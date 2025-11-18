Deportes

Los entretelones de la cena que compartieron Franco Colapinto, Bizarrap y un campeón del mundo en Qatar 2022

El piloto de Fórmula 1 se reencontró con el productor musical y compartieron el rato con el futbolista en una conocida parrilla argentina en Madrid

Guardar
Thiago Almada, Bizarrap y Franco
Thiago Almada, Bizarrap y Franco Colapinto (@demariarestaurante)

La confluencia de Franco Colapinto, Bizarrap y Thiago Almada en un reconocido restaurante de Madrid generó un revuelo inmediato en las redes sociales argentinas. La imagen de estos tres referentes de la música, el automovilismo y el fútbol se mostraron compartiendo una velada. Su foto juntos hizo furor en las redes sociales.

El encuentro fue en un conocido local gastronómico especializado en carnes a la parrilla y la foto se difundió rápidamente tras ser publicada por la cuenta oficial de Instagram del establecimiento. El posteo estuvo acompañado por la frase: “Gracias por compartir con nosotros momentos tan lindos”. La reunión juntó a figuras de distintas disciplinas y sumó la presencia de otros nombres destacados como Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Ricardo Darín.

La publicación no solo captó la atención por el encuentro en sí, sino también por la elección musical que la acompañó: la más reciente colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee, que en apenas una semana acumuló 33,6 millones de reproducciones.

El encuentro con Almada no fue casual: el mediocampista surgió de Vélez, club del que es hincha el productor musical. Colapinto vivió hasta el año pasado en la capital española y suele viajar a ese país, ya que allí residen sus manager, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter. Además, también visita a su amigo, la estrella del pádel Fernando Belasteguín.

Cabe recordar que el vínculo entre Colapinto y Bizarrap viene de fines de 2023, cuando el productor musical y DJ lo ayudó al piloto bonaerense a reunir el presupuesto que le permitió correr en la Fórmula 2 el año pasado, antes de debutar en la Máxima gracias a la chance que le dio Williams, donde el pilarense integró su academia.

Franco Colapinto buscará el mejor
Franco Colapinto buscará el mejor resultado posible en Las Vegas (REUTERS/Amanda Perobelli)

En el plano deportivo, Almada venía de disputar un partido con la selección argentina, en el que fue titular durante la victoria por 2 a 0 frente a Angola. El mediapunta debió abandonar el campo a los 70 minutos tras un choque con un rival que le provocó un golpe en la cabeza y una herida en la ceja, aunque el incidente no revistió gravedad. El entrenador Lionel Scaloni, consciente de que Almada ya había regresado con molestias físicas tras el anterior parón -una baja que se extendió por más de un mes-, decidió actuar con cautela y reemplazarlo por Emiliano Buendía para evitar complicaciones. El volante ofensivo campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022, se incorporó en julio de este año al Atlético Madrid y lleva 9 partidos con 2 goles y una asistencia. Su contrato con el club albirrojo vencerá en junio de 2030.

Por su parte, Colapinto estuvo la semana pasada en la base de Alpine en Enstone, donde llevó a cabo una preparación en el simulador para el Gran Premio de Las Vegas. La antepenúltima fecha del calendario, que tendrá lugar en Estados Unidos entre el 20 y el 23 de noviembre. La extensión de la actividad a cuatro días responde a la particularidad de los horarios, ya que en Argentina las pruebas comenzarán el jueves por la noche, replicando el esquema de la edición anterior.

Franco buscará conseguir el mejor resultado posible con el peor auto de la temporada que es el A525 de la escudería francesa, que ocupa el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores y se encamina a terminar en esa posición.

El Gran Premio de Las Vegas iniciará este jueves las 21:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión se desarrollará en la madrugada del viernes 21, a la 1:00. La última práctica tendrá lugar ese mismo viernes a las 21:30, seguida por la clasificación el sábado 22 a la 1:00. La carrera principal se disputará el domingo a la misma hora. Toda la cobertura estará disponible a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas Relacionados

Franco ColapintoBizarrapThiago AlmadaFórmula 1Selección ArgentinaAlpine F1 Teamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

El ciclo del entrenador llegó a su fin luego de no poder avanzar a los octavos de final del Clausura. Pipi Romagnoli también anunció su adiós luego de no poder salvar del descenso a San Martín (SJ)

Tras el escándalo con Andrés

Con el polémico final entre Barracas Central y Huracán, se cerró la Fase Regular del Clausura: todos los goles del día

Al Guapo le cobraron dos penales inexistentes y rescató un empate contra el Globo como local. Además, Belgrano igualó con Unión en Córdoba, Independiente Rivadavia le ganó a Defensa y Justicia en Florencio Varela y Gimnasia goleó a Platense en Vicente López

Con el polémico final entre

La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

El club de Avellaneda había sido penado con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el choque ante Flamengo por la Copa Libertadores

La Aprevide analiza cambiar de

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”: la respuesta del árbitro Andrés Gariano a Kudelka en el escandaloso final de Barracas-Huracán

El DT del Globo y el juez mantuvieron un intenso cara a cara

“Vamos a hablar y te

Tras vencer a Mike Tyson, Jake Paul se medirá ante Antony Joshua en un combate oficial: “No habrá piedad”

El influencer chocará ante el ex campeón mundial de los pesados el 19 de diciembre en Miami. Los detalles de la pelea y cómo será transmitida

Tras vencer a Mike Tyson,
DEPORTES
Tras el escándalo con Andrés

Tras el escándalo con Andrés Gariano, Kudelka dejó de ser el DT de Huracán: la impactante sangría de técnicos en lo que va del año

Con el polémico final entre Barracas Central y Huracán, se cerró la Fase Regular del Clausura: todos los goles del día

La Aprevide analiza cambiar de postura y levantarle la sanción a Racing para recibir a River por los octavos de final

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”: la respuesta del árbitro Andrés Gariano a Kudelka en el escandaloso final de Barracas-Huracán

Tras vencer a Mike Tyson, Jake Paul se medirá ante Antony Joshua en un combate oficial: “No habrá piedad”

TELESHOW
La angustia de Juan Manuel

La angustia de Juan Manuel Lago, el marido de Alejandra Maglietti, por el incendio de Ezeiza que afectó a su empresa

Las fotos del bautismo y comunión de Juana, la hija de Marcela Kloosterboer: “Nos transformamos”

El enojo de Benjamín Vicuña después de las declaraciones de la China Suárez: “Me parece muy patético”

Katja Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China intensificó

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

China amplía su centro de pruebas nucleares en el desierto mientras se reaviva la tensión nuclear

El papa León XIV instó a adoptar “acciones concretas” contra el cambio climático desde la COP30

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita