Los memes tras la victoria de la selección argentina en Angola: la Messi Manía y el divertido comentario por Kevin Mac Allister

Los usuarios de las redes sociales se divirtieron con los memes de Argentina-Angola

La selección argentina venció 2-0 a Angola en Luanda en la última presentación de los campeones del mundo en el año. Los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi marcaron la 15° victoria consecutiva en amistosos para el equipo que comanda Lionel Scaloni y los memes inundaron las redes sociales.

Mientras la Selección Sub 17 jugaba sus últimos minutos en los 16avos de final del Mundial de Qatar ante México, la Mayor hacía su presentación en África, con Messi como atracción principal. Algunos usuarios se refirieron al viernes de puro fútbol con una cartelera celeste y blanca. Otros bromearon con “el horario de oficina” con el que coincidieron los partidos y las estrategias que emplearon para evitar los reproches del jefe.

En las redes no pudieron faltar las bromas por el cartel que indicaba el marcador del partido entre Argentina y Angola, en el que se veía un doble cero en el casillero de resultado correspondiente a cada seleccionado. “Por qué dice 00-00? ¿Por si les hacemos más de 9 goles?“, comentó un usuario. Otro de los memes más comentados fueron dedicados a los hermanos Kevin y Alexis Mac Allister, que compartieron campo de juego en la Selección. Los usuarios recordaron la escena de la película de culto Mi Pobre Angelito, con el personaje que encarnó Macaulay Culkin y que tenía el mismo nombre que el defensor del Union St. Gilloise.

El recuerdo de Mi Pobre Angelito para destacar el debut de Kevin Mac Allister en la Selección

Tampoco faltaron los comentarios sobre la clase de rival que enfrentó la Argentina, teniendo en cuenta la debilidad de Angola y el nivel de los campeones del mundo y los fanáticos se regodearon con Messi, quien jugó 86 minutos, marcó un gol y dio una asistencia. El capitán, que llegó a los 115 tantos con la Albiceleste le dejó su lugar al debutante Joaquín Panichelli en una tarde en la que fue ovacionado por el público angoleño y donde recibió un trofeo de parte del presidente del país africano. Luego del encuentro, el rosarino dejó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Orgulloso de seguir representando a mi país y defender la Celeste y Blanca”.

El año de la selección argentina llegó a su fin en Luanda con el amistoso ante Angola que fue el único pautado para esta ventana de la FIFA en noviembre. El elenco de Scaloni ya no tendrá más actividad en el campo de juego hasta marzo del próximo año, aunque en 21 días el elenco nacional afrontará uno de los eventos más esperados rumbo al Mundial 2026.

El próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 14 horas de Argentina (12 hora local), se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo en el Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos. El evento tendrá a 42 de las 48 selecciones confirmadas, ya que en el inicio del próximo año se llevarán a cabo los últimos Repechajes para repartir los cuatro boletos restantes.

El sorteo definirá los 4 integrantes que habrá en cada uno de los 12 grupos: avanzarán a los 16avos de final los primeros y segundos de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Se espera que tras la definición de los 42 clasificados de manera directa a la Copa del Mundo el próximo martes, FIFA difunda la circular que detallará todos los procedimientos para el sorteo que se llevará adelante en Washington DC, ya que hasta el momento no se explicó la metodología de ese evento.

LOS MEMES DE ARGENTINA-ANGOLA

Los memes del partido amistoso entre Argentina y Angola (X ex Twitter)