencias de la Serie A, con cuatro pases de gol, cifra que lo coloca junto a figuras como Jari Vandeputte, Nicolò Cambiaghi, Federico Dimarco, Emil Holm y Jesús Rodríguez.

Las estadísticas que acompañan la temporada de Nico Paz ilustran su ascendencia sobre el desarrollo del Como. Es el segundo jugador de la Serie A en remates totales (39), remates a puerta (15), pases clave (29), entradas realizadas (36) y faltas recibidas (31). Además, figura tercero en regates exitosos (26) y séptimo en pases progresivos hacia portería rival (74).

Pese a la imposibilidad de ejecutar la cláusula en enero, en Como son conscientes de lo difícil que será retener a su figura. Mirwan Suwarso, presidente de la institución, reconoció hace un tiempo ante Sky Sports que la directiva ha asumido que será difícil modificar las condiciones actuales del acuerdo con los españoles. “Hemos comprendido que nos es imposible convencer al Real Madrid de que elimine la opción de recompra a su favor. Mejor nos centramos en disfrutar de Nico Paz y esperar que se quede aquí el mayor tiempo posible”, expresó el directivo.

Vale recordar que el acuerdo que facilitó su traspaso al Como por seis millones de euros incluyó opciones de recompra progresivas para las próximas temporadas y el 50% de los derechos económicos en propiedad de la entidad blanca. En el próximo verano europeo el Real Madrid tendrá la opción de ejecutar la cláusula por nueve millones de euros. En caso de repescarlo en 2027, la opción de compra se eleva a los 10 millones de euros.

Por su parte, Cesc Fàbregas elogió en público las condiciones técnicas y el impacto sobre el equipo del internacional argentino. “Nico Paz es fuerte porque se saca jugadas de la galera. Hace cosas locas, sin límites”, afirmó el entrenador.

En la Casa Blanca creen que Nico Paz sería un complemento ideal para sumar a la plantilla. Para la zona media del campo, actualmente el director técnico Xabi Alonso cuenta con jugadores como Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Arda Guler. También pueden desempeñarse en esa zona del campo jugadores como Franco Mastantuono o Brahim Díaz.

Vale destacar que el gran momento del argentino en la Serie A también despertó el interés de clubes de primer nivel europeo como el Inter de Milán y el Tottenham Hotspur. Ambas instituciones realizaron sondeos y movimientos para explorar la posible incorporación del mediocampista argentino

