Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

La Academia eliminó a River, mientras que el Guapo y el Lobo hicieron lo propio con Riestra y Unión, respectivamente

El cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura va tomando forma y solo resta un cruce de octavos para que quede conformado. Este lunes, se disputaron tres encuentros y el miércoles quedará todo resuelto.

La acción se inició el sábado, con los triunfos de Argentinos Juniors y Central Córdoba. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos. Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán con Boca Juniors, que se impuso por 2-0 frente a Talleres en La Bombonera, gracias a los dos tantos de Miguel Merentiel y el penal atajado por Agustín Marchesín.

En Santiago del Estero, Central Córdoba derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades tras dar vuelta el marcador con los tantos de Lucas Varaldo, de penal, y José Florentín en el cierre. De esta manera, los comandados por Omar De Felippe jugarán en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que dio el golpe y eliminó a Rosario Central, que el jueves recibió el trofeo por haber sido ungido como campeón de liga por haber sido el conjunto que más puntos sumó en el año.

Los partidos tuvieron continuidad este lunes en el Bajo Flores con el triunfo de Barracas Central ante Deportivo Riestra. El Guapo, que terminó con un hombre menos por la expulsión de Iván Guaraz, se impuso con un gol de Nicolás Blandi en el tiempo suplementario.

Luego, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas eliminó al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo en un partidazo por 3 a 2. Ambos equipos volvieron a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. Esta vez, la Academia se tomó revancha y se llevó el triunfo sobre la hora con goles de Solari, Martínez Quarta, en contra, y Martirena; Subiabre y Juanfer Quintero marcaron para el Millonario.

En el cierre de la jornada, Gimnasia y Esgrima La Plata sorprendió como visitante y eliminó 2-1 a Unión de Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez, descontó Cristian Tarragona para el Tatengue.

Por último, Lanús será local en La Fortaleza ante Tigre el miércoles 26, a partir de las 21.30, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

Cabe recordar que de persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y en caso de que ningún equipo logre sacar diferencias, habrá tiros desde el punto penal. El conjunto mejor ubicado en la tabla de posiciones tendrá la localía y la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede.

EL CRONOGRAMA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 22/11

  • Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors
  • Central Córdoba 2-1 San Lorenzo

Domingo 23/11

  • Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata
  • Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba

Lunes 24/11

  • Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central
  • Racing Club 3-2 River Plate
  • Unión de Santa Fe 1-2 Gimnasia y Esgrima La Plata

Miércoles 26/11

  • 21.30: Lanús (2B) vs Tigre (7A)

ASÍ ESTÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

