“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto tomó una clase de yoga a cargo de Novak Djokovic y causó furor

La presencia de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar no solo estuvo marcada por su actividad en pista, sino también por su participación en una inusual clase de yoga junto a Novak Djokovic, una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

El piloto argentino compartió este momento con el tenista serbio, quien viajó especialmente a Lusail para integrarse a los eventos de la Fórmula 1, aunque optó por dejar de lado la raqueta y liderar una sesión de yoga abierta a los pilotos.

La broma de Colapinto a Djokovic en la previa del GP de Qatar

Tras la experiencia, Colapinto recurrió a sus redes sociales para agradecer a Djokovic y, con humor, admitió las dificultades físicas que enfrentó: “Gracias Novak por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor. Estoy re duro”, publicó el bonaerense en sus historias de Instagram. En tanto que

Además, Alpine compartió una serie de imágenes de la clase y en las redes se viralizaron otros momentos del piloto argentino que causaron furor por su particular manera de hacer ejercicio. “No estoy seguro de que podamos llamar a esto yoga... pero así es 😂“, bromearon desde la escudería francesa.

El paso de Colapinto que se volvió viral en la previa del GP de Qatar

El jueves en Lusail estuvo cargado de actividades previas al inicio oficial del fin de semana de Fórmula 1, con la atención de la prensa y los patrocinadores centrada en los protagonistas del evento. La interacción entre Colapinto y Djokovic no se limitó a la clase de yoga, ya que ambos conversaron durante varios minutos en la pista, generando un ambiente distendido antes de la competencia.

Las imágenes de la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto y todo Alpine en Qatar:

Colapinto durante la clase de yoga que brindó Djokovic (Alpine)

Colapinto durante la clase de yoga que brindó Djokovic (Alpine)

Colapinto durante la clase de yoga que brindó Djokovic (F12025: Qatar Grand Prix, Goito, Lombardia, Italy - 27 Nov 2025)

Colapinto durante la clase de yoga que brindó Djokovic (Imagen de crédito: © Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire)

En el plano deportivo, Colapinto se prepara para afrontar la anteúltima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, en un fin de semana especial que incluye carrera Sprint. El argentino, en diálogo con ESPN, analizó la situación del campeonato de pilotos, donde los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, junto al Red Bull de Max Verstappen, se disputan el título. Consultado sobre sus preferencias, Colapinto fue directo: “Me gustaría que, como Max ahora está atrás, yo quiero que gane el que viene atrás. El que está más débil quiero que gane, porque sería más impresionante. Yo creo que Piastri ya no; está entre Lando y Max. Pero Lando tiene muchas más chances al estar 24 puntos adelante. Para las dos carreras que faltan es una ventaja enorme”.

Respecto a la estrategia de McLaren, Colapinto opinó que Norris debería afrontar las últimas dos carreras con mayor tranquilidad, priorizando el campeonato sobre las victorias individuales. Según el argentino, el equipo británico ha cometido errores al centrarse demasiado en cada carrera sin considerar el panorama general: “El equipo vio que se estaba gastando mucho el piso y no hicieron nada hasta que fue muy tarde. Siento que no se dan cuenta a veces de la imagen más grande que está pasando. Iban muy carrera por carrera, cuando hay algo muy grande que puede llegar a pasar. Yo lo cuidaría un poco más. Pero les funciona y están ganando, ojalá estuviera en su posición”.

El piloto también se refirió al presente de Alpine, escudería para la que compite, y destacó una leve mejoría en el rendimiento del monoplaza A525, a pesar de que no ha recibido actualizaciones desde la primera parte de la temporada. “No hay nada específico que hayamos encontrado. Tal vez son todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles. Los circuitos últimamente realmente ayudaron, creo; la temperatura también: hizo mucho más frío en Brasil, hizo mucho más frío en Las Vegas, y nosotros sobrecalentamos los neumáticos bastante, así que ese es un punto importante de mejora y una ganancia fácil para nosotros”, expresó a Motorsport.

Colapinto conversa con Novak Djokovic en Lusail (Credit Image: © Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire)

La racha positiva de Alpine coincidió con momentos difíciles para Colapinto, quien sufrió un accidente en Interlagos que lo obligó a cambiar el chasis de su auto, y en Las Vegas, un toque de Alex Albon le rompió el difusor, afectando gravemente su rendimiento. El argentino explicó: “El hecho de que los circuitos fueran menos bacheados también nos ayudó mucho, y creo que hay muchas pequeñas razones para mejorar en circuitos específicos, pero por supuesto necesitamos entender más”.

