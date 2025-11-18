La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Luego de que la AFA diera a conocer el cronograma completo de los octavos de final del Torneo Clausura, se confirmaron los árbitros que impartirán justicia en los cruces, que comenzarán el sábado 22 de noviembre.
El primer partido que abrirá los Playoffs se jugará en el estadio José Amalfitani de Liners el sábado 22 de noviembre a partir de las 20 horas y tendrá enfrentados a Vélez Sarsfield y a Argentinos Juniors. El mendocino Andrés Merlos será el árbitro principal y estará junto a su coterráneo Fernando Espinoza, quien se ocupará del VAR.
Luego, desde las 22, en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero será el turno del choque entre Central Córdoba y San Lorenzo. Nazareno Arasa impartirá justicia en campo mientras que Lucas Novelli estará en Ezeiza en la cabina VAR.
Respecto a los partidos del domingo 23, en el Gigante de Arroyito jugarán desde las 17.30 Rosario Central y Estudiantes de La Plata con arbitraje de Pablo Dóvalo y asistencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. A las 20 en La Bombonera, Boca Juniors recibirá al Talleres de Carlos Tevez con Sebastián Zunino como referí principal y Adrián Franklin en la cabina.
El lunes 24, el choque en el Guillermo Laza entre Deportivo Riestra y Barracas Central tendrá a Nicolás Ramírez como autoridad máxima y a Héctor Paletta. A las 19.15, en el Cilindro de Avellaneda, Facundo Tello se encargará de llevar las riendas del clásico entre Racing y River Plate mientras que en el VAR estará Yamil Possi. Desde las 20, en Santa Fe, Unión recibirá a Gimnasia con arbitraje de Sebastián Martínez y Ariel Penel en la video asistencia.
Por último, el miércoles 26 será el turno de Lanús y Tigre, que completarán el cuadro en La Fortaleza desde las 21.30. Leandro Rey Hilfer será la autoridad principal y estará acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.
El cronograma de los Playoffs del Torneo Clausura y los árbitros:
Sábado 22 de noviembre
20.00: Vélez (4A) – Argentinos Juniors (5B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistentes: Diego Bonfá y Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
22.00: Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistentes: Sebastián Raineri y Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisela Trucco
Domingo 23 de noviembre
17.30: Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistentes: José Castelli y Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Jorge Broggi
20.00: Boca Juniors (1A) – Talleres (8B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
Lunes 24 de noviembre
17.00: Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistentes: Pablo González y Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Ariel Suárez
19.15: Racing (3A) – River Plate (6B)
Árbitro: Facundo Tello
Asistentes: Gabriel Chade y Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Yamil Possi
AVAR: Erik Grunmann
22.00: Unión (2A) – Gimnasia (7B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistentes: Juan Mamani y Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
Miércoles 26 de noviembre
21.30: Lanús (2B) – Tigre (7A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistentes: Juan Pablo Belatti y Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Maximiliano Macheroni
Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.