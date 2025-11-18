Deportes

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

El equipo francés publicó en sus redes sociales un mensaje que encendió la ilusión de los fanáticos

Guardar
La publicación de Alpine
La publicación de Alpine

La última posición de Alpine en el Campeonato Mundial de Constructores parece un hecho consumado. Pero en la previa al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, se nota una buena impronta de la escudería francesa y así lo transmitieron en sus redes sociales.

Máximo esfuerzo para la triple jornada final”, posteó la escuadra en sus diferentes plataformas con dos fotos de sus pilotos: una de Pierre Gasly mirando concentrado un monitor y analizando la actividad, y otra de Franco Colapinto saludando sonriente a otro de los integrantes del team galo.

Colapinto, debutante en la F1 el año pasado y primer argentino en la categoría desde 2001, sumó kilómetros de aprendizaje forzado por las limitaciones del monoplaza A525. El piloto bonaerense de 22 años se desempeñó bajo presión aportando frescura al ‘paddock’, aunque el contexto adverso no le permitió cosechar resultados destacados.

Por su parte, Gasly continúa como referente de la estructura en su tercera temporada con la escuadra francesa y fue el responsable de sumar los 22 puntos que llevan en la temporada. En el noveno puesto se ubica el equipo Sauber, con 62 unidades.

El auto de esta temporada, el A525, mostró una marcada debilidad en circuitos urbanos y de baja adherencia, condiciones que se replicarán en el trazado nocturno de Las Vegas, un escenario que exige máxima tracción y estabilidad en curvas lentas.

Colapinto y Gasly buscarán dar
Colapinto y Gasly buscarán dar el máximo en el trazado urbano de Nevada

Durante la temporada, Alpine introdujo una serie de modificaciones técnicas, con paquetes aerodinámicos, y la última vez que ambos coches tuvieron mejoras fue en la novena fecha (de un total de 24) realizada en España.

Frente a este panorama, la estrategia del grupo de Enstone para el Gran Premio de Las Vegas girará alrededor de capitalizar la visibilidad del evento, recolectar información y afianzar la relación entre sus pilotos en pista. La competencia nocturna será una oportunidad para que Colapinto continúe su integración y que Gasly aporte su experiencia tanto dentro como fuera del auto. El circuito urbano de Nevada, con rectas extensas y curvas de 90 grados, representa un reto en el setup y el manejo del desgaste de frenos y neumáticos, variables en las que la escudería aún trabaja para alcanzar una mejora tangible.

A pesar de la ausencia de objetivos deportivos inmediatos, la formación francesa se mostró unida y con la intención de cerrar la temporada ofreciendo señales positivas para sus aficionados y socios. El compromiso de Colapinto y Gasly con el proyecto y la reorganización en áreas clave aparecen entre los pocos activos de valor en un año complejo, con el objetivo de que la experiencia de 2025 siente bases más sólidas para el ciclo reglamentario que se avecina en la máxima categoría.

El Gran Premio de Las Vegas iniciará este jueves las 21:30 (hora de Argentina) con la primera práctica libre, mientras que la segunda sesión se desarrollará en la madrugada del viernes 21, a la 1:00. La última práctica tendrá lugar ese mismo viernes a las 21:30, seguida por la clasificación el sábado 22 a la 1:00. La carrera principal se disputará el domingo a la misma hora. Toda la cobertura estará disponible a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Pierre Gaslydeportes-argentina

Últimas Noticias

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

Su reciente triunfo lo posicionó como favorito entre fanáticos y especialistas, pero lo que realmente lo diferencia es su actitud libre y directa, fuera de los moldes convencionales. Por qué afirman que este brasileño encarna la nueva era del espectáculo en las artes marciales mixtas

Victoria, carisma y rebeldía: así

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

Ella Häkkinen se incorporó a la academia del equipo inglés y su padre ya puso una posible fecha para su debut en la Máxima

La hija de un bicampeón

Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Lleyton Hewitt regresa a la acción en el Challenger de Sídney, tras cinco años sin participar en el circuito. Los detalles

Fue Nº 1 del mundo,

Con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha, Escocia logró un triunfo épico en el final y se clasificó al Mundial tras 28 años

El empate 2-2 beneficiaba a Dinamarca, pero sobre la hora el equipo local convirtió dos goles y logró el pasaje directo. Así fue la apasionante definición

Con un golazo de chilena

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

El ex futbolista devenido analista ofició como DT en la Copa Potrero

La confesión de Diego Latorre
DEPORTES
Victoria, carisma y rebeldía: así

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un campeón distinto que sacude la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha, Escocia logró un triunfo épico en el final y se clasificó al Mundial tras 28 años

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la inesperada técnica

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia

Rusia elevará los impuestos para reforzar los ingresos del Estado en plena guerra con Ucrania

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’