La AFA dio a conocer las dos alternativas que evalúa para la televisación de la B Nacional y la B Metropolitana

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este martes un comunicado oficial en el que puso en conocimiento que está analizando el futuro de la transmisión televisiva en las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana, ya que el contrato vigente con las empresas poseedoras de los derechos de TV está a punto de caducar.

Con la conclusión del último encuentro de la temporada 2025, la AFA anunció que llegará a su fin el vínculo existente con las empresas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A., acuerdo que había sido firmado el 31 de marzo de 2016 y modificado el 6 de junio de 2019.

Este cierre contractual abre un escenario de definiciones para la asociación con sede en la calle Viamonte, que, tras realizar un análisis exhaustivo, evaluará dos alternativas principales para la difusión de los torneos de ascenso en las próximas temporadas: la creación de una plataforma propia de transmisión o la apertura de un proceso formal para recibir propuestas de todas las empresas interesadas en adquirir los derechos televisivos.

Según lo expresado por Asociación del Fútbol Argentino, el objetivo central de esta búsqueda de nuevas opciones es incrementar los ingresos destinados a los clubes que integran ambas divisionales. La decisión final, que será adoptada por la AFA tras el estudio de las alternativas, marcará el rumbo de la televisación del fútbol de ascenso en Argentina y podría modificar el esquema de distribución de recursos para las instituciones participantes.

Cabe recordar que en la actualidad, los partidos del torneo de la Primera B Nacional son televisados por los canales TyC Sports y Dsports. Mientras que la señal de Torneos y Competencias se encarga de los encuentros de la B Metropolitana. En estos momentos, ambas divisionales se encuentran en etapas de definiciones, con la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto. En el encuentro de ida, disputado el sábado 22 de noviembre, el León del Imperio se impuso 2-0 ante el conjunto de la Patagonia, que será local en la revancha y además cuenta con ventaja de localía.

En tanto que en la B Metro se están llevando adelante los cruces del Reducido para saber qué equipo acompañará a FC Midland a la segunda categoría de nuestro fútbol. Real Pilar-Flandria, Acassuso-San Carlos, Armenio-Sportivo Italiano y Argentino de Merlo-Excursionistas, son los duelos de playoffs.

