Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

El seleccionado nacional debuta en los play-offs este viernes con el deseo de lograr la calificación a los Qualifiers 2026

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis durante la foto oficial antes del inicio de los play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF debutará este viernes en los play-offs de la Billie Jean King Cup ante Eslovaquia, en Córdoba. El equipo nacional, que comparte el Grupo C con su rival de turno y con Suiza (a quien enfrentará el domingo), busca un boleto para los Qualifiers 2026.

Para lograr el ascenso, Argentina deberá quedarse con el primer lugar del triangular que se disputa sobre el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club. Ambos encuentros comenzarán a las 11:00 (hora de la Argentina) con transmisión de TyC Sports 2.

Tras varios días de intensos entrenamientos en doble turno, al conjunto albiceleste finalmente le llegó el momento de la verdad: enfrentará a Eslovaquia, un rival ante el que cayó en los dos antecedentes previos, ambos como visitante. El más reciente fue en los play-offs de 2023, donde Julia Riera, única integrante de aquel equipo que vuelve a estar presente en esta serie. El otro duelo se remonta a 1998, en el Grupo Mundial II, con la participación de las actuales líderes del equipo: la capitana Mercedes Paz y la subcapitana Florencia Labat.

Durante la jornada del jueves, la entrenadora nacional no quiso confirmar la formación, al igual que el capitán eslovaco, Matej Liptak. La serie seguirá el formato habitual: la abrirán las singlistas número dos de cada país, luego será el turno de las número uno y, de ser necesario, el dobles definirá el resultado. Todos los partidos son a mejor de tres sets.

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis Femenina debuta este viernes por los play-offs de la Billie Jean King Cup frente a Eslovaquia (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Por su parte, Paz expresó: “Estoy feliz porque todas las jugadoras se comprometieron, y eso no es sencillo a fin de año. Cada serie de Billie Jean King Cup tiene sus pros y sus contras; a mí me gusta jugar el primer día. Me encanta el rol que tengo, porque busco que las chicas estén bien y disfruten”.

Y continuó: “Trabajo en conjunto con cada una y con sus equipos personales: ellos conocen mejor a las jugadoras rivales y mi tarea es ensamblar toda esa información. Los resultados deportivos no dependen exclusivamente de nosotros, pero este es un equipo con futuro”.

Solana Sierra, la mejor raqueta nacional sostuvo: “Eslovaquia es un rival duro, todas las chicas están en un buen nivel, pero acá lo más importante es enfocarnos en nosotras, tratar de hacer nuestro juego y dar lo mejor dentro de la cancha. Jugar de local es un plus para nosotras: primero, por tener al público a nuestro favor; después, por las condiciones de la cancha. El polvo de ladrillo es una superficie en la que nosotras aprendimos a jugar. En cuanto al clima, también nos favorece: ellas están más acostumbradas a lugares fríos”.

Días y horarios de la serie

La Selección Argentina de Tenis
La Selección Argentina de Tenis Femenina Billie King Cup disputará este viernes el primer partido de la serie de los play-offs ante Eslovaquia (Crédito: Prensa AAT/Florencia Agulló)

Día 1 (viernes 14/11): Argentina Vs Eslovaquia - TyC Sports 2

Día 2 (sábado 15/11): Eslovaquia Vs Suiza - TyC Sports Play

Día 3 (domingo 16/11): Argentina Vs Suiza - S1 TyC Sports y S2 y Dobles TyC Sports 2

Cada serie constará de 3 puntos, con dos singles seguidos de un dobles.

