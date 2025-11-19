El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

Franco Colapinto llegó a Las Vegas

La antesala del Gran Premio de Las Vegas encontró a Franco Colapinto en un ambiente distendido, lejos de la presión habitual de la Fórmula 1. El piloto argentino, acompañado por el equipo Alpine, aprovechó su tiempo libre para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, mostrando una faceta relajada y divertida antes de sumergirse en la exigente agenda de clasificación y carrera del fin de semana.

La F1 representa la cúspide del automovilismo, un entorno donde la exigencia es constante, pero que también permite momentos de esparcimiento. Por eso, en la previa de la tercera fecha estadounidense en el calendario, al piloto argentino de 22 años se lo vio divertirse en algunos lugares de la famosa ciudad del estado de Nevada.

Se mostró sonriente dentro del hotel donde se hospeda su equipo, que es el The Venetian Resort: cuenta con una reproducción de uno de los canales de la ciudad Romeo y Julieta. Allí apareció el bonaerense sobre una góndola, en la que lo entrevistaron y también produjeron otras imágenes.

También apareció comiendo con palitos un menú oriental y luego se sorprendió por la esfera que en su exterior tiene 1,2 millones de pantallas led que le permiten lucir como quiera. En el video con el pilarense aparece con los emojis de las caras y eso sorprendió al corredor.

Colapinto, quien el año pasado alcanzó el puesto catorce en este mismo circuito cuando competía para Williams, se prepara ahora para afrontar el desafío de Las Vegas tras una escala previa en San Pablo. Su paso por Brasil fue complejo: el propio piloto reconoció que su rendimiento no estuvo a la altura de sus expectativas, aunque subrayó que Alpine logró avances notables en competitividad.

La confirmación de su continuidad en Alpine para 2026, anunciada ante el público sudamericano, se convirtió en uno de los hitos más destacados de la gira americana. Este dato refuerza la confianza del equipo y del propio Colapinto de cara a los próximos compromisos.

El Gran Premio de Las Vegas ocupa un lugar especial en el calendario, según el propio Colapinto, quien afirmó en el comunicado de prensa de Alpine: “El circuito es definitivamente un punto alto de la temporada y no muchos pilotos en la historia pueden decir que corrieron por el Las Vegas Strip”. La experiencia acumulada en la edición anterior le permite encarar el trazado con una perspectiva más madura, consciente de que el circuito exige confianza en las frenadas, precisión en las curvas lentas y una gestión eficiente de los neumáticos bajo condiciones nocturnas.

El clima del desierto añade un componente adicional de dificultad. Colapinto advirtió: “Las condiciones serán un desafío por el cronograma y la caída de temperatura en el desierto, algo que sin duda influirá en nuestra preparación”. En años anteriores, el marcado contraste térmico provocó problemas de adherencia, complicaciones en la puesta a punto y un comportamiento impredecible del asfalto, factores que el equipo tendrá muy presentes en su estrategia.

La táctica personal del piloto argentino se basa en la prudencia y la eficacia: evitar errores, aprovechar al máximo cada sesión y buscar cualquier oportunidad de rendimiento con el A525. Sin recurrir a promesas grandilocuentes, Colapinto resumió su enfoque: “Mantendremos la cabeza baja e intentaremos extraer lo máximo posible del fin de semana”.

El desempeño de Pierre Gasly en Brasil, donde sumó puntos tanto en la Sprint como en la carrera principal, ha incrementado el optimismo dentro de Alpine. El equipo percibe que el monoplaza ha evolucionado y que, si logran una buena clasificación, Las Vegas podría abrirles oportunidades concretas, especialmente por la naturaleza impredecible del trazado, que suele alterar el orden competitivo.

En un escenario tan singular como el Strip Circuit, cualquier acierto puede traducirse en una visibilidad inesperada. Colapinto llega a Las Vegas preparado para capitalizar cada posibilidad que se presente.

