El gesto de Miguel Merentiel con Marchesín tras ser elegido figura en el triunfo de Boca frente a Talleres

La palabra de Miguel Merentiel post partido

El pase a los cuartos de final del Torneo Clausura quedó definido en La Bombonera, donde Boca Juniors superó a Talleres de Córdoba por 2-0 y aseguró su continuidad en la competencia. El equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso gracias a un doblete de Miguel Merentiel y a la destacada actuación de Agustín Marchesín, quien detuvo un penal en un momento clave del encuentro. Tras el encuentro, el delantero uruguayo tuvo un noble gesto con su arquero.

En diálogo con TNT Sports, Merentiel fue consultado por sus sensaciones tras haber llegado a 50 goles con la camiseta de Boca y por haber sido elegido como el jugador destacado del encuentro, y respondió: “Feliz por llegar a esa marca, es muy importante para mí, para todo este plantel y para toda mi familia que siempre está. Me eligieron la figura, pero yo creo que la figura fue el arquero de nosotros, Marchesín, que tuvo una tapada fundamental en el partido y sirvió mucho”.

“Es muy importante para nosotros. Aparte, el arquero es una zona muy importante en cualquier equipo y está en un club grande, y que lo haga de esa forma demuestra que es un gran arquero. Estamos muy contentos con que esté acá con nosotros y disfrutando”, agregó la Bestia.

La palabra de Agustín Marchesín

Por otro lado, el atacante uruguayo realizó un análisis del encuentro y de lo que se le viene a Boca: “Estamos bien. Es partido a partido. Estamos formando un lindo grupo desde que arrancó este semestre. Lo venimos haciendo bien y estamos contentos con el presente, pero no nos tenemos que quedar con eso, porque sabemos que viene un partido importante la próxima semana”. El Xeneize se medirá con Argentinos Juniors en condición de local, en busca del pasaje a las semifinales del certamen.

Luego de Merentiel, fue el turno de Marchesin de hablar con el mismo medio y no dejó pasar la oportunidad para agradecer las palabras de su compañero. “Muchas gracias a Miguel, a todos mis compañeros que me han dado apoyo, La verdad es que ha sido un año complicado, el inicio sobre todo, Contento por este triunfo y contento porque es mi sueño estar acá”.

Con pasado en Lanús, el arquero aprovechó para felicitar al Granate por la obtención de la Copa Sudamericana: “Estoy muy feliz por ellos. Por Nahuel Losada, porque el partidazo que hizo me pone muy feliz. Es un club que amo”.

Merentiel y Marchesín se fueron juntos

De todos modos, hizo énfasis en su presente en el conjunto de La Ribera: “Estoy acá cumpliendo mi sueño, que para mí es algo increíble. Lo disfruto día a día, con la responsabilidad que amerita”. Tras esas palabras de ambos, se los pudo ver a Merentiel y Marchesín juntos yendo hacia el vestuario, aunque antes pararon para hacerse una foto.

El desarrollo del partido mostró a un Talleres comandado por Carlos Tevez, que apostó por una presión alta desde el inicio, dificultando la circulación de balón del conjunto local durante la primera mitad. Esta estrategia generó varias oportunidades para el equipo cordobés, que exigió en más de una ocasión al arquero Marchesín. A pesar de ese dominio inicial, la apertura del marcador llegó a los 28 minutos: tras un tiro de esquina, Lautaro Di Lollo ganó en el juego aéreo y, luego de que el balón impactara en el travesaño, Merentiel aprovechó el rebote para marcar el primer gol ante un Guido Herrera ya vencido.

La primera parte concluyó con una jugada determinante. Una mano de Exequiel Zeballos dentro del área otorgó un penal a Talleres. Mateo Cáceres se encargó de la ejecución, pero Marchesín volvió a lucirse y contuvo el disparo, manteniendo la ventaja para el local. Esta intervención resultó fundamental para sostener el resultado en un momento de máxima presión.

Vale recordar que Marchesín había quedado en el ojo de la tormenta cuando le dejó su lugar a Leandro Brey en la definición por penales que terminó en caída ante Alianza Lima en la Libertadores. Esta vez, con él en la valla, el arco quedó clausurado.

El inicio del complemento trajo rápidamente el segundo tanto para Boca Juniors. Apenas transcurridos unos segundos, Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda y Merentiel, ingresando sin marca al área, empujó el balón para sellar el 2-0. Desde ese instante, el equipo de Úbeda controló el ritmo del partido y limitó las opciones de reacción de Talleres.

*El resumen del partido