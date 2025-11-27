Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera enfocado de lleno en el encuentro ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura. Pensando en este trascendental duelo que se llevará a cabo en condición de local, Claudio Úbeda realizó una práctica de fútbol formal y plantó en cancha los once que irán en búsqueda de la semifinal ante el Bicho.

El entrenador volvió a apostar por los mismos once futbolistas que lograron la victoria por 2 a 0 frente a Talleres el fin de semana anterior, consolidando así una alineación que parece haber encontrado solidez y confianza en el tramo decisivo del certamen.

Durante la práctica vespertina en el estadio, Úbeda dispuso un ensayo formal de fútbol en el que repitió la formación que superó a Talleres, una decisión que, descarta modificaciones de nombres para el duelo del domingo a las 18:30. La premisa del técnico se resume en la máxima futbolística de que “equipo que gana no se toca”, y la práctica de la tarde reforzó esa convicción.

El esquema elegido por Úbeda presenta una defensa consolidada, integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, quienes han logrado una regularidad que se refleja en la memoria colectiva del equipo. En el mediocampo, la presencia de Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos aporta equilibrio y dinámica, mientras que la ofensiva se apoya en el doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Esta estructura, que ya mostró eficacia ante el conjunto cordobés, será la que buscará el pase a semifinales.

A pesar de que durante la semana se especuló con la posibilidad de introducir un mediocampista en lugar de Milton Giménez, considerando la fortaleza de Argentinos Juniors en la zona central y las dificultades que Boca experimentó en ese sector en el partido anterior, finalmente el cuerpo técnico optó por sostener la alineación ganadora. La alternativa de modificar el dibujo táctico no está descartada: una de las variantes que Úbeda ya implementó en el segundo tiempo ante Talleres fue centralizar a Palacios y desplazar a Merentiel hacia la derecha, configurando un 4-3-3. Esta flexibilidad táctica podría volver a aparecer según las necesidades del encuentro.

Cavani y Rodrigo Battaglia trabajaron normalmente tras sus lesiones

En cuanto a las alternativas disponibles, Boca continúa recuperando jugadores clave. Rodrigo Battaglia y Edinson Cavani completaron la semana de entrenamientos junto al grupo y participaron en el equipo suplente durante la práctica. Cavani, en particular, evoluciona de una molestia en el psoas derecho y suma minutos, aunque Úbeda decidió mantener a Giménez en el once inicial. Por su parte, Battaglia, tras superar un desgarro y haber sumado minutos ante Talleres, permanece como opción en el banco.

La situación de Alan Velasco representa otra novedad positiva para el plantel. El mediapunta, surgido de las inferiores de Independiente, sufrió una distensión en el ligamento de la rodilla derecha el 8 de octubre, lo que lo marginó de los últimos seis partidos. Velasco sumó minutos en la práctica de fútbol y su regreso oficial está cada vez más cerca, aunque es poco probable que integre la lista de concentrados para el partido ante Argentinos Juniors. Su reaparición podría concretarse en una eventual semifinal, si Boca avanza en el torneo.

En el plano físico, Ander Herrera no participó del entrenamiento a la par de sus compañeros por precaución, realizando trabajos diferenciados con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al fin de semana. Esta ausencia no altera la estructura titular, pero el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución.

El cronograma de Boca prevé que el plantel se entrene el viernes por la mañana en el predio de Ezeiza y quede concentrado a partir de las 23 en el Hotel Intercontinental. La expectativa se centra en la confirmación definitiva de la alineación, aunque todo indica que la decisión de Úbeda está tomada.

La probable formación de Boca Juniors para enfrentar a Argentinos Juniors será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.