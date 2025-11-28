Deportes

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña

El tenista de 27 años, N°1 en la Argentina, recibió la distinción acompañado de su familia

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte en la Legislatura Porteña

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció hoy al tenista Francisco Cerúndolo como Personalidad Destacada del Deporte. El deportista argentino de 27 años, ubicado en el 21° en el ranking ATP y mejor raqueta nacional, estuvo acompañado por sus padres, María Luz y Alejandro, y por su hermana Constanza en un evento cargado de emoción.

Durante la ceremonia, el legislador Claudio Romero, uno de los co-autores del proyecto, destacó: “Francisco Cerúndolo honra a esta Ciudad cada vez que entra a una cancha. Y nosotros, como Legislatura, tenemos la responsabilidad y el orgullo de honrarlo hoy”. Además, subrayó que se trata de “un joven de 27 años que, con trabajo, humildad y una perseverancia admirable, logró convertirse en un referente del deporte nacional”.

El tenista compartió algunas fotos en sus historias de Instagram en la que posa sonriente con amigos, familiares y algunos íconos del deporte como Javier Frana, el capitán del equipo argentino de Copa Davis. Además, agradeció por el reconocimiento con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): “¡Muchas gracias por tan lindo evento y reconocimiento! Un honor y un orgullo para mi y mis seres querido! ¡Gracias!"

Recientemente, Fran Cerúndolo participó en la serie de cuartos de final ante Alemania, en Bologna, donde cayó ante Alexander Zverev por 6-4 y 7-6 (3), luego de un partido cerrado que el número 3 del mundo se llevó por detalles en el segundo punto de la serie que tuvo a los europeos avanzando a las semifinales por la Ensaladera de Plata.

Francisco Cerúndolo junto a su familia en la Legislatura Porteña tras recibir el reconocimiento a Personalidad Destacada del Deporte (Instagram @francerundolo)

En sus redes sociales, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires publicó las imágenes del evento con un texto conmemorativo, en el que destacó el reconocimiento a Cerúndolo como Personalidad Destacada del Deporte. “En reconocimiento a su compromiso y a su rol como embajador del deporte nacional, inspirando a miles de jóvenes que lo ven como un ejemplo de dedicación y superación. A lo largo de su carrera, Francisco Cerúndolo, logró consolidarse como una figura destacada a nivel internacional gracias a su talento, su disciplina y una trayectoria que lo llevó a obtener títulos en el ATP de Bastad 2022, ATP de Eastbourne 2023 y ATP de Umag 2024. También fue finalista en el Argentina Open y en Lyon, y alcanzó las semifinales en los Masters 1000 de Miami y Madrid, actuaciones que lo impulsaron hasta el Top 20 del ranking mundial”.

Por su parte, la Asociación Argentina de Tenis (AAT), también se expresó en las redes sociales con un mensaje para el jugador: “Francisco Cerúndolo, Personalidad Destacada del Deporte. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó este reconocimiento al tenista Nº1 de Argentina por su rol como embajador del deporte nacional e inspiración de miles de jóvenes. Felicitaciones”.

Francisco Cerúndolo y Javier Frana en la Legislatura Porteña (Instagram)

