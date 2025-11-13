La decisión que tomó Alpine tras la polémica publicación que desató las críticas de los fanáticos de Colapinto

El argentino Franco Colapinto de la escudería Alpine en el circuito de Interlagos para el Gran Premio de Brasil, el viernes 7 de noviembre de 2025, en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini)

Franco Colapinto está próximo a cerrar la temporada de Fórmula 1 con la tranquilidad de que ya tiene su lugar asegurado para todo 2026. La renovación del argentino en la previa al Gran Premio de Brasil profundizó el respaldo de Alpine con vistas a las últimas tres citas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, pero las redes sociales de la escudería dieron la nota después de Interlagos por una publicación que provocó críticas y obligó a los encargados de la comunicación a tomar una decisión tras el revuelo generado.

El posteo fue ejecutado después de que el team volviera a sumar puntos, luego de siete Grandes Premios. Pierre Gasly fue el protagonista de la cosecha, porque aportó dos unidades y, hasta el momento, posee los 22 puntos recolectados por el último del Campeonato de Constructores en 2025.

El mensaje buscaba transmitir perseverancia con vistas a los siguientes desafíos, aunque la recepción fue la contraria por una gran parte de los fanáticos del argentino. El enfado tuvo relación a la comparación entre ambos pilotos, ya que sobre la imagen del francés colocaron el número 2, en referencia a su producción en Sudamérica, y pusieron el cero acompañando a la del representante albiceleste.

La publicación que abrió el debate y fue borrada por Alpine

“Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos damos por vencidos”, inició el mensaje. Y siguió con esta frase: “Un pequeño botín de puntos para llevar a casa, y a por las tres últimas rondas de esta temporada”.

Frente a esto, las respuestas de los usuarios provocaron que Alpine tomara la determinación de borrar el posteo de sus cuentas oficiales de redes sociales para evitar que escalara el malestar.

Los comentarios de los fans llegaron a calificar la imagen como “innecesaria”, “mala leche”, “desastre”, “qué poco tacto, muchachos”, y “borren”, entre otras palabras. Esto evidenció el malestar en la comunicación del equipo tras el Gran Premio de San Pablo.

Vale recordar que la bronca en esta comparación se basa en el criterio de que Pierre Gasly corre en esta escuadra desde 2023, siempre supo que su futuro estaba asegurado en Alpine en el corto plazo y conoce de memoria los monopostos, mientras que Franco Colapinto recién pudo confirmar su continuidad como titular antes del inicio de la actividad en Brasil. Además, durante el Gran Premio, los mecánicos del elenco galo demoraron 5,4 segundos en la segunda parada en boxes, complicando la carrera del argentino.

Franco Colapinto en compañía de Pierre Gasly (Crédito: Reuters/Raquel Cunha)

A esto, se sumó la opinión del ex piloto Juan Cruz Álvarez, quien llegó a correr en la GP2 Series (actual Fórmula 2) y fue clave en un momento de la campaña del pilarense, ya que convenció al equipo Drivex de que le diera una oportunidad en la Fórmula 4 Española a fines de 2018. Al año siguiente, Franco fue campeón.

“Sinceramente no se entiende cómo un CM y una escudería aprueban un posteo así, después son los primeros en lanzar comunicados contra el hate en las redes sociales”, manifestó el arrecifeño y argumentó con base a lo ocurrido en Países Bajos, donde una orden tardía de Alpine a Gasly para que lo deje pasar a Colapinto le impidió al argentino pelear por el décimo puesto y, por ende, un punto: “No podés tener tan poco tacto de usar la foto de Franco para la reflexión de 0 puntos, sobre todo después de lo que todos vimos en Zandvoort, es directamente una incitación al hate. Deben pedir disculpas de la misma forma que envían comunicados anti hate”.

Por lo pronto, Colapinto saldrá nuevamente a pista el próximo fin de semana para el Gran Premio de Las Vegas, que tendrá la particularidad de disputarse en horarios de medianoche y madrugada en la Argentina. Por caso, la carrera del domingo será a la 1 AM. Ya en Qatar, se correrá a partir de la 1 de la tarde y Abu Dhabi bajará el telón el domingo 7 de noviembre desde las 10 AM.