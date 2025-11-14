Mariano Navone y Román Burruchaga protagonizarán el duelo albiceleste en el Challenger de Montevideo

Duelo albiceleste en Uruguay:Mariano Navone y Román Burruchaga se enfrentarán por un lugar en las semifinales

La gira Sudamericana entra en su tramo decisivo y, tras la jornada del viernes, quedarán definidos los cuatro semifinalistas del ATP Challenger 100 de Montevideo. La instancia ya tiene asegurada la presencia de un tenista argentino: Mariano Navone y Román Burruchaga, los últimos nacionales en carrera, se enfrentarán entre sí, en el segundo turno de la cancha central, cerca de las 15:00 (hora argentina) con transmisión de Challenger TV.

Luego de su ingreso al circuito élite del tenis mundial en 2024, Navone transita una temporada más adversa que favorable. Aunque el oriundo de 9 de Julio alcanzó los cuartos de final del Argentina Open, tras vencer al danés Holger Rune, y llegó a la tercera ronda de Roland Garros, no logró sostener su nivel en polvo de ladrillo durante el resto del calendario. Su rendimiento en cemento tampoco fue el esperado y, como consecuencia, cayó del puesto 47 en enero al 72 a mediados de noviembre.

Dos semanas atrás, en su regreso al segundo nivel del tour, la Nave encontró alivio al consagrarse campeón del Challenger 75 de Lima. En la edición siguiente, también consecutiva, quedó eliminado en el debut, pero en el histórico Carrasco Lawn Tennis Club ya encadenó dos triunfos: primero ante su compatriota Santiago Rodríguez Taverna y luego frente al experimentado italiano Marco Cecchinato, semifinalista de Roland Garros 2018.

Román Burruchaga atraviesa la mejor temporada de su carrera y va por un nuevo paso adelante en el torneo uruguayo (Crédito: Agencia Try)

Por su parte, Burruchaga atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria. Desde que obtuvo su primer título de la categoría en la quinta semana del año en Piracicaba, el porteño de 23 años encadenó tres semifinales y sumó dos conquistas más, en Buenos Aires y Costa do Sauípe. Además, superó la clasificación del Masters 1000 de Roma, donde firmó su triunfo más resonante hasta ahora, al vencer al italiano Lorenzo Sonego, entonces 44 del mundo. También alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP, en Gstaad.

Burru apunta a ingresar al Top 100° y asegurarse un lugar en el cuadro principal del Australian Open, objetivos que buscará concretar en este cierre de temporada. En Montevideo inició su camino con dos victorias frente a compatriotas: Federico Gómez, en tres parciales, y Facundo Mena.

Según informó la organización, el duelo de cuartos de final comenzará después del cruce entre el peruano Ignacio Buse y el brasileño Gustavo Heide. Será el tercer enfrentamiento entre los argentinos y el primero desde 2023, año en el que se registraron todos los antecedentes.

Burruchaga domina el historial: se impuso en Santiago y en Vicenza, mientras que Navone intentará equilibrar la balanza luego de haber conseguido su única victoria en Buenos Aires.

El tenista argentino Alex Barrena quedó eliminado en los octavos de final del Challenger de Montevideo (Crédito: Prensa AAT)

Asimismo, este jueves quedó eliminado el otro argentino que seguía en competencia: Alex Barrena. El nacido en Capital Federal, de 23 años, es la gran revelación del tenis nacional en 2025. Tras superar una operación de espalda y firmar un registro de 10-5 hasta la decimotercera semana del calendario, conquistó su primer Challenger en San Miguel de Tucumán y sumó otros dos títulos y tres finales que lo impulsaron a escalar casi 400 puestos en el ranking. El actual número 176 también hizo su debut de Grand Slam en el US Open, en septiembre.

En Montevideo, a pesar de haber vencido al estadounidense Tristan Boyer en la primera ronda, este jueves cayó ante el chileno Cristian Garin, ex número 17 del mundo, por 6-2 y 6-4.