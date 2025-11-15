Deportes

Qué necesita Argentina para avanzar a los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

Si le gana a Suiza este domingo, Las Guerreras se quedarán con el play-off del Grupo C y obtendrán sus boletos entre las 14 mejores naciones

Guardar
Las Guerreras festejan el 3-0
Las Guerreras festejan el 3-0 ante Eslovaquia en Córdoba y dan un paso clave rumbo a los Qualifiers 2026 (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF venció de manera contundente a Eslovaquia por 3-0 y dio un paso clave en el play-off del Grupo C de la Billie Jean King Cup. El próximo domingo, desde las 11:00, por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports 2, Las Guerreras buscarán asegurar su lugar en los Qualifiers 2026 y poner fin a una racha negativa que ya supera la década.

La calurosa jornada del viernes, en el Córdoba Lawn Tenis Club, abrió con el Single 2, donde Julia Riera superó a Viktoria Hrunkacova por 6-2 y 6-1. Con esa victoria, la pergaminense alcanzó su decimosexta triunfo vistiendo la celeste y blanca y se consolidó como la tercera argentina —junto a Gisela Dulko— con más festejos en la competencia, solo por detrás de Florencia Labat (19), actual subcapitana, y Paula Ormaechea (20).

A continuación, Solana Sierra venció a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4 y definió la serie a falta de un punto. Ya con la victoria asegurada, Jazmín Ortenzi y Riera cerraron la eliminatoria al vencer a Katarina Kuzmova y Nina Vargova por 6-4, 3-6 y 6-4.

Unidad y energía albiceleste: el
Unidad y energía albiceleste: el equipo argentino, unido en un abrazo, sueña con volver a los Qualifiers después de 11 años (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Este sábado, desde las 11:00, Eslovaquia enfrentará a Suiza, que hará su debut en suelo argentino, y la selección local estará atenta a ese encuentro. ¿El motivo? Si Eslovaquia pierde, quedará automáticamente eliminada y el conjunto helvético obtendrá su primera victoria, igualando a la Argentina y dejando abierta la definición del boleto a los Qualifiers. El conjunto dirigido por Mercedes Paz intentará, el domingo, cortar una racha de once años y cuatro intentos fallidos sin poder disputar dicha instancia.

Suiza afronta ambas series sin dos de sus principales figuras: Belinda Bencic (11ª del ranking) y Viktorija Golubic (69ª). Por esta causa, el capitán Heinz Günthardt contará con Simona Waltert (93ª), Susan Bandecchi (171ª), Céline Naef (219ª) y Valentina Ryser (273ª).

Tras caer en una ajustada serie ante Brasil en San Pablo, a fines de 2024, Las Guerreras debieron competir en el Grupo Américas I en Guadalajara sin varias de sus referentes. Aun así, obtuvieron cuatro triunfos y solo una derrota, resultados que las ubicaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones y las habilitaron a integrar estos play-offs.

Si el equipo albiceleste gana este domingo, accederá a los Qualifiers, programados para abril del próximo año. Esa fase reunirá a 14 países distribuidos en siete series con formato de local y visitante. Los ganadores avanzarán a las Finals, previstas para la semana del 21 de septiembre, donde competirán ocho naciones en un cuadro de eliminación directa: los siete clasificados y China, país anfitrión. Esos mismos siete equipos tendrán además garantizada su presencia en los Qualifiers 2027. En caso de derrota, los conjuntos que no superen los Qualifiers deberán disputar los play-offs en noviembre.

De lo contrario, si Argentina no logra imponerse ante Suiza, descenderá nuevamente al Grupo Regional, instancia que otorgará siete plazas para los play-offs de 2026. La zona americana, al igual que las demás, se desarrollará bajo un formato de todos contra todos en un único predio.

Temas Relacionados

Tenis Argentinodeporte-argentinoSolana SierraBillie Jean King Cup

Últimas Noticias

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

El Tiburón disputará un mano a mano ante el conjunto verdinegro, mientras que los mendocinos se medirán ante Deportivo Riestra. Desde las 17

La pelea por no descender:

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

Algunos jugadores del plantel nacional estarían a disgusto con los tratos que recibe la figura del Real Madrid

“Hay jugadores que están hartos”:

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

El piloto australiano explicó cómo es la convivencia diaria con su compañero en pleno cierre de temporada y reveló cómo el equipo gestiona las presiones a nivel interno

La disputa del título de

La calculadora del descenso: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, entre la lucha por la permanencia y un posible desempate

El Tomba debe ganarle a Riestra este sábado y esperar entre el Tiburón y el Verdinegro para aspirar como máximo a un partido desempate

La calculadora del descenso: Aldosivi,

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

El histórico goleador “millonario”, de 80 años, repasa su exitosa carrera y da su visión sobre el difícil presente del conjunto de Núñez

Entrevista a Daniel Onega: su
DEPORTES
La casa de Franco Armani

La casa de Franco Armani fue afectada por la explosión tras el incendio en el Polígono Industrial de Ezeiza

Solana Sierra mostró su mejor versión en Córdoba, acompañada por su familia y una sorpresiva visita que se transformó en cábala

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz lucharán por quedarse en Primera

“Hay jugadores que están hartos”: la interna del vestuario de la Selección de Francia, con Kylian Mbappé en el centro de la polémica

La disputa del título de la Fórmula 1: Oscar Piastri contó detalles de su relación con Lando Norris y la postura de McLaren

TELESHOW
Las fotos íntimas de Barby

Las fotos íntimas de Barby Silenzi que se filtraron de una plataforma para adultos

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y cuándo fue el pico de rating

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

INFOBAE AMÉRICA

Así es la imponente estatua

Así es la imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El papa León XIV recibió en el Vaticano a varias estrellas de Hollywood y advirtió que el cine está en peligro

Por qué el aceite de oliva fue mucho más que un alimento en la antigüedad

Preocupación en Brasil por la expansión del narco: lavado de dinero, aumento de la violencia y debate por la ley antifacciones

Taiwán acusó al régimen chino de ejercer “amenazas híbridas” contra Japón y de poner en riesgo la estabilidad regional