Los entretelones de la cena que compartieron Franco Colapinto, Bizarrap y un campeón del mundo en Qatar 2022

Thiago Almada, Bizarrap y Franco Colapinto (@demariarestaurante)

La confluencia de Franco Colapinto, Bizarrap y Thiago Almada en un reconocido restaurante de Madrid generó un revuelo inmediato en las redes sociales argentinas. La imagen de estos tres referentes de la música, el automovilismo y el fútbol se mostraron compartiendo una velada. Su foto juntos hizo furor en las redes sociales.

El encuentro fue en un conocido local gastronómico especializado en carnes a la parrilla y la foto se difundió rápidamente tras ser publicada por la cuenta oficial de Instagram del establecimiento. El posteo estuvo acompañado por la frase: “Gracias por compartir con nosotros momentos tan lindos”. La reunión juntó a figuras de distintas disciplinas y sumó la presencia de otros nombres destacados como Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Ricardo Darín.

La publicación no solo captó la atención por el encuentro en sí, sino también por la elección musical que la acompañó: la más reciente colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee, que en apenas una semana acumuló 33,6 millones de reproducciones.

El encuentro con Almada no fue casual: el mediocampista surgió de Vélez, club del que es hincha el productor musical. Colapinto vivió hasta el año pasado en la capital española y suele viajar a ese país, ya que allí residen sus manager, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Además, también visita a su amigo, la estrella del pádel Fernando Belasteguín.

Cabe recordar que el vínculo entre Colapinto y Bizarrap viene de fines de 2023, cuando el productor musical y DJ lo ayudó al piloto bonaerense a reunir el presupuesto que le permitió correr en la Fórmula 2 el año pasado, antes de debutar en la Máxima gracias a la chance que le dio Williams, donde el pilarense integró su academia.

Franco Colapinto buscará el mejor resultado posible en Las Vegas (REUTERS/Amanda Perobelli)

En el plano deportivo, Almada venía de disputar un partido con la selección argentina, en el que fue titular durante la victoria por 2 a 0 frente a Angola. El mediapunta debió abandonar el campo a los 70 minutos tras un choque con un rival que le provocó un golpe en la cabeza y una herida en la ceja, aunque el incidente no revistió gravedad. El entrenador Lionel Scaloni, consciente de que Almada ya había regresado con molestias físicas tras el anterior parón -una baja que se extendió por más de un mes-, decidió actuar con cautela y reemplazarlo por Emiliano Buendía para evitar complicaciones. El volante ofensivo campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022, se incorporó en julio de este año al Atlético Madrid y lleva 9 partidos con 2 goles y una asistencia. Su contrato con el club albirrojo vencerá en junio de 2030.

Por su parte, Colapinto estuvo la semana pasada en la base de Alpine en Enstone, donde llevó a cabo una preparación en el simulador para el Gran Premio de Las Vegas. La antepenúltima fecha del calendario, que tendrá lugar en Estados Unidos entre el 20 y el 23 de noviembre. La extensión de la actividad a cuatro días responde a la particularidad de los horarios, ya que en Argentina las pruebas comenzarán el jueves por la noche, replicando el esquema de la edición anterior.

Franco buscará conseguir el mejor resultado posible con el peor auto de la temporada que es el A525 de la escudería francesa, que ocupa el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores y se encamina a terminar en esa posición.

El Gran Premio de Las Vegas iniciará este jueves las 21:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión se desarrollará en la madrugada del viernes 21, a la 1:00. La última práctica tendrá lugar ese mismo viernes a las 21:30, seguida por la clasificación el sábado 22 a la 1:00. La carrera principal se disputará el domingo a la misma hora. Toda la cobertura estará disponible a través de Fox Sports y Disney+ Premium.