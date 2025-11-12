Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Leandro Paredes habló del comentario de su padre sobre la posible llegada de Dybala a Boca

Con el ánimo por las nubes, Boca volvió a los trabajos pensando en el último partido por la fase regular del Torneo Clausura este domingo ante Tigre (arrancará 20:15 en la Bombonera). Luego del triunfo en el Superclásico, varios futbolistas hablaron con la prensa para contar sus sensaciones tras la victoria contra River. Uno de ellos fue Leandro Paredes, quien se refirió a las declaraciones de su padre, Daniel, quien deslizó que Paulo Dybala podría jugar en el Xeneize en el futuro.

“Yo sé cosas y sé que Paulo quiere venir. Tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”, fue el comentario de Daniel Paredes, en diálogo con Cadena Xeneize luego del Superclásico, que se viralizó en las últimas horas. Hoy fue el turno de hablar de Leandro, quien fue consultado por el futuro del cordobés y también por la frase de su papá.

Frente a los micrófonos, el amigo íntimo de Dybala contó: “Yo ya lo hablé varias veces con él. Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quien para meterme en las decisiones de los demás. Obviamente que el deseo y la ilusión siempre está, pero son decisiones muy personales en las que no me puedo meter”.

El padre de Leandro Paredes dijo que Paulo Dybala jugará en Boca

La Joya cumplirá 32 años este sábado y tiene contrato con la Roma hasta junio del año próximo, por lo que podría sumarse a Boca en una hipotética instancia de octavos de final de Libertadores en 2026. Cuando a Paredes le preguntaron por los dichos de su padre, se rió y confió: “Está re loco. ¿Que había dicho lo mismo antes de que viniera yo? Sí, pero hasta que vine, me cagaron a puteadas. Así que hay que estar tranquilo. Cada uno vive su vida y carrera de la manera que quiere”.

En las ultimas horas, también se viralizó una entrevista de Dybala cuando jugaba sus primeros partidos en Instituto de Córdoba en la B Nacional, en la que confesó su fanatismo por el Xeneize: “Yo siempre miraba a Boca. En mi pueblo, siempre miraba a Boca. Cuando jugaba un equipo de Córdoba, miraba a Instituto, por eso fui a Instituto. Pero siempre me gustaba cómo jugaba Boca. Jugar contra River se vive como lo vivía antes, que quería que perdiera River. Ahora tengo la posibilidad de ganarle dentro de la cancha. Sería un festejo doble si lo logro”.

Por lo pronto, Paredes se mostró muy elogioso con quien fue la gran figura del Superclásico: Exequiel Zeballos. “Siento orgullo por él, desde que llegué traté de que se sienta bien, con confianza. Soy consciente de que nos puede dar muchísimo. Que él esté en este nivel, que él esté con confianza para mí es espectacular y ojalá que pueda seguir haciéndolo”, declaró sobre el Changuito.

POR QUÉ NO VIAJÓ CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Paredes tenía planeado sumarse al conjunto nacional que enfrentará este viernes a Angola en un amistoso internacional, pero a última hora se decidió que permaneciera en Argentina y siguiera trabajando en Boca. Al respecto, el campeón del mundo aclaró: “Apenas terminó el partido (con River), hablé con el entrenador. La idea era viajar, pero terminé con un golpe y un problema en el gemelo. En conjunto, decidimos que me quede y trate de descansar un poco”.