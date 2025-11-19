Deportes

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El presidente de la AFA se refirió al proyecto deportivo de la Albiceleste y además hizo una profunda reflexión sobre los arbitrajes en el fútbol argentino

Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto a Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, habló acerca de la chance de extender el contrato con Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, hasta 2030, teniendo en cuenta que el vínculo está garantizado hasta la Copa del Mundo de 2026.

“Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, explicó el titular de la AFA en un evento realizado en la Usina del Arte.

Por otro lado, Tapia habló acerca de las críticas que recibe por el arbitraje en el fútbol argentino, que en los últimos tiempos viene siendo cuestionado en todas las categorías. “No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro”, remarcó Chiqui. Además, subrayó que los errores humanos en el fútbol son interpretados de manera subjetiva y que existen factores externos que predisponen negativamente a los protagonistas. “Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”, agregó en su planteo.

El presidente de la AFA también se refirió a las sospechas de favoritismo arbitral hacia ciertos clubes, entre ellos Barracas Central, institución con la que se lo vincula por su pasado como máximo directivo. Tapia reconoció la persistencia de estas suspicacias y las comparó con situaciones históricas: “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde (Julio) Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen de Riestra y estuvo 24, 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, ejemplificó, buscando relativizar las acusaciones de parcialidad.

Claudio Tapia, presidente de la AFA

Más allá de las explicaciones, Tapia propuso una reflexión sobre la credibilidad del fútbol argentino y la necesidad de autocrítica en todos los sectores involucrados. El dirigente planteó interrogantes sobre el desarrollo del juego: “¿Por qué jugamos cada vez menos? ¿Por qué se juegan solo 43, 44 minutos cuando en Europa se juegan 75? ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir?”, y llamó a un “mea culpa de todas las partes”. También reconoció la existencia de errores arbitrales, pero insistió en que “todos cometen errores. Si un jugador erra un penal, si un técnico falla un planteo, no veo que lo reconozcan”, expresó en una charla que brindó en un encuentro organizado por Olé en el cual participaron figuras del deporte como Sergio Batista, Daniel Bertoni y Ángel Di María, entre otros.

Por último, Chiqui también hizo hincapié en el VAR, la herramienta tecnológica que se implementó en el fútbol en los últimos años y que fue utilizada en el Mundial de Qatar 2022. El presidente de la AFA dio el ejemplo de lo que hubiese ocurrido si el video arbitraje estuviese presente en la Copa del Mundo 2014 de Brasil con la final que Argentina perdió ante Alemania y donde Manuel Neuer le cometió un penal a Gonzalo Higuaín que el árbitro no sancionó. “Los fantasmas siempre existieron, sin dudas. Si en el 2014 había VAR, le hubieran cobrado penal a Argentina. El primero que la pasa mal cuando pasa algo soy yo, porque soy el responsable. Todos tenemos que colaborar para que el espectáculo sea como tiene que ser”, culminó.

