La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

El árbitro Facundo Tello dirigirá el cruce entre Racing y River Plate (EFE)

Luego de que la AFA diera a conocer el cronograma completo de los octavos de final del Torneo Clausura, se confirmaron los árbitros que impartirán justicia en los cruces, que comenzarán el sábado 22 de noviembre.

El primer partido que abrirá los Playoffs se jugará en el estadio José Amalfitani de Liners el sábado 22 de noviembre a partir de las 20 horas y tendrá enfrentados a Vélez Sarsfield y a Argentinos Juniors. El mendocino Andrés Merlos será el árbitro principal y estará junto a su coterráneo Fernando Espinoza, quien se ocupará del VAR.

Luego, desde las 22, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero será el turno del choque entre Central Córdoba y San Lorenzo. Nazareno Arasa impartirá justicia en campo mientras que Lucas Novelli estará en Ezeiza en la cabina VAR.

Respecto a los partidos del domingo 23, en el Gigante de Arroyito jugarán desde las 17.30 Rosario Central y Estudiantes de La Plata con arbitraje de Pablo Dóvalo y asistencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. A las 20 en La Bombonera, Boca Juniors recibirá al Talleres de Carlos Tevez con Sebastián Zunino como referí principal y Adrián Franklin en la cabina.

El lunes 24, el choque en el Guillermo Laza entre Deportivo Riestra y Barracas Central tendrá a Nicolás Ramírez como autoridad máxima y a Héctor Paletta. A las 19.15, en el Cilindro de Avellaneda, Facundo Tello se encargará de llevar las riendas del clásico entre Racing y River Plate mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Desde las 20, en Santa Fe, Unión recibirá a Gimnasia con arbitraje de Sebastián Martínez y Ariel Penel en la video asistencia.

Por último, el miércoles 26 será el turno de Lanús y Tigre, que completarán el cuadro en La Fortaleza desde las 21.30. Leandro Rey Hilfer será la autoridad principal y estará acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.

Andrés Merlos dirigirá el duelo entre Vélez y Argentinos Juniors (REUTERS/Heuler Andrey)

El cronograma de los Playoffs del Torneo Clausura y los árbitros :

Sábado 22 de noviembre

20.00: Vélez (4A) – Argentinos Juniors (5B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistentes: Diego Bonfá y Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00: Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistentes: Sebastián Raineri y Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco

Nicolás Ramírez arbitrará Riestra vs Barracas Central en los octavos de final del Torneo Clausura (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Domingo 23 de noviembre

17.30: Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistentes: José Castelli y Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi

20.00: Boca Juniors (1A) – Talleres (8B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

Lunes 24 de noviembre

17.00: Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistentes: Pablo González y Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Ariel Suárez

19.15: Racing (3A) – River Plate (6B)

Árbitro: Facundo Tello

Asistentes: Gabriel Chade y Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Yamil Possi

AVAR: Erik Grunmann

22.00: Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistentes: Juan Mamani y Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Ariel Penel

AVAR: Sebastián Habib

Leandro Rey Hilfer, otro de los designados para los octavos de final del Clausura

Miércoles 26 de noviembre

21.30: Lanús (2B) – Tigre (7A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Maximiliano Macheroni

Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.