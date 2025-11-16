Arden las posiciones del Torneo Clausura: así están los cruces de octavos de final y las clasificaciones a las copas

Deportes

Rosario Central y Boca Juniors,
Rosario Central y Boca Juniors, los dos líderes de cada grupo en el Torneo Clausura (Fotobaires)

En la continuidad de la última fecha del Torneo Clausura, con los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza ya consumados, comienzan a definirse los clasificados a los octavos de final y los cruces que podrían darse en la instancia de eliminación directa.

La jornada se inició el viernes con una victoria de Lanús por 3-1 ante Atlético Tucumán, que dejó al Granate en el segundo puesto de la Zona B, como escolta de Rosario Central, gracias al empate de Deportivo Riestra ante el Tomba. Con el punto, el Malevo se ubica tercero, a la espera del resultado entre Vélez y River Plate, ambos clasificados.

Con su empate ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo finalizó su campaña con 24 puntos y quedó por el momento en la quinta posición de la Zona B, además de sellar su boleto a la Copa Sudamericana 2026. De todas maneras, deberá aguardar el partido entre el Fortín y el Millonario, ya que si el equipo de Marcelo Gallardo gana lo desplazará al sexto puesto. El Verde, por su parte, también tiene que esperar para saber si clasifica a Playoff, ya que depende que Gimnasia no le gane a Platense el lunes. En el cierre del sábado, Independiente venció 1-0 a Rosario Central en Avellaneda, lo dejó sin invicto y se permite soñar con clasificar a Copa Sudamericana, aunque deberá esperar una serie de resultados.

Hay que destacar que el artículo 14.1.2 del Reglamento de Torneos de la Liga Profesional de fútbol establece: “Sin perjuicio de la posición obtenida una vez finalizada la Fase de Zonas, en caso de que un Club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos (conforme lo establecido en el artículo 26) no podrá disputar las instancias finales. Su lugar será ocupado por aquél siguiente equipo mejor ubicado en la zona correspondiente”. Es por eso que San Martín de San Juan, que inició la 16ª fecha en puestos de octavos de final del Grupo B, quedó marginado de esa disputa tras perder la categoría.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales. La final será en un recinto neutral.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (59) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 por esa vía y resta por conocer al tercer integrante del listado que disputará el Repechaje con Argentinos Juniors (54) y River Plate (52) como candidatos tras el empate de Deportivo Riestra (52) en Mendoza ante el descendido Godoy Cruz. El detalle es que si salen campeones el Canalla o el Xeneize del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana, se encuentran dentro del certamen Argentinos, River, Riestra, San Lorenzo, Racing, Lanús y Tigre. Pero también cuentan con chances Barracas Central, Huracán e Independiente.

ASÍ ESTÁN LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Boca Juniors (1A) vs. Sarmiento de Junín (8B)

Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

Unión de Santa Fe (2A) vs. Talleres de Córdoba (7B)

Lanús (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)

Central Córdoba de Santiago del Estero (3A) vs. River Plate (6B)

Deportivo Riestra (3B) vs. Racing (6B)

Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)

Vélez (4B) vs. Barracas Central (5A)

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

LA AGENDA DE LA FECHA 16 Y LOS RESULTADOS

Domingo 16 de noviembre

17.00 Vélez vs. River Plate

17.00 Instituto vs. Talleres de Córdoba

20.15 Boca Juniors vs. Tigre

20.15 Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors

20.15 Newell’s vs Racing

20.15 Central Córdoba vs. Banfield

Lunes 17 de noviembre

17.00 Belgrano vs. Unión de Santa Fe

17.00 Barracas Central vs. Huracán

17.00 Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

19.30 Platense vs. Gimnasia La Plata

• INDEPENDIENTE 1-0 ROSARIO CENTRAL

• SAN LORENZO 1-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• ALDOSIVI 4-2 SAN MARTÍN DE SAN JUAN

• GODOY CRUZ 1-1 DEPORTIVO RIESTRA

• LANÚS 3-1 ATLÉTICO TUCUMÁN

