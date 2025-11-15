Qué necesita Argentina para avanzar a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

Las Guerreras festejan el 3-0 ante Eslovaquia en Córdoba y dan un paso clave rumbo a los Qualifiers 2026 (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF venció de manera contundente a Eslovaquia por 3-0 y dio un paso clave en el play-off del Grupo C de la Billie Jean King Cup. El próximo domingo, desde las 11:00, por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports 2, Las Guerreras buscarán asegurar su lugar en los Qualifiers 2026 y poner fin a una racha negativa que ya supera la década.

La calurosa jornada del viernes, en el Córdoba Lawn Tenis Club, abrió con el Single 2, donde Julia Riera superó a Viktoria Hrunkacova por 6-2 y 6-1. Con esa victoria, la pergaminense alcanzó su decimosexta triunfo vistiendo la celeste y blanca y se consolidó como la tercera argentina —junto a Gisela Dulko— con más festejos en la competencia, solo por detrás de Florencia Labat (19), actual subcapitana, y Paula Ormaechea (20).

A continuación, Solana Sierra venció a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4 y definió la serie a falta de un punto. Ya con la victoria asegurada, Jazmín Ortenzi y Riera cerraron la eliminatoria al vencer a Katarina Kuzmova y Nina Vargova por 6-4, 3-6 y 6-4.

Unidad y energía albiceleste: el equipo argentino, unido en un abrazo, sueña con volver a los Qualifiers después de 11 años (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Este sábado, desde las 11:00, Eslovaquia enfrentará a Suiza, que hará su debut en suelo argentino, y la selección local estará atenta a ese encuentro. ¿El motivo? Si Eslovaquia pierde, quedará automáticamente eliminada y el conjunto helvético obtendrá su primera victoria, igualando a la Argentina y dejando abierta la definición del boleto a los Qualifiers. El conjunto dirigido por Mercedes Paz intentará, el domingo, cortar una racha de once años y cuatro intentos fallidos sin poder disputar dicha instancia.

Suiza afronta ambas series sin dos de sus principales figuras: Belinda Bencic (11ª del ranking) y Viktorija Golubic (69ª). Por esta causa, el capitán Heinz Günthardt contará con Simona Waltert (93ª), Susan Bandecchi (171ª), Céline Naef (219ª) y Valentina Ryser (273ª).

Tras caer en una ajustada serie ante Brasil en San Pablo, a fines de 2024, Las Guerreras debieron competir en el Grupo Américas I en Guadalajara sin varias de sus referentes. Aun así, obtuvieron cuatro triunfos y solo una derrota, resultados que las ubicaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones y las habilitaron a integrar estos play-offs.

Si el equipo albiceleste gana este domingo, accederá a los Qualifiers, programados para abril del próximo año. Esa fase reunirá a 14 países distribuidos en siete series con formato de local y visitante. Los ganadores avanzarán a las Finals, previstas para la semana del 21 de septiembre, donde competirán ocho naciones en un cuadro de eliminación directa: los siete clasificados y China, país anfitrión. Esos mismos siete equipos tendrán además garantizada su presencia en los Qualifiers 2027. En caso de derrota, los conjuntos que no superen los Qualifiers deberán disputar los play-offs en noviembre.

De lo contrario, si Argentina no logra imponerse ante Suiza, descenderá nuevamente al Grupo Regional, instancia que otorgará siete plazas para los play-offs de 2026. La zona americana, al igual que las demás, se desarrollará bajo un formato de todos contra todos en un único predio.