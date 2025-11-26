Deportes

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por el partidazo que Racing le ganó a River

El entrenador argentino habló luego del gran triunfo del Atlético de Madrid ante Inter por la Champions League y sorprendió con una frase sobre el clásico argentino

Atlético de Madrid logró una victoria por 2-1 frente al Inter de Milán en el Estadio Metropolitano, en un duelo clave de la quinta fecha de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso con goles de Julián Álvarez y José María Giménez, mientras que Piotr Zielinski marcó para la visita.

Tras el encuentro, el Cholo analizó el gran triunfo que le permitió acomodarse en los puestos de vanguardia, aunque una respuesta fuera de contexto fue lo que llamó la atención. En diálogo con ESPN, el entrenador argentino fue consultado sobre el último clásico que Racing le ganó a River Plate por el Torneo Clausura.

“No, no lo vi”, así de escueta y directa fue la respuesta del Cholo. Vale recordar que Simeone dirigió al Millonario entre 2007 y 2008, pero también guarda un gran recuerdo de la Academia, donde se retiró como futbolista en 2006. Con seguridad, no habrá querido entrar en polémicas y se guardó su análisis de la electrizante definición, que terminó con River Plate eliminado en los octavos de final.

“Teníamos un rival muy fuerte, muy duro, teníamos un plan para contrarrestar sus posibilidades ofensivas, que son muchas. Cerramos los espacios, salimos de contragolpe y transiciones rápidas, sabíamos que en el segundo tiempo teníamos que cambiar a otro partido, por eso los cambios cuando estuvimos 1 a 1. Por suerte salió bien, el gol acompañó a este comentario y nos vamos con una alegría”, expresó Simeone sobre el gran triunfo ante Inter de Milán.

El tanto decisivo llegó en tiempo de descuento, cuando Giménez aseguró los tres puntos para el conjunto local. Con este resultado, Atlético de Madrid suma nueve puntos en cinco partidos y se ubica en la duodécima posición, dentro de la zona de playoff y a solo una unidad de los ocho primeros puestos que otorgan la clasificación directa a octavos de final. Por su parte, Inter perdió el invicto tras cuatro victorias consecutivas y ahora comparte la segunda ubicación con París Saint-Germain (PSG), Bayern Múnich y Real Madrid, todos con 12 puntos, por detrás del líder Arsenal (15 puntos).

“Sirve mucho mucho, es nuestro capitán y lo necesitamos. Es un jugador muy importante para nuestro equipo y necesitábamos hacer un gol de pelota parada, porque tenemos muy buenos cabeceadores y lo venimos trabajando mucho”, valoró Simeone sobre el tanto agónico de Josema. “Si era empate, haría la misma lectura, porque el equipo jugó en el plan que habíamos pensado”, destacó el DT.

El partido comenzó con intensidad. Julián Álvarez abrió el marcador a los ocho minutos y, aunque inicialmente la jugada fue anulada por una mano de Álex Baena, tras la revisión del VAR, el árbitro François Letexier convalidó el gol al considerar que el rebote fue involuntario. La Araña alcanzó su décimo gol en 17 partidos de la temporada y suma tres tantos en la actual Champions League, todos como local. El delantero argentino compartió la titularidad con otros tres compatriotas: Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

En la segunda mitad, el Inter igualó el marcador a los 53 minutos con un remate cruzado de Zielinski. El equipo italiano, liderado por Lautaro Martínez, generó varias oportunidades, incluyendo un disparo al travesaño de Nicolo Barella y un mano a mano de Dimarco que fue contenido por Musso.

¿Si los cambios fueron determinantes? Está claro, por eso son partidos de más de 90 minutos. Ustedes (los periodistas) siempre valoran los que empiezan, nosotros los entrenadores valoramos el partido entero, y las situaciones que aparecen en el partido. No se puede controlar todo, pero siempre hay un plan. Fuimos de menos a más", concluyó.

En otros resultados destacados de la jornada, Arsenal venció 3-1 a Bayern Múnich en Inglaterra, PSG superó 5-3 a Tottenham, Real Madrid ganó 4-3 a Olympiacos en Grecia con un triplete de Kylian Mbappé en menos de siete minutos, y Liverpool cayó 1-4 ante PSV Eindhoven en Anfield.