Colapinto también compartió su visión sobre la relación entre los pilotos de Fórmula 1, señalando que, aunque no suelen ser amigos íntimos, mantienen una convivencia cordial durante los fines de semana de competencia. En particular, destacó su admiración por Lewis Hamilton: “La foto que tengo con Hamilton, justamente es del respeto que le tengo yo. Idolatrarlo y que haya sido mi héroe tanto tiempo... Correr contra él es algo muy especial. Para mí es algo especial correr contra él. Me pasa con otros pilotos también. Con otros no estoy ni cerca de ser amigos”, relató a ESPN.

El piloto de Williams Franco Colapinto, de Argentina, a la derecha, se toma una selfie grupal con el piloto de Aston Martin, Lance Stroll, de Canadá, a la izquierda, y el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil en la pista de carreras de Interlagos en Sao Paulo, Brasil, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Andre Penner)

El formato Sprint del fin de semana representa un desafío adicional para Colapinto, quien reconoció que le resulta complicado encontrar la puesta a punto óptima del auto con tan solo una sesión de entrenamientos. “Es otro fin de semana sprint, con lo que a veces tengo un poco más de dificultades, pero ojalá también aprendamos de eso y podamos ser más fuertes desde el inicio. A veces me cuesta encontrar mi camino con el auto y la puesta a punto al principio, y por eso necesito el viernes completo, y cuando eso no pasa se vuelve un poco más difícil, pero ojalá podamos estar encima de todo y empezar nuevamente”, explicó el piloto argentino.

A pesar de las dificultades, Colapinto mantiene el optimismo y apunta a sumar puntos en las últimas carreras: “Lo intentaremos, cada fin de semana estamos intentando sumar puntos pero está siendo complicado en este momento. Creo que en estas últimas carreras el auto se vio mejor y más fuerte, así que eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunos circuitos, pero últimamente volví a tener un poco más de dificultades, así que creo que hay buenas razones para eso y ojalá aquí volvamos a ser más fuertes”.

El recuerdo de su participación en el GP de Qatar 2024 con Williams sigue presente. En aquella ocasión, Colapinto finalizó décimo octavo en la Sprint y partió décimo noveno en la clasificación, pero un accidente en la largada de la carrera principal lo obligó a abandonar. Alpine, por su parte, tuvo un desempeño destacado ese año, con Pierre Gasly terminando en la quinta posición. Colapinto recordó: “Voló, hizo muy buena carrera. El año pasado el equipo fue muy bien acá. Ojalá que lo repitamos y que sea un buen finde. Hay mucho por trabajar. Estamos arreglando un par de cosas. Creo que vamos a estar un poco mejor que en Las Vegas. Por lo menos van a ser más competitivas, o parece que van a ser mejores”.

El piloto también repasó los problemas técnicos que enfrentó en el Gran Premio de Las Vegas, donde el daño en el difusor condicionó su rendimiento: “Hubo bastante daño en el difusor y fue bastante malo. Creo que mucha de la pérdida de rendimiento se debió a eso. Aquí se ve un poco mejor, creo que tenemos un auto un poco mejor, así que debería ser mejor en términos del piso y muchas cosas acá deberían estar bien. Espero con ganas eso”.

En cuanto a las características técnicas, Colapinto detalló: “En baja velocidad fue bastante malo. Perdimos muchos puntos (de carga aerodinámica) en baja velocidad más que en alta, y el auto simplemente estaba muy mal, mucho deslizamiento y perdí mucho agarre en la parte trasera, que viene todo del difusor. Simplemente se convirtió en una carrera realmente difícil después de eso, así que fue un fin de semana duro”.

De cara al Gran Premio de Qatar, el argentino se mostró confiado en que las condiciones del circuito favorecerán a Alpine: “Creo que en lluvia estábamos rindiendo mejor, el auto parecía más competitivo. Realmente nos costó saber qué iba a pasar en seco, no tuvimos mucha tanda en seco, pero creo que Qatar debería ser un buen circuito para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad, lo que debería ayudar a nuestros autos, así que veamos dónde estamos aquí”.

La actividad en pista en Lusail comenzará el viernes a las 10:30 (hora argentina) con la única sesión de entrenamientos. Ese mismo día, a las 14:30, se disputará la clasificación para la carrera Sprint, que se largará el sábado a las 11:00. Más tarde, a las 15:00, se celebrará la clasificación general. El Gran Premio de Qatar tendrá su inicio el domingo a las 13:00.