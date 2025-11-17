7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

Úbeda: “El equipo va teniendo madurez, se percibe una comunión entre los jugadores”.

La reciente victoria de Boca Juniors sobre Tigre en La Bombonera no solo consolidó el liderazgo del equipo en la Zona A del Torneo Clausura 2025, sino que también encendió la esperanza entre los hinchas, quienes ven en el presente del club un motivo legítimo para ilusionarse. Claudio Úbeda, entrenador del conjunto xeneize, destacó el crecimiento sostenido de sus dirigidos y subrayó la importancia de la comunión interna que atraviesa el plantel, factores que, según sus palabras, explican el buen momento deportivo y el entusiasmo que se respira en el entorno boquense.

El triunfo por 2-0, con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, permitió a Boca finalizar la etapa regular en la cima de su grupo y asegurarse la localía hasta las semifinales, siempre que continúe avanzando en los playoff. Además, el equipo garantizó su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores, un objetivo central para la institución. “El equipo viene creciendo desde hace seis o siete fechas, ha venido evolucionando durante todos los partidos”, afirmó Úbeda en conferencia de prensa. El entrenador remarcó que la madurez alcanzada por sus jugadores se refleja en la capacidad para gestionar los partidos y adaptarse a las exigencias de cada rival: “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos”.

Úbeda también valoró el aporte de Leandro Paredes, tanto en lo futbolístico como en la cohesión del grupo. “Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”, relató el entrenador, quien también se refirió al gran elogio que tuvo el futbolista al compararlo con Scaloni.

“Él nos conoce a los dos y es el indicado para decirlo. Obviamente que para mí es un privilegio que pueda hablar de esa manera. Leandro es un jugador súper profesional, lo que demuestra en cada entrenamiento y partido lo hace cada vez más grande. Hay que valorarlo, todos los jugadores que vienen a boca, su caso particular no hace otra cosa uqe inyectarle optimismo y personalidad, ganas de ganar ser competitivo, no deja pasar el entrenamiento eso es valorable”, destacó Úbeda.

El entrenador no esquivó el análisis sobre el impacto de los resultados recientes, que incluyen una racha de cuatro victorias consecutivas y el triunfo en el Superclásico ante River. “Ganar cuatro partidos seguidos no es producto de la casualidad, sino de una mejora continua”, sostuvo Úbeda, y agregó que los resultados positivos potencian la confianza y permiten que los futbolistas expresen su máximo nivel.

Úbeda: “Cavani entró bien, necesitábamos un nueve que acompañara a Merentiel”.

Respecto a la relación con los hinchas, Úbeda reconoció el clima de ilusión que se ha generado tras los últimos logros. “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”, expresó el técnico. En la misma línea, reiteró: “La ilusión del hincha es válida, es hermosa y de la manera que acompañe nos ayuda mucho”.

El entrenador también se refirió a la importancia de definir los partidos en La Bombonera durante las próximas rondas. “Solo con mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público nos pone contentos poder definir gran parte de los partidos a medida que vayamos avanzando, si eso sucede, de local. Eso nos da un plus”, manifestó Úbeda.

En cuanto a su situación personal y la percepción de los simpatizantes, Úbeda prefirió mantener el foco en el trabajo cotidiano y en la preparación del próximo compromiso, cuyo rival se conocerá tras el cierre de la fecha entre Gimnasia y Platense. “No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente, me dedico a lo que tenemos que hacer día a día, estamos preocupados por saber cuál es nuestro rival la semana que viene, solo eso”, declaró el entrenador.

El presente de Boca Juniors bajo la conducción de Claudio Úbeda se caracteriza por una combinación de resultados, evolución futbolística y una fuerte conexión entre los integrantes del plantel, elementos que, según el propio DT, justifican el optimismo de los hinchas y el ambiente de expectativa que rodea al club en la antesala de los octavos de final del torneo.