Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

Marco Antonio Solís y Riquelme en un palco de la Bombonera (@BocaJrsOficial)

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, estuvo en uno de los palcos de La Bombonera el pasado domingo presenciando el partido entre el conjunto local y Talleres por los playoffs del Torneo Clausura.

Durante el encuentro, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se acercó a saludar a Solís, le regaló una camiseta azul y oro estampada con el nombre del artista y le confesó que su madre, María Ana, es fanática de su música.

“Va a verlo a todos su shows, se sabe cada canción. De verdad, le agradezco mucho por alegrarle la vida”, fueron las palabras de Riquelme para El Buki. El momento fue reflejado por las redes sociales del elenco de la Ribera.

La madre de Riquelme cumplió el sueño de conocer a Solís (video: bienbosteros)

La visita de Solis al estadio boquense coincidió con su gira “Más Cerca de Ti World Tour 2025”, que incluyó conciertos los días 20, 21 y 24 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. La presencia del cantante en el estadio generó gran expectativa entre los aficionados, quienes celebraron la unión de dos referentes de la cultura popular latinoamericana.

Y fue a uno de estos shows al que concurrió la madre de Riquelme, donde se produjo el encuentro entre el cantautor mexicano y la mujer, fanática incondicional del artista.

Merentiel hizo los dos goles frente a Talleres

Boca espera por Argentinos Juniors

Bajo la atenta mirada de Marco Antonio Solís, Boca Juniors se impuso por 2 a 0 al Talleres de Carlos Tevez gracias a un doblete del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien alcanzó la marca de 50 goles con la camiseta del club xeneize.

La victoria frente a La T le permitió al elenco que dirige Claudio Ubeda avanzar a los cuartos de final del Clausura, donde se verá las caras con Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos de la temporada.

La parada de riesgo para los boquenses será el próximo domingo, a las 18:30, nuevamente en la Bombonera. El ganador de este duelo se enfrentará en las semifinales con el ganador del partido que disputará Racing frente a Lanús o Tigre (se enfrentan esta noche 21:30 en la Fortaleza Granate).

El equipo que logre el título del Clausura se asegurará el boleto directo a la Libertadores 2026, pero también tendrá por delante el “Trofeo de Campeones” frente a Platense, campeón del Apertura, que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en San Nicolás.

En caso de triunfar en esa final, se abrirá la puerta para disputar otros títulos como la Supercopa Argentina (ante Independiente Rivadavia de Mendoza por ser campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional (vs. Rosario Central por ser el líder de la Tabla Anual, denominado en los últimos días como “Campeón de Liga”). Si alza una de estas dos coronas, también protagonizará el triangular de la flamante “Recopa de Campeones”.

El programa de cuartos de final del Clausura