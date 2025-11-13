“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Icardi, en el último partido de Champions (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Galatasaray es el líder de la Superliga turca, con 29 puntos, y está noveno en la tabla de la fase regular de la Champions League (en zona de playoffs), sin embargo, la caída 1-0 del último domingo ante el Kocaelispor caló hondo en la intimidad del club. Tanto es así que en la reunión ordinaria de noviembre del Consejo de la institución, uno de los miembros criticó duramente a varios de los futbolistas, especialmente al capitán Mauro Icardi.

Según detalló el portal Hurriyet, Turcan Bolayır, integrante de la cúpula del Galatasaray, reclamó airadamente por la situación de varias figuras. “Con la entrada de Barış Alper Yılmaz se rompió la mecánica de Victor Osimhen. Barış Alper es simpático, corre bien y rápido. Al correr, a veces derriba a su rival con la espalda o el hombro, a veces cae él mismo. Si aparece un interesado y en enero pagan bien, digamos ‘adiós’”, fue el primer apuntado.

Luego fue el turno del argentino, de 32 años. “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado, tienes que jugar, correr, ser como una tormenta. Si no haces esto, no puedes jugar en el Galatasaray. Lamentablemente, su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar. Pero si nuestro hermano (el entrenador) Okan Buruk cree en él, yo no puedo decir nada", golpeó.

Ante la catarata de críticas, intervino el presidente Dursun Özbek: “No hablemos así de nuestros futbolistas, nos están escuchando”. “¡Pueden escuchar! No estoy diciendo nada incorrecto. Tampoco estoy insultando a nadie, presidente. Dicen ‘no den nombres’. ¿Acaso nacieron sin nombre estos hombres?“, insistió Bolayır.

Icardi llegó al club turco en 2022, procedente del PSG. Desde entonces, acumula 102 partidos, 67 goles y 22 asistencias. Además, cosechó cinco títulos. Y en la actualidad, tras una extensa rehabilitación por una lesión ligamentaria, ha marcado 6 goles en 534 minutos repartidos en 14 partidos.

La continuidad del punta ingresó en el terreno de la incertidumbre hace varias semanas. Según indicaron los medios de Estambul, el rosarino percibe actualmente 11.5 millones de dólares por temporada, aunque plantearon que estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato por USD 7 millones anuales, renunciando además a los pagos adicionales contemplados en su acuerdo vigente. Para definir su futuro, el atacante esperaba una decisión por parte de la directiva del Galatasaray. El presidente del club ha declarado que considera prematuro abordar la cuestión de un nuevo contrato y ha señalado que la determinación final dependerá también del informe que el cuerpo técnico presente sobre el rendimiento del jugador.

En el medio, según Hurriyet, clubes del continente americano habrían sondeado la situación de Icardi vía su representante. El Club América de México y Estudiantes de Argentina se contactaron para conocer las condiciones de un posible traspaso al finalizar la temporada. La institución que preside Juan Sebastián Verón habría sido la que mostró un interés más firme, con la intención de convencer al jugador de regresar a su país natal, donde residen sus hijos tras la separación del deportista de la modelo y conductora Wanda Nara.

En el medio, corrió la versión de que el club saudí NEOM SC presentó una oferta de diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares) para quedarse con sus servicios. Y, en las últimas horas, Tuttosport remarcó que el Milan ha puesto la mira en el delantero argentino.

“La China está infeliz en Estambul, quiere vivir en Italia tanto para estar cerca de su familia como por su vida profesional, y por eso le pidió a Icardi que se marchara a otro club”, subrayó Hurriyet. Un desembarco del ariete en el Rossonero provocaría un sismo en la ciudad de la moda: jugó seis temporadas en el Inter, donde llegó a ser capitán.